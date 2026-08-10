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তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে পুরনিগমের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

তৃণমূলের কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে এসডব্লিউএম-এর টাকা আত্মসাতের অভিযোগে কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর ৷ স্টেডিয়ামের পার্কিং পরিদর্শনে নামলেন শঙ্কর ঘোষ ৷

SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION
অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়া হবে, বলে জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 6:45 PM IST

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শিলিগুড়ি, 10 অগস্ট: শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিগত তৃণমূল বোর্ডের কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ তুললেন মন্ত্রী শঙ্কর ৷ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (এসডব্লিউএম)-এর টাকা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করে তা ব্যবহার করেছেন তৃণমূল নেতারা ৷ এমনই অভিযোগ রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর।

আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের অবিলম্বে ব্যাঙ্কের যাবতীয় পাশবুক, রসিদ এবং আয়-ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে সরাসরি থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে বলে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মন্ত্রী। সোমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে নতুন পার্কিং ব্যবস্থা পরিদর্শনে এসে তিনি পুরনিগমের কমিশনার ও পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন দ্রুত এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে।

তৃণমূল কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে পুরনিগমের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

পর্যটনমন্ত্রী সাফ বলেন, "জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব ছাড়ার পর সমস্ত নো-ডিউজ সার্টিফিকেট জমা দেওয়াই প্রশাসনিক নিয়ম। কিন্তু বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক কাউন্সিলর এসডব্লিউএম-এর নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তুলে নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রেখেছেন । পুরনিগমকে তার কোনও হিসেব দেননি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিনি যেন সমস্ত সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন কাউন্সিলরদের অবিলম্বে নোটিশ পাঠান। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসেব ও পাশবুক জমা না দিলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের কাছে বিষয়টি জানানো হবে । অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পুলিশি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION
কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনও ধরনের রাজনৈতিক রং দেখা হবে না । স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সরকার কঠোর অবস্থান নেবে। শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা পার্কিং জট নিরসনে এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে এক নতুন পার্কিং ব্যবস্থার সূচনা করা হয়। পুরনিগম ও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই পার্কিং ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে যান মন্ত্রী।

পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই, ট্রাফিক বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ-সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী শহরের বিভিন্ন জোনে বেআইনিভাবে পার্কিং ফি আদায়ের অভিযোগ এবং অবৈধ দখলদারি নিয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "পালাবদলের পর নতুন করে কোনও দখলদারি হলে তৎক্ষণাৎ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশ ও পুর প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোনও মাতব্বর বা প্রভাবশালীর দাপট এখানে সহ্য করা হবে না। একইসঙ্গে গরিব সংগ্রাহকদের আড়াল করে যারা আড়ালে থেকে বেআইনি পার্কিংয়ের ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের চিহ্নিত করে কড়া শাস্তির আওতায় আনার হবে।"

SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION
পার্কিং ব্যবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে যান মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ডের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, "আমি নিজে সমস্ত তথ্য ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের টাকার হিসাব, ব্যাঙ্কের নথি-সহ কমিশনারকে জমা দিয়েছি। অনেক কাউন্সিলরই দিয়েছেন। তবে অনেকে হিসেব দেননি। সেটা অবশ্যই ভুল।"

অন্যদিকে, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের নতুন পার্কিং পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রী বিশদে জানান, এলাকাটিকে মূলত দু'টি জোনে ভাগ করে পরিচালনা করা হবে। জোন 1-এ দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে ব্যবসায়ী বা স্থায়ী গাড়িচালকরা 10 থেকে 14 ঘণ্টার জন্য গাড়ি রাখতে পারবেন এবং তাঁদের বিশেষ স্টিকার দেওয়া হবে।

জোন 2 ব্যবহৃত হবে সাধারণ ক্রেতা ও স্বল্প সময়ের জন্য আসা চালকদের পার্কিংয়ের জন্য। প্রাথমিক পর্যায়ে আগামী 15 দিন এই পার্কিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চালানো হবে। পরবর্তী সময়ে পুর কমিশনার, ট্রাফিক ডিসিপি এবং ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি একটি সামান্য বা নামমাত্র চার্জ নির্ধারণ করবে। পুরো মেলা প্রাঙ্গণটিকে একটি আধুনিক ও স্থায়ী পার্কিং পরিকাঠামোয় রূপান্তরিত করতে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজেদের তহবিল থেকে অর্থ খরচ করবে। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক এবং এসজেডিএ-র সিইও-র সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে দ্রুত ই-টেন্ডার বের করা হচ্ছে এবং মহালয়ার আগেই এই আধুনিক পার্কিং পরিকাঠামোর কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

TAGGED:

টাকা আত্মসাতের অভিযোগ
শঙ্কর ঘোষ
MONEY LAUNDERING ISSUE
তৃণমূলের কাউন্সিলর
SILIGURI MUNICIPAL CORPORATION

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