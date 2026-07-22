কাটা ঘুড়ি তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি! পুকুরে তলিয়ে গেল 9 বছরের বালক

কাটা ঘুড়ি তুলতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি! পুকুরে তলিয়ে গেল 9 বছরের বালক
দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর তাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
Published : July 22, 2026 at 1:21 PM IST
মগরাহাট, 22 জুলাই: কাটা ঘুড়ির পিছনে ধাওয়া করে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার ৷ পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল 9 বছরের বালকের । মৃতের নাম রোহণ শেখ । বাড়ি দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট থানার অন্তর্গত দক্ষিণ কাশি কাটিকাটপাড়া এলাকায় ৷ রোহণের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে মগরাহাট বিডিও অফিস সংলগ্ন একটি মাঠে এলাকার অন্যান্য কিশোরদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল রোহণ । বিকেলের হাওয়ায় একের পর এক ঘুড়ি আকাশে উড়ছিল । সেই সময় একটি ঘুড়ি কেটে পাশের একটি পুকুরের দিকে চলে যায় । অন্যদের মতো রোহণও ঘুড়িটি ধরার জন্য ছুটে যায় । প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, ঘুড়িটি জলে পড়ে যাওয়ায় সেটি তুলতে রোহণ পুকুরে নেমেছিল । এরপরই ঘটে বিপত্তি ।
অনেকক্ষণ কেটে গেলেও রোহণ আর পুকুর থেকে ওপরে না-ওঠায় প্রথমে বিষয়টি কেউ বুঝতে পারেনি । বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও তাকে কোথাও দেখা না-যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন । পরে স্থানীয় বাসিন্দারাও খোঁজে শামিল হন । পুকুরের ধারে রোহণের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে সকলের সন্দেহ হয়, সে হয়তো পুকুরেই তলিয়ে গিয়েছে । এরপর স্থানীয় কয়েকজন যুবক ও বাসিন্দা পুকুরে নেমে জাল দিয়ে তল্লাশি শুরু করেন ।
দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পুকুরের জলের তলা থেকে রোহণকে উদ্ধার করা হয় । তখনও আশায় বুক বেঁধে তাকে দ্রুত মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে । ঘটনার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । ছোট্ট ছেলের নিথর দেহ দেখে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন বাবা-মা এবং আত্মীয়-পরিজনেরা । এলাকাতেও নেমে আসে শোকের আবহ ।
প্রতিবেশীদের অনেকেই জানান, রোহণ অত্যন্ত চঞ্চল ও হাসিখুশি স্বভাবের ছেলে ছিল । প্রতিদিনের মতো সেদিনও খেলতে বেরিয়েছিল । কেউ ভাবতেও পারেননি, সেই খেলাই তার জীবনের শেষ খেলা হয়ে উঠবে । স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আতিয়ার রহমান লস্কর বলেন, "বিকেলে মাঠে অনেক ছেলেই খেলছিল । সম্ভবত ঘুড়ি তুলতেই রোহণ পুকুরে নেমেছিল । রোহণের মৃগীর সমস্যা ছিল । জলে নামার পর হয়তো তার সেই অসুস্থতা দেখা দেয় । ফলে সে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি এবং জলের তলায় তলিয়ে যায় ।" যদিও এই দাবির কোনও সরকারি বা চিকিৎসাগত নিশ্চিতকরণ এখনও হয়নি ।
ঘটনার খবর পেয়ে মগরাহাট থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছয় । পুলিশ দেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে খেলতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ছেলেটি জলে পড়ে যায় বা পুকুরে নেমে দুর্ঘটনার শিকার হয় । তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে । সেই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।"
এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, মাঠের পাশেই বড় পুকুর থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনও সতর্কীকরণ বোর্ড বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই । শিশু ও কিশোররা প্রতিদিন ওই মাঠে খেলতে আসে । ফলে ভবিষ্যতে যাতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা আর না-ঘটে, তার জন্য প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।