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এক লক্ষ টাকা দিলেও আপনি করবেন না, ঝাঁটা হাতে বার্তা অগ্নিমিত্রার

পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হয়ে বারবার রাস্তাঘাট পরিষ্কারের উপর জোর দিয়েছেন ৷ এবার ঝাঁটা হাতে নির্মল সাথী ও বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় নামলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা ৷

Bengal Cleanliness Drive
ঝাঁটা হাতে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 4:50 PM IST

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দুর্গাপুর, 16 জুন: রাজ্যবাসীকে আগেও রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখার আবেদন জানিয়েছেন তিনি ৷ এবার মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরে নিজেই ঝাঁটা হাতে সাফাই অভিযানে নামলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ একহাতে ঝাঁটা ও অন্যহাতে মাইক নিয়ে শহরবাসীর উদ্দেশে তাঁর আবেদন, "পান পরাগ, মশলা খেয়ে গাড়ির দরজা খুলে পিক, থুতুটা ফেলে দেন ৷ আপনার পানের পিক, থুতু পরিষ্কার করতে খারাপ লাগে ৷"

তিনি আরও বলেন, "আমি আমার সংবাদমাধ্যমের ভাই-বোনেদের মাধ্যমে জনসাধারণকে বলতে চাই, রাস্তায় ময়লা ফেলবেন না ৷ আমাদের নির্মল সাথী ও বন্ধুদের সরকার একটা বেতন দেয়, কিন্তু গরমে কারও এই ময়লা পরিষ্কার করতে ভালো লাগে না ৷ ম্যানহোলে ঢুকে ময়লা পরিষ্কার করতে ভালো লাগে না ৷ আপনাকে এক লক্ষ টাকা দিলেও আপনি করবেন না ৷" সরকারের এই আর্জিতে কান না-দিয়ে রাস্তাঘাটে ময়লা ফেললে জরিমানা করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দক্ষিণ আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা ৷

নির্মল সাথী ও বন্ধুদের সঙ্গে ঝাঁটা হাতে রাস্তা পরিষ্কার করছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা (ইটিভি ভারত)

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মানুষের পুরপরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা এবং তার দ্রুত সমাধানের জন্য চালু হতে চলেছে হেল্প লাইন নাম্বার ৷ কলকাতা এবং বিধাননগর পুরনিগমের জন্য আলাদা আলাদা হেল্পলাইন নম্বর চালু হওয়ার কথা দুর্গাপুরে জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বিভিন্ন পুরসভায় মানুষের অভিযোগ শোনার জন্য এবং তা দ্রুত সমাধানের জন্য পুরমন্ত্রী নিজে বসবেন বলেও জানালেন।

আগামী 20 জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন হুগলি জেলার তারকেশ্বরে ৷ সেই উপলক্ষেই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে 15 জুন থেকে আগামী 20 জুন পর্যন্ত বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ৷ সেই উপলক্ষেই এদিন সকালে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে বাসস্ট্যান্ডে দুর্গাপুর নগর নিগমের নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ঝাঁটা হাতে আবর্জনা পরিষ্কার করতে দেখা গেল মন্ত্রী অগ্রিমিত্রা পালকে ৷

পাশাপাশি নির্মল সাথী ও নির্মল বন্ধুদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী ৷ এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক পান্নামবলাম এস, দুর্গাপুর নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম-সহ অন্যান্যরা ৷

এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার পাশাপাশি অগ্নিমিত্রা বলেন, "রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যাঁরা আমাদের দফতরে সহজে আসতে পারেন না, আমাদের কাছে নিজেদের অসুবিধার কথা, সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারেন না, তাঁরা রাজ্যের যেকোনও পুরসভা, নগর নিগম এলাকায় বসবাস করুন, আমাদের কাছে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারবেন এবং আমরা দ্রুত সেই সমস্যার সমাধান করব ৷ সেই লক্ষ্যেই আমরা চালু করতে চলেছি হেল্পলাইন নম্বর ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দ্রুত এই হেল্পলাইন নম্বর উদ্বোধন করবেন ৷"

তিনি আরও বলেন, "রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি কলকাতা এবং বিধাননগর পুরনিগমের জন্য আলাদা আলাদা করে হেল্পলাইন নম্বর চালু হবে ৷" কলকাতা এবং বিধাননগর পুরনিগম পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী নিজে মাঝেমধ্যেই বসবেন এবং মানুষের সঙ্গে পুরপরিষেবা সম্পর্কে তাঁদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা শুনবেন ৷ অসুবিধাগুলি সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকদেরকে দ্রুত সমস্যার সমাধানের নির্দেশ দেবেন ৷

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দুর্গাপুর নগর নিগম-সহ রাজ্যের সমস্ত নগর নিগম গুলিতে নির্বাচন হয়নি দীর্ঘ প্রায় চার বছর যাবৎ ৷ পুরপরিষেবা বেশ কিছু ক্ষেত্রে একেবারে বিপন্ন হয়ে পড়েছে ৷ সেই পরিষেবাকে দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন ওয়াকিবহল মহলের একাংশ ।

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AGNIMITRA PAL
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অগ্নিমিত্রা পাল
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