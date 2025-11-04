কৃষ্ণের পুষ্পরথের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল ছোট্ট কৃষ্ণর, শোকে পাথর পরিবার

কৃষ্ণের পুষ্পরথের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল ছোট্ট কৃষ্ণর, শোকে পাথর পরিবার
মালদা, 4 নভেম্বর: ঠাকুমার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পরথের যাত্রায় গিয়ে প্রাণ হারাল সাত বছরের নাতি ৷ রথের উপর থেকে পড়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালকের ৷ এই ঘটনায় মঙ্গলবার শোকস্তব্ধ পুরাতন মালদা পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের সারদা কলোনি ৷ গোটা এলাকায় এদিন কার্যত অরন্ধন দিবস পালিত হচ্ছে ৷
সারদা কলোনিতে রয়েছে ব্রজগোপাল মন্দির ৷ প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার একদিন আগে, ত্রয়োদশী তিথিতে এই মন্দির থেকে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্পরথ বের হয় ৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ সোমবার বিকেলে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরোয় রথ ৷ রথের উপর ছিল সাত বছরের কৃষ্ণ শর্মা ৷ মন্দিরের পাশেই তার বাড়ি ৷ ঠাকুমা জানকি শর্মাও ওই রথযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন ৷
প্রথমদিকে কোনও সমস্যা হয়নি ৷ রথের চাকা স্থানীয় মঙ্গলবাড়ি মোড়, বুলবুলচণ্ডী মোড় হয়ে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক ধরে এগোতে থাকে ৷ সন্ধের পর রথ পৌঁছয় ঘোষপাড়া এলাকায় ৷ সেখানেই ঘটে বিপত্তি ৷ হঠাৎ রথের উপর থেকে নীচে পড়ে যায় কৃষ্ণ ৷ রথের পিছনের চাকা তার বুকের উপর দিয়ে চলে যায় ৷ মুহূর্তের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায় ভক্তদের মধ্যে ৷ রক্তাক্ত কৃষ্ণকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৷ তবে শেষ রক্ষে হয়নি ৷ কর্তব্যরত চিকিৎসকরা কৃষ্ণকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ মঙ্গলবার তার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ৷
কৃষ্ণের বাবা বিট্টু শর্মা ও মা আভাদেবী দু’জনেই একটি ব্যাংকিং সংস্থায় কর্মরত ৷ কৃষ্ণ তাঁদের একমাত্র সন্তান ৷ আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় মুখের ভাষা হারিয়েছেন দু’জনই ৷ মঙ্গলবারও কান্না বন্ধ হচ্ছে না ঠাকুমা জানকিদেবীর ৷ মাঝেমধ্যেই বলে উঠছেন, "কেন যে ওকে নিয়ে গেলাম ৷ চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেললাম ৷"
তার কাকা বিজয় শর্মা জানান, "গতকাল পাড়ায় রথযাত্রা ছিল ৷ ঠাকুমার সঙ্গে ভাইপো রথযাত্রায় অংশ নেয় ৷ আচমকা সে রথের উপর থেকে নীচে পড়ে যায় ৷ তাতেই এই দুর্ঘটনায় ৷ সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু চিকিৎসক জানালেন, সে আর বেঁচে নেই ৷"
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এদিন সকালে কৃষ্ণদের বাড়িতে যান স্থানীয় কাউন্সিলর অসীম ঘোষ ৷ তিনি নিহত নাবালকের পরিবারের সদস্যদের সমাবেদনা জানান ৷ যে কোনও প্রয়োজনে শর্মা পরিবারের পাশে থাকার কথাও জানিয়েছেন তিনি ৷ জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, "অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ৷ ওই নাবালকের মৃতদেহের আজ ময়নাতদন্ত করানো হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ ৷"