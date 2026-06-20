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পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হোক শ্যামাপ্রসাদ-পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আসল ইতিহাস, বিধানসভায় দাবি মন্ত্রীদের

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান-পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আসল ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে ৷ এবার তা যেন পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ৷ বিধানসভায় জানালেন মন্ত্রীরা ৷

WEST BENGAL DAY 20TH JUNE
মন্ত্রীদের পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 2:43 PM IST

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কলকাতা, 20 জুন: দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থাকা এক জ্বলন্ত ইতিহাসকে এবার রাজ্যের স্কুল পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জোরালো দাবি উঠল খোদ বিধানসভায়। আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে বিধানসভায় আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রীরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান এবং এই রাজ্যের সৃষ্টির প্রকৃত প্রেক্ষাপটকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পক্ষে সওয়াল করলেন।

চলতি বছর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্পিকার রথীন্দ্র বসুর উদ্যোগে সরকারিভাবে আয়োজিত এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বিগত সরকারগুলির ইতিহাস বিকৃতির কড়া সমালোচনা করেন। একইসঙ্গে সম্প্রতি সমাপ্ত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তুষ্টিকরণের রাজনীতিকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানান নেতৃত্ব।
এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবিভক্ত বাংলার এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

1946 সালের 16 অগস্ট মুসলিম লিগের ডাকা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এবং তৎকালীন শাসক হোসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দীর উসকানিতে কীভাবে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং সংঘটিত হয়েছিল, তার ভয়াবহ চিত্র তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "সেই সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে নিষ্ক্রিয় পুলিশ... 10 হাজারেরও বেশি মানুষকে খুন করেছিল এই কলকাতার রাস্তায়।"

শুধু কলকাতা নয়, এরপরে ঢাকা ও নোয়াখালিতেও যে নির্মম হিন্দু নিধন যজ্ঞ চলেছিল, তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন মন্ত্রী। তাঁর আক্ষেপ, এত বড় ঐতিহাসিক সত্যকে সুকৌশলে পাঠ্যপুস্তক থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাপস রায় সরাসরি আবেদন জানান ৷ বলেন, "এই ইতিহাস যেন আমাদের নবপ্রজন্মের স্কুলে... সিলেবাসের মধ্যে ইনসার্ট করা হয়।"
পাশাপাশি, পূর্বতন সরকারের 'পয়লা বৈশাখ'-কে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্তকেও এদিন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন শিল্পমন্ত্রী।

তাঁর মতে, "পয়লা বৈশাখ বাঙালির এক সর্বজনীন উৎসব ও আনন্দের দিন ঠিকই, কিন্তু একটি রাজ্যের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক উৎপত্তির দিন হিসেবে তাকে কোনওভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। 1947 সালে যে 58 জন বিধায়ক বাংলা ভাগের পক্ষে এবং হিন্দু বাঙালিদের জন্য স্বাধীন ভারতের বুকে এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতিও এদিন বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ছাড়া এই রাজ্যে হিন্দু বাঙালিদের অস্তিত্ব রক্ষা যে সম্ভব হত না, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাপস রায় এক বড় ঘোষণা করেন।"

তিনি জানান, আগামী 6 জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিনে খোদ কলকাতার বুকেই তাঁর একটি 125 ফুট উচ্চতার সুবিশাল মূর্তি স্থাপনের কাজ শুরু করবে রাজ্য সরকার।

অন্যদিকে, ইতিহাসের এই কালানুক্রমিক প্রেক্ষাপটকে আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি তোলেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। ইতিহাস এবং অর্থনীতির নিরিখে রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ বোঝাতে গিয়ে তিনি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, "1905 সালে যখন ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এনেছিল, তখন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি সমাজ তার বিরোধিতা করেছিল। কিন্তু ঠিক তার কয়েক দশক পর, 1947 সালের প্রাক্কালে কী এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, যে হিন্দু মহাসভা এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই বাঙালি হিন্দুদেরকেই আলাদা ভূখণ্ডের দাবিতে সরব হতে হল ?"

পরিষদীয় মন্ত্রীর মতে, "যদি এইটুকু আমরা বুঝতে পারি, তাহলে মনে হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ দিবসের কারণ বোঝবার ক্ষেত্রে... জমে থাকা অনেক বিতর্ককেই নিরসন করে দেবে।"

শিক্ষাব্যবস্থার গলদের কথা উল্লেখ করে শঙ্কর ঘোষ আক্ষেপ করেন ৷ তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এই রাজ্যের ইতিহাস বইগুলিতে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং বা নোয়াখালির মতো মর্মান্তিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলিকে স্থান দেওয়া হয়নি। আমাদের দায়িত্ব রয়েছে এই ইতিহাসকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার। আগামী প্রজন্মকে এই ইতিহাস জানানোর।"

এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে স্পিকার রথীন্দ্র বোস, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, চিফ হুইপ (মুখ্য সচেতক) অম্লান ভাদুড়ি এবং বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ডক্টর মোহিত রায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং এই বিশেষ দিনটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে উপস্থিতির বিষয়টিও যে অত্যন্ত গর্বের, তা মন্ত্রীদের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে। সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গ দিবসের এই অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন জাতীয়তাবাদী দিশা নির্দেশ করার স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হল।

TAGGED:

পশ্চিমবঙ্গ দিবস
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়
BENGAL ASSEMBLY SESSION
বিধানসভা
WEST BENGAL DAY 20TH JUNE

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