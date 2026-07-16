নোংরা ওয়ার্ডে রোগীর শয্যার পাশে বিড়াল ! মধ্যরাতে 'ছদ্মবেশে' হাসপাতালে মন্ত্রী

নোংরা ওয়ার্ডে রোগীর শয্যার পাশে বিড়াল ! মধ্যরাতে 'ছদ্মবেশে' হাসপাতালে মন্ত্রী
মন্ত্রীর সারপ্রাইজ ভিজিট না হলে কি হাসপাতালের এই বেহাল ছবি সামনে আসত ? এবার কি সত্যিই বদলাবে হাসপাতালের পরিষেবার মান ?
Published : July 16, 2026 at 4:58 PM IST
কল্যাণী, 16 জুলাই: ঘড়ির কাঁটা তখন রাত 12টা ছুঁইছুঁই । কোনও প্রোটোকল নয়, নেই প্রশাসনিক বহরও । সাধারণ পোশাকে, সঙ্গে মাত্র একজন নিরাপত্তারক্ষী । সেই ভাবেই আচমকা কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার । উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আগাম খবর ছাড়া হাসপাতালের প্রকৃত চিত্র দেখা । আর সেই ছবিই দেখে কার্যত ক্ষুব্ধ হলেন তিনি ।
বুধবার রাতে জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে ইনডোর, হাসপাতাল চত্বর, এমনকি চিকিৎসকদের হস্টেলও ঘুরে দেখেন প্রতিমন্ত্রী । বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা আবর্জনা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বেহাল দশা দেখে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি । শুধু তাই নয়, রাতের শিফটে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিনিয়র চিকিৎসকের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রতিমন্ত্রী ।
হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই রোগীর শয্যার পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল বিড়াল । হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন অংশ আগাছায় ঢেকে রয়েছে । রোগীর চিকিৎসার জায়গায় এমন পরিবেশ কী ভাবে তৈরি হল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ।
হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ছিল স্বাস্থ্য দফতরে । স্থানীয় বিধায়কও বিষয়টি প্রতিমন্ত্রীর নজরে এনেছিলেন । সেই কারণেই কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই গভীর রাতে হাসপাতালে হাজির হন সুমনা ।
পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তাঁর কাছে আগে থেকেই হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগ ছিল । সরেজমিনে এসে দেখেছেন, অভিযোগের অনেকটাই সত্যি । হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের হস্টেল— দুই জায়গাতেই নোংরা পরিবেশ চোখে পড়েছে । তাঁর কথায়, "হাসপাতাল মানুষের চিকিৎসার জায়গা । সেখানে যদি পরিচ্ছন্ন পরিবেশই না থাকে, তা হলে রোগীরা কী ভাবে উন্নত পরিষেবা পাবেন ? হাসপাতাল ও হস্টেল, দু'জায়গাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাধ্যতামূলক ।"
প্রতিমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয় সাফাই অভিযান । আগাছা পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ-সহ একাধিক কাজে হাত দেওয়া হয় । যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি । তাদের বক্তব্য, যেহেতু বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, তাই আলাদা করে কিছু বলার নেই ।
তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, মন্ত্রীর আকস্মিক পরিদর্শন না হলে কি হাসপাতালের এই বেহাল ছবি সামনে আসত ? আর সাফাই অভিযান কি শুধুই সাময়িক, নাকি এবার সত্যিই বদলাবে হাসপাতালের পরিষেবার মান ?