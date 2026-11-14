নারী নিগ্রহ হলে এলাকা থেকে 'তাড়ানোর' নিদান, সোশালে ছড়াল মন্ত্রীর বক্তব্য

নারী নিগ্রহ হলে এলাকা থেকে 'তাড়ানোর' নিদান, সোশালে ছড়াল মন্ত্রীর বক্তব্য
Women Physical Assult: রাজপথে মদ্যপদের তাণ্ডব রুখতে কড়া দাওয়াই মন্ত্রীর ৷ সেইসঙ্গে আরও হুঁশিয়ারি, নারীদের সম্মানহানি ঘটলে প্রশাসন কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে।
Published : November 14, 2026 at 11:44 AM IST
হাওড়া, 14 নভেম্বর: সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল মন্ত্রী উমেশ রাইয়ের বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো। যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ প্রকাশ্যে সুরাপান করে অশান্তি বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করলে এবার আর নিস্তার নেই। শুধু তাই নয়, তাঁর বিধানসভা এলাকায় নারী নিগ্রহ হলে অভিযুক্তকে এলাকা থেকে 'তাড়ানোর' হুঁশিয়ারি দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভকে মান্যতা দিয়ে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি বড়সড় তোপ দাগলেন হাওড়া উত্তরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই। শুক্রবার এক জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা নারীদের সম্মানহানি ঘটলে প্রশাসন কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে। মন্ত্রীর এই অনমনীয় অবস্থানকে একবাক্যে সমর্থন জানিয়েছেন স্থানীয় নাগরিকরা।
শিল্পাঞ্চল হাওড়ার বিভিন্ন অলিগলিতে সন্ধ্যার পর মদ্যপদের দৌরাত্ম্য নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। এই সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতেই এদিন সুর চড়ান মন্ত্রী। তবে তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং প্রকাশ্য অরাজকতার মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। তাঁর সাফ কথা, "কে, কোথায় মদ্যপান করছেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। কেউ নিজের টাকায় ক্লাবে, বাড়িতে, ছাদে বা নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় বসে মদ্যপান করলে তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।"
সুরাপায়ীদের স্বাস্থ্যের দায় তাঁদের নিজেদের উপর ছেড়ে দিলেও, জনজীবনে বিশৃঙ্খলা মানতে নারাজ উমেশবাবু। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "নিজের স্বাস্থ্যের ভালো-মন্দ একজন মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্ব। কিন্তু মদ খেয়ে রাস্তায় নেমে হাঙ্গামা ও গুন্ডামি করলে তা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।"
এদিনের সভায় মন্ত্রীর গলায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নারীদের সুরক্ষার প্রশ্নটি। এলাকায় মহিলাদের চলাফেরার পথ নিষ্কণ্টক রাখতে তিনি সরাসরি অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
অসাধু ব্যক্তিদের উদ্দেশে তাঁর চরম হুঁশিয়ারি, "কোনও মহিলা যদি ফোন করে শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানান এবং তদন্তে সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে দোষীর বিরুদ্ধে এমন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে সে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন দিনগুলিতে এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করতেই জনপ্রতিনিধির এই কড়া অবস্থান। প্রশাসনের শীর্ষস্তরের এই প্রকাশ্য হুঁশিয়ারির পর হাওড়ার রাজপথে দুষ্কৃতীদের দাপট কতটা কমে, এখন সেটাই দেখার। যদিও মন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে উত্তর হাওড়ার বহু মানুষ তাঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ধন্যবাদ জানান।