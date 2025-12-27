গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে সুজিত, রেকর্ড ভিড়ের আশায় প্রশাসন

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে সুজিত, রেকর্ড ভিড়ের আশায় প্রশাসন
এ বছর কুম্ভমেলা না থাকায় গঙ্গাসাগরে রেকর্ড সংখ্যক পূণ্যার্থীর সমাগম হতে পারে বলে মনে করছে জেলা প্রশাসনের একটা বড় অংশ।
Published : December 27, 2025 at 10:29 AM IST
গঙ্গাসাগর, 27 ডিসেম্বর: সামনেই মকর সংক্রান্তি। প্রতিবছর মকর সংক্রান্তির পূণ্য লগ্নে রাজ্যের এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় জমান গঙ্গাসাগরের পূণ্যভূমিতে। তার আগে আগামী 5 জানুয়ারি মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগর আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুক্রবার সাগরদ্বীপের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও সার্বিক প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে হাজির হলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু।
প্রতিবারই মেলা শুরুর আগে বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের আধিকাররিকরা মেলার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন ৷ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেন ৷ এবারও সেভাবেই মেলার প্রস্তুতি ঠিকভাবে চলছে কি না তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রতিবারই দেখা যায়, বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীদের বেছে নিয়ে মেলা আয়োজনের দায়িত্ব দিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীরা মেলার শুরু থেকে শেষ গঙ্গাসাগরেই থাকেন ৷ প্রশাসনের আধিকারিক থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন ৷ কোনও সমস্যা হলে তার দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করেন ৷
গত কয়েক বছর ধরে মেলা প্রাঙ্গণে বড় কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি। সেই সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে চায় দমকল বিভাগ ৷ অতীতে মেলায় বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল ৷ তাতে অনেকের প্রাণও গিয়েছিল ৷ ওই ধরনের কোনও ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য দরকারি সমস্ত ব্যবস্থা প্রশাসনের তরফে করে রাখা হয় ৷ এদিন দমকল মন্ত্রী কাকদ্বীপ ও কচুবেড়িয়া পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। এরপর মেলা চত্বর ঘুরে দেখার পাশাপাশি সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও করেন সুজিত ৷ সেখানে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী ৷ কোথাও কোনও ফাঁক আছে কি না তা জানার চেষ্টা করেন ৷ সেই মতো নির্দেশও দেন ৷
মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, "রেকর্ড ভিড় সামাল দিতে এবং মেলা যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও অগ্নিকাণ্ড মুক্ত থাকে, তার জন্য সবরকম আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দমকলের বিশেষ টিম মোতায়েন থাকবে।" অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বন্ধ করে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এখন তাঁর দফতরের মূল লক্ষ্য।
এমনিতেই গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থীদের কোনওরকম অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে রাজ্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা যেমন নিয়েছে তেমনি দমকলের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। গঙ্গাসাগর মেলার সময় মেলা প্রাঙ্গণের একটি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্রও থাকছে। এর পাশাপাশি দমকলের পক্ষ থেকে অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা হয়েছে।