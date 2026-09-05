আন্তর্জাতিক পর্যটন দিবস: পর্যটনকে শিল্পনীতির অধীনে নিয়ে আসার বার্তা মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের
বিশেষজ্ঞদের মতে, পর্যটনকে শিল্পনীতির আওতায় আনা হলে সহজ হবে জমি হস্তান্তর, সরকারি সাহায্য-সহ ব্যাঙ্কের থেকে লোন পাওয়ার যাবতীয় জটিলতা ৷
Published : September 5, 2026 at 4:37 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটনকে শিল্প নীতির আওতাভুক্ত করবে ৷ পাশাপাশি, পুজোর আগেই এই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ হবে লাটাগুড়ি থেকে ৷ রাজ্যের মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ শনিবার এই ঘোষণা করেন ৷ তারপরই উৎফুল্লতা ছড়িয়ে পড়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে সহজ হবে জমি হস্তান্তর, সরকারি সাহায্য-সহ ব্যাঙ্কের থেকে লোন পাওয়ার যাবতীয় জটিলতা ৷
হোটেল মালিকদের রাজ্যস্তরের সংগঠন ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ারের উদ্যোগে এবং লাটাগুড়ি রিসোর্ট অনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক পর্যটন দিবসকে সামনে রেখে এক বিশাল ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল লাটাগুড়িতে ৷ পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ তিনি বলেন, "আমরা উত্তরবঙ্গের পর্যটনের সম্ভাবনাকে সাফল্যে পরিণত করতে চাই। বিগত দিনের শুধু সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে আমরা তার ঊর্ধ্বে গিয়ে কাজ করতে চাই। স্যাটেলাইট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে আমরা উত্তরবঙ্গের অরণ্য বনভূমি এবং তৃণভূমিগুলিকে বুঝতে চাইছি আমরা কতটা পরিবেশকে ধরে রাখতে সক্ষম।"
এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শুক্রা মুণ্ডা, রাজ্য বিজেপির সম্পাদক বাপি গোস্বামী, জেলা সভাপতি শ্যামল চন্দ্র রায় প্রমূখ। ছিলেন সংগঠনের রাজ্য এবং জেলার প্রতিনিধিরা প্রশাসনিক তরফে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খাণ্ডাল এবং বিডিও রেমিল সোরেন। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ম্যারাথনের পাশাপাশি দু'দিন ধরে লাটাগুড়িতে বিনামূল্যে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের সুযোগ নিতে পারবেন পর্যটকরা। উদ্যোক্তাদের তরফে বারুটি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের শো-কেস করা হয়েছে যেখানে পর্যটকরা বিনামূল্যে এই স্পোর্টসগুলোর অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন।
শঙ্কর ঘোষ আরও বলেন, "কর্মসংস্থান এবং রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্যটনকে ব্যবহার করবে সরকার। আমরা ক্লোজ মনিটরিং রাখছি, অনিয়ন্ত্রিতভাবে পর্যটনের বৃদ্ধি আমরা হতে দেব না।" সাম্প্রতিক সময়ে যে ইকো সেনসিটিভ জোন ঘোষণা করা হয়েছে তা এই সরকারের সাফল্য বলেই দাবি করেন মন্ত্রী। প্রশাসনিক তদন্তে লাটাগুড়ির বিভিন্ন রেজাল্টের জমি সংক্রান্ত নথিতে বড় গরমিল সামনে এসেছে ৷ এষয়ে মন্ত্রী বলেন, "দুর্নীতি যারা করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে ৷ তবে আমাদের কাছে দুর্নীতি প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, আমরা কী করতে পারি সেটাই আমাদের কাছে মুখ্য।"
উদ্যোক্তাদের তরফে সংগঠনের সহসভাপতি উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, "আমরা পুরো বছরব্যাপী পর্যটনের বিষয়ে ভাবছি ৷ তারই উদ্যোগ হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠান ৷ আগামী 26 এবং 27 সেপ্টেম্বর আবারও শিলিগুড়িতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।"