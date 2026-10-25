পেটব্যথার ইঞ্জেকশনে মৃত্যু বালকের ! চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ধুন্ধুমার কলকাতা মেডিক্যালে

পেটব্যথার ইঞ্জেকশনে মৃত্যু বালকের ! চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে ধুন্ধুমার কলকাতা মেডিক্যালে
Minor Child Death: পরিবারটির দাবি, পরপর দু’টি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় ৷ তারপরই বাচ্চাটির শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় । কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তার ।
Published : October 25, 2026 at 6:10 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: সকালে পেটে ব্যথা হচ্ছিল বলে জানিয়েছিল বছর এগারোর বালক ৷ চিকিৎসা করাতে তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল পরিবার ৷ এরপরেই তার মৃত্যু ঘিরে ধুন্ধুমার ৷ জোড়া ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর ওই রোগী মারা যায় বলে দাবি ৷ চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বালকের পরিবার ৷ বিক্ষোভ দেখানোর সময় পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় তাঁদের ৷ ইতিমধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গিয়েছে ।
পরিবারের অভিযোগ, রবিবার সকাল 10টা নাগাদ বালককে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । তখন সে হাঁটাচলা করছিল, কথাও বলছিল । কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন পরপর দু’টি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তারপরই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় । কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তার । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি চেয়েছেন তাঁরা । এ নিয়ে বউবাজার থানাতেও অভিযোগ জানানো হয়েছে ।
ঘটনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিষয়টা জানি। ঘটনাটি মর্মান্তিক। আরও মর্মান্তিক একটা নাবালকের এভাবে মৃত্যু। পুরো বিষয়টা তদন্ত হবে। কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছ, খতিয়ে দেখা হবে। যদি কোনও চিকিৎসার গাফিলতি থাকে, তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবটাই তদন্ত করে দেখা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বালকের বাড়ি হাওড়ার বি গার্ডেনের বকুলতলায় । সে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল । পুজোর ছুটিতে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল । রবিবার সকালে হঠাৎ পেটে ব্যথা হওয়ায় তাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা ।
বালকের মা পুনম যাদবের দাবি, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় ছেলের শারীরিক অবস্থা তেমন খারাপ ছিল না । সে হেঁটেই হাসপাতালে এসেছিল এবং মায়ের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিল । চিকিৎসক তাকে শুয়ে থাকতে বলেন। সেই সময়ও ছেলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি, জলও খাইয়েছিলেন । এরপর চিকিৎসক এসে একটি ইঞ্জেকশন দেন । কী ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, তা পরিবারের সদস্যদের জানানো হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর । পরে একটি ওষুধের কাগজ দিয়ে বাইরে থেকে নিয়ে আসতে বলা হয় ।
পুনমের অভিযোগ, ওষুধ আনতে পরিবারের এক সদস্য বাইরে যাওয়ার পর ফের একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় রোগীকে । এরপরেই তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং অল্প সময়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । তাঁর আরও অভিযোগ, সেখানে কোনও সিনিয়র চিকিৎসক ছিলেন না, জুনিয়ররা চিকিৎসা করছিলেন ।
পরিবারটির অভিযোগ, মৃত্যুর কারণ জানতে চাইলে হাসপাতালের ভিতর থেকে তাঁদের বাইরে বের করে দেওয়া হয় । কেন এমন ঘটনা ঘটল, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করেছেন তাঁরা ।
পরিবারের তরফে প্রীতম যাদবের দাবি, স্বাস্থ্য দফতরের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিককে হাসপাতালে এসে ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে হবে । তাঁদের বক্তব্য, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট জবাব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দেহ নিয়ে যাবেন না । পরিবারের আরও অভিযোগ, দেহ দীর্ঘক্ষণ হাসপাতালে পড়ে থাকায় পচন ধরতে শুরু করেছে । এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়ে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ।