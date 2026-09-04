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পর্যটনে নতুন দিশা, 'ভারত এখানে অন্য রকম' ! ব্র্যান্ড লোগো প্রকাশ হতেই জানালেন মন্ত্রী

রাজ্য সরকার যে এবার পর্যটনকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তা মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের কথাতেই স্পষ্ট। প্রতিবেদন সুরজিৎ দত্তের ৷

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বাঁ-দিক থেকে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 7:47 PM IST

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কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: হিমালয়ের চূড়া থেকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। চা-বাগানের সবুজ থেকে গঙ্গার বুক। বাংলার এই অসীম বৈচিত্র্যকে এবার বিশ্বের দরবারে সম্পূর্ণ নতুন মোড়কে তুলে ধরতে চাইছে রাজ্য সরকার ৷ আজ ধনধান্য অডিটোরিয়ামে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলার পর্যটনের নতুন লোগো এবং ব্র্যান্ডের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন।

রাজ্যের নতুন পর্যটন ব্র্যান্ডের ট্যাগলাইন দেওয়া হয়েছে, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল- ওয়্যার ইন্ডিয়া ফিলস ডিফারেন্ট'। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গ- যেখানে ভারতকে অন্যরকম মনে হয়। চিরাচরিত পর্যটনের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বাংলার নিজস্ব আবেগ, সংস্কৃতি এবং মানুষের উষ্ণ আতিথেয়তাকে মূলধন করেই এই নতুন যাত্রার সূচনা হল। এই মেগা লঞ্চের পরেই পরিবর্তনের বাংলায় রাজ্যের পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইটিভি ভারতকে জানালেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। রাজ্য সরকার যে এবার পর্যটনকে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে, মন্ত্রীর কথাতেই তা স্পষ্ট।

পুরো বিষয়টিকে ঠিক কীভাবে দেখছেন তিনি ? ইটিভি ভারতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ এক অসাধারণ বৈচিত্র্যের গন্তব্য। আমাদের এই নতুন ব্র্যান্ডটি তৈরি হয়েছে একটা খুব সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ভাবনার ওপর ভিত্তি করে। আমরা চাইছি পর্যটকরা যেন এখানে এসে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন। হিমালয়ের পর্বতশ্রেণি থেকে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য, বাংলার জীবন্ত ঐতিহ্য থেকে সমকালীন সৃজনশীলতা- সবকিছুকেই আমরা এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছি। তবে এই সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে আলাদা হল বাংলার মানুষের উষ্ণতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত আতিথেয়তা। এই মানবিক সংযোগই আমাদের মূল শক্তি।"

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'ভারত এখানে অন্য রকম' (ইটিভি ভারত)

লোগো এবং ব্র্যান্ডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "একটি ডেস্টিনেশন লোগো শুধুমাত্র একটা সাধারণ প্রতীক বা ভিজ্যুয়াল মার্ক নয়। এটি হল একটি গন্তব্যের পরিচিত মুখ। এর মাধ্যমেই পর্যটকদের মনে ডেস্টিনেশন নিয়ে কৌতূহল এবং স্মরণযোগ্যতা তৈরি হয়। আমরা প্রচলিত ডেস্টিনেশন প্রমোশনের পরিসর পেরিয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং গ্লোবাল-স্ট্যান্ডার্ড পরিচিতি নির্মাণ করতে চাইছি। এই নতুন লোগো বাংলার শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত, আবার একইসঙ্গে তা চূড়ান্ত সমকালীন। এটি বিশ্বমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতি ও আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করবে।"

পর্যটকদের কাছে রাজ্য সরকারের নতুন বার্তা ঠিক কী ?

শঙ্কর ঘোষের কথায়, "আমরা পর্যটকদের কাছে শুধু কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের তালিকা তুলে ধরতে চাইছি না। আমরা তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলার সংস্কৃতিতে আবিষ্কার করতে, এখানকার মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে। আমরা চাইছি পর্যটকরা এখানে আসুন এবং নিজেদের একটি সহজ প্রশ্ন করুন— এখানে ভারতকে ঠিক কতটা অন্যরকম মনে হচ্ছে? এর উত্তরটা তাঁরা নিজেরাই খুঁজে পাবেন। তাঁরা এমন এক বাংলাকে আবিষ্কার করবেন যা বৈচিত্র্যময়, গভীরভাবে মানবিক এবং তাঁদের পূর্বধারণার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।"

পর্যটন শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাংলা যে এবার আগ্রাসীভাবে নামছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট দাবি, "বর্তমান বিশ্ব পর্যটনের বাজারে টিকে থাকতে গেলে একটি সফল ব্র্যান্ড তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। নতুন লোগো শুধুমাত্র একটা ছবি নয়, এটি পর্যটকদের প্রতি আমাদের একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি। বাংলা ঠিক কোথায় অবস্থিত, শুধু তা নয়, কেন বাংলাকে পর্যটনের জন্য বেছে নেওয়া উচিত, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা উচিত, সেটাই আমরা এই ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে চাইছি। বাংলার পর্যটনের ইতিহাসে আজ থেকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।"

TAGGED:

WEST BENGAL TOURISM
CM SUVENDU ADHIKARI
পর্যটনের ব্র্যান্ড লোগো
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