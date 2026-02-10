চা-বাগানে উদ্ধার নাবালকের দেহ, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন ! চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে

চা-বাগানে উদ্ধার নাবালকের দেহ, ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন ! চাঞ্চল্য শিলিগুড়িতে
চা-বাগান থেকে নাবালকের দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ পুলিশের অনুমান, প্রেমের সম্পর্কের কারণে তাকে খুন করা হয়েছে ৷
Published : February 10, 2026 at 3:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 ফেব্রুয়ারি: ত্রিকোণ প্রেমের জেরে এক প্রেমিককে শ্বাসরোধ করে খুন ৷ তাঁকে চা-বাগানে ফেলে দিয়ে গেল আরেক প্রেমিক ! ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরে ৷ দু'দিন নিখোঁজ থাকার পর শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনার মেফেয়ার চা-বাগান থেকে যুবকের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ মৃত নাবলকের বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ ঘটনার মূল অভিযুক্ত এখনও পলাতক ৷ তার উদ্দেশে তল্লাশি শুরু হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালক শুভজিৎ মোদক (15) মাটিগাড়ার শিমুলতলা এলাকার বাসিন্দা ৷ সে দশম শ্রেণির ছাত্র ছিল ৷ তাকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তারই বন্ধু রাজ পাসওয়ান ও দেবম কর্মকারের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার থেকে নিখোঁজ ছিল শুভজিৎ ৷ তার কোনও হদিশ না-পেয়ে মাটিগাড়া থানায় নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করে নাবালকের পরিবার ৷ তবে পুলিশও প্রথমে কোনও হদিশ পায়নি ৷
অন্যদিকে পুলিশি তদন্তে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে থানায় বিক্ষোভ দেখায় মৃত নাবালকের পরিবার ও এলাকাবাসী ৷ এরপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ ৷ শুরু হয় কল রেকর্ডিং ট্র্যাক করা ৷ পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কল রেকর্ডিংয়ের ভিত্তিতে মৃত নাবালকের আরেক বন্ধু দেবম কর্মকারকে আটক করে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ ৷ উঠে আসে নাবালকের নিখোঁজ হওয়ার তথ্য ৷
পুলিশ জানতে পারে, শনিবার রাজ পাসোয়ান ও দেবম কর্মকার মৃত নাবালককে ফোন করে ডেকে নিয়ে যায় সুকনার চা বাগানে ৷ সেখানে প্রথমে দু'জনের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি হয় ৷ রাজ রীতিমতো ঘায়েল করে সেই নাবালককে ৷ মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে সেই নাবালককে হত্যা করে রাজ বলে অভিযোগ ৷
ঘটনার পর কল রেকর্ডিংয়ের সূত্র ধরে দ্বিতীয় নাবালক দেবম কর্মকারকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সোমবার গভীর রাতে সুকনার চা বাগান থেকে রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় শুভজিতের ৷ এরপর তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।
অন্যদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ৷ ইতিমধ্যে দেবম কর্মকারকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এদিন তাকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয় ৷ অন্যদিকে মূল অভিযুক্ত, রাজ পাসওয়ান ঘটনার পরই ফেরার ৷ পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, গোটা ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ত্রিকোণ প্রেম ৷ এই প্রেমের জেরেই রাজ পাসওয়ানের সঙ্গে দশম শ্রেণির ওই ছাত্র বিবাদে জড়িয়ে পড়ে ৷
ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "আমাদের অনুমান মাঝে কোনও বান্ধবীর বিষয় রয়েছে ৷ যেহেতু নাবালক, তাই আজ তাকে জুভেনাইল কোর্টে পেশের পর দার্জিলিংয়ের হোমে নিয়ে যাওয়া হবে ৷ সেখানে জিজ্ঞাসাবা করা হবে ৷ ঘটনা তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷"
মৃতের দাদা অমিত বালা বলেন, "দু'মাস আগেই প্রেমঘটিত কারণে রাজের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল শুভজিতের ৷ কিন্তু পরে সেটা মিটেও যায় ৷ ওরা দু'জনে মেলামেশা করত ৷ কিন্তু শনিবার ভাইকে খাপরাইলে ডেকে ঘোরার নাম করে নিয়ে যায় ৷ নিখোঁজ থাকার পর যখন পুলিশ তদন্ত করে তখন জানা যায় চা বাগানে মেরে ফেলে দিয়েছে ৷ যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কড়া শাস্তি চাই ৷"
মৃতের দিদি ভূমিকা বিশ্বাস বলেন, "আমার ভাইকে দু'দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ আমরা রাজ আর দেবমের বাড়িতে গিয়েও খোঁজ করি ৷ কিন্তু ওরা দু'জনেই জানায়, ভাই কোথায় জানে না ৷ অথচ নির্মমভাবে আমার ভাইকে খুন করেছে ৷ আমি ওদের ফাঁসি চাই ৷"