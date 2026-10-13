দীর্ঘদিন ধরে আটকে মায়ের বাড়ির সৌন্দর্যায়নের কাজ, শেষ করতে উদ্যোগী মন্ত্রী
Bagbazar Mayer Bari Renovation: বাগবাজারে শ্রীশ্রী মায়ের বাড়ি সংস্কারের প্রজেক্ট দীর্ঘদিন ধরে থমকে রয়েছে ৷ বিজেপি সরকার এই কাজ দ্রুত শেষ করতে উদ্যোগী হয়েছে ৷
Published : October 13, 2026 at 8:03 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: দীর্ঘদিন ধরে মায়ের বাড়ি উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ আটকে রয়েছে ৷ বিগত সরকারের সময় থেকে মায়ের বাড়ি সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কারের প্রকল্প নেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত তা শেষ করা যায়নি ৷ এই অবস্থায় বিজেপি সরকার গঠনের পর কীভাবে দ্রুত সেই কাজ যাতে শেষ করা যায়, তার জন্য উদ্যোগী হল বর্তমান সরকার ৷ 1909 সাল থেকে 1920 সাল, মোট 11 বছর বাগবাজারের এই বাড়িতেই ছিলেন মা সারদা ৷
মঙ্গলবার কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে নিয়ে মায়ের বাড়ি পরিদর্শন করেন রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি এবং পর্যটন দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী ৷ তিনি বাগবাজারে শ্রীশ্রী মায়ের বাড়ির দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও কথা বলেন ৷
তাঁর কথায়, "বাগবাজারের 'মায়ের বাড়ি' রাজ্যের মানুষের কাছে একটা আবেগের জায়গা ৷ সারা বছর বহু ভক্ত এখানে আসেন ৷ শুধু আধ্যাত্মিক দিক নয়, পর্যটনের দিক থেকেও এর একটা গুরুত্ব রয়েছে ৷ তাই দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা মায়ের বাড়ির উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজ যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা পর্যালোচনা করতেই আমরা গিয়েছিলাম ৷ মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বারবার বলছেন, রাজ্যের উন্নয়ন যেমন হবে, একইভাবে বিরাসাত অর্থাৎ ঐতিহ্যকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে ৷ আমরা সেই কাজ করার চেষ্টা করছি ৷"
প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর অভিযোগ, "পূর্ববর্তী সরকারের আমলে বারবার কেন্দ্রের তরফ থেকে এই সৌন্দর্যায়নের জন্য সাহায্য করার চেষ্টা করলেও কার্যত কেন্দ্রকে উপেক্ষা করেছিল তৃণমূল সরকার ৷ তার ফলে মায়ের বাড়ির সৌন্দর্যায়নের প্রকল্প থমকে থেকেছে ৷ আমরা চেষ্টা করছি, যাতে দ্রুত কাজটা শেষ করা যায় ৷ আমরা মায়ের বাড়িকে শুধু নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চাই না ৷ হেরিটেজের মর্যাদা যাতে মায়ের বাড়ি পায় তার জন্য উদ্যোগী হব আমরা ৷"
তথ্য বলছে, 'মায়ের বাড়ি স্লাম অ্যান্ড বিউটিফিকেশন প্রকল্প' তৃণমূল কংগ্রেস আমলে শুরু হয়েছিল ৷ বলা হয়েছিল চার বিঘা জমিতে মায়ের বাড়ি সৌন্দর্যায়নের জন্য বস্তি সরিয়ে ফ্ল্যাট তৈরি করে 300টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ৷ দুটো পর্যায়ে এই কাজ হওয়ার কথা থাকলেও প্রথম পর্যায়ে 80টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পর সেই কাজ আর এগোয়নি ৷ এই সরকার সেই কাজ সম্পন্ন করে এই সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প শেষ করতে পারে কি না, এটাই এখন দেখার।
মন্ত্রী নিজেই এই এলাকার বিধায়ক ৷ তিনি বলেন, "মায়ের বাড়িকে হেরিটেজের মর্যাদা দিতে চায় রাজ্য সরকার ৷" এই নিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এবং যাতে গোটা এলাকাটা সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া যায়, তার চেষ্টাও করবেন ৷