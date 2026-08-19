যে কোনও দিন ঘোষণা হবে নয়া শিল্পনীতি: তাপস, বিলম্বে কটাক্ষ বাম-কংগ্রেসের

যে কোনও দিন ঘোষণা হবে নয়া শিল্পনীতি: তাপস, বিলম্বে কটাক্ষ বাম-কংগ্রেসের
তাঁর দাবি, বাংলায় এবার নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় ব্যবসা করতে পারবেন বণিকরা । এই বিষয়ে 'ease of business' এর কথা বারে বারেই বলেছে সরকার ।
Published : August 19, 2026 at 2:26 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: বাংলায় পালাবদল হয়েছে ৷ নতুন বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার তার শিল্পবান্ধব ভাবমূর্তি তুলে ধরতে সচেষ্ট । বিভিন্ন বণিক সভায় গিয়ে এই কথার উপরেই বারে বারে জোর দিয়েছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় থেকে শুরু করে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত । তাঁরা আগেই ঘোষণা করেছেন যে, 15 অগস্টের মধ্যে রাজ্যে নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা হবে । সেই সময়ের মধ্যে অন্তত তার প্রথম ড্রাফট প্রকাশিত হবে । কিন্তু 15 অগস্টের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও এখনও সরকারের পক্ষ থেকে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়নি । তবে তা যে কোনও দিন ঘোষণা হতে পারে বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ৷
তাঁর দাবি, বাংলায় এবার নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় ব্যবসা করতে পারবেন বণিকরা । এই বিষয়ে 'ease of business' এর কথা বারে বারেই বলেছে সরকার । ইতিমধ্যেই এই নিয়ে একাধিক পদক্ষেপও করা হয়েছে ।
প্রসঙ্গত, বাম আমলে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যে প্রথমবার শিল্পনীতি তৈরি হয়েছিল ৷ তবে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে রাজ্যের নির্দিষ্ট কোনও শিল্পনীতি না-থাকায়, সেই নিয়ে বারে বারে কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ৷ এই কারণেই শিল্পপতিরা বাংলা বিমুখ ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল তৎকালীন বিরোধী বিজেপির ৷ তবে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই বাংলাকে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের প্রাণকেন্দ্র করে তোলার দিকে তাঁর সরকার যত্নবান বলে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
এই নিয়ে আগেই একটি বণিক সভায় মন্ত্রী তাপস রায় জানিয়েছিলেন যে, বাংলায় আবার শিল্প ও বাণিজ্যের সুদিন ফিরিয়ে আনার দিকে নজর দেওয়া হবে । আর তার অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার জন্য একটি শিল্প ও বাণিজ্য বান্ধব পলিসি আনতে চলেছে রাজ্য সরকার ।
তিনি জানিয়েছিলেন যে, খসড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি প্রস্তুত করা হচ্ছে । মূলত ল্যান্ড ব্যাংক পলিসি-সহ অন্যান্য রাজ্যের মতো এই রাজ্যেও যাতে শিল্পপতিদের আকর্ষণ করা যায়, সেই জন্য ইনসেনটিভ দেওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে ৷ ল্যান্ড সিলিং-এর মতো নিয়মকে বাতিল করা থেকে শুরু করে এই রাজ্যে যাঁরা ব্যবসা করতে আসছেন, সেই ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের যাতে এই রাজ্যে ব্যবসা করাটা একটা মাথাব্যথা হয়ে না-দাঁড়ায় সেই পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ সরকারের দাবি, 'ease of business' এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । রাজ্যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে ।
পুনরায় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাজ্যের নয়া শিল্পনীতি কী হতে চলেছে, সেই অপেক্ষায় দিন গুনছেন শিল্পপতিরা । তবে 15 অগস্টের পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটা দিন ৷ কিন্তু এখনও নয়া নীতির ঘোষণা করা হল না । যদিও ইটিভি ভারতকে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবিষয়ে জানিয়েছেন যে, একটি নীতি প্রণয়ন করার আগে বেশ কয়েকটি ধাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ৷ কিন্তু এইসব ধাপগুলি সঠিক ভাবে না-মেনে যদি সরকার নীতি ঘোষণা করে দেয়, তবে স্টেকহোল্ডারদের সমস্যা হবে ।
তিনি জানান যে, ইতিমধ্যেই গত 11 অগস্ট স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁদের মতামত নেওয়া হয়েছে । এবার ক্যাবিনেটে যাবে খসড়া নীতি ৷ তারপর ক্যাবিনেট থেকে সবুজ সংকেত মিললে তখন সর্বসমক্ষে আনা হবে পলিসিটি । তাপস রায়ের আশ্বাস, যে কোনও দিনই ঘোষণা হয়ে যাবে রাজ্যের শিল্প নীতি ।
দলীয় ভাবে এর আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন যে, সরকারের নতুন শিল্প নীতির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে দেশের ছোট-বড় সমস্ত শিল্পগোষ্ঠী । ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী টাটা, বিড়লা, অশোক লেল্যান্ড এবং আবুধাবিভিত্তিক লুলু গ্রুপ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে আলোচনা করেছেন ।
এবিষয়ে সিপিএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "রাজ্য সরকার নতুন কোনও ডেডলাইনই রাখতে পারেনি, তা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার হোক বা অন্য কিছু । শিল্প হওয়ার নাম করে পশ্চিমবাংলায় গরিব মানুষের জমি রক্ষার জন্য অপারেশন বর্গা ইত্যাদি হয়েছিল । এই ব্যবস্থাকে বদলে দেওয়ার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে । লিমিট তুলে দেওয়া হবে এবং নতুনভাবে নীতি তৈরি করা হবে । নতুন জমি সিন্ডিকেট মাথাচাড়া দেবে না তার কোনও গ্যারান্টি নেই । নীতির প্রশ্নে তারা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছেন । আগের বাম সরকারের ভালো নীতিগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে ।"
শিল্পনীতির বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা প্রথম থেকেই বলেছি, বাংলায় শিল্পনীতি তৈরি করতে হবে । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বারবার বলেছেন, এই মুহূর্তে বাংলায় শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বাংলার ছেলে মেয়েরা বাইরে চলে যাচ্ছে । তাই, এই পলিসি ইন্ডাস্ট্রির এখন নিড অফ দ্য আওয়ার । কিন্তু , নিজেরা ডেটলাইন দিয়েও রাখতে পারছেন না । বরং, তৃণমূল জমানার নীতিতেই চলছে । শুধু শিল্পনীতি নয়, শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট জমি ব্যাংক নীতিও ঠিক করতে হবে ৷ তবেই, বড় বড় ইনভেস্টমেন্টের পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পপতিরাও আগ্রহ প্রকাশ করবেন । ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়ে ট্যাক্স ফ্রি জোন তৈরি করা প্রয়োজন । তাহলে, রাজ্যের ছোট শিল্প, ব্যবসায়ীরাও বৃদ্ধি পাবে । তা না-হওয়ায় লেদার কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে অন্যান্য একাধিক শিল্প সংস্থা হারিয়ে যাচ্ছে । হারিয়ে গেছে ।"