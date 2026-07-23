বিধানসভায় ক্রীড়া বাজেট পেশ, পরিকাঠামো থেকে খেলোয়াড়; একাধিক আর্থিক অনুদানের ঘোষণা মন্ত্রীর
বৃহস্পতিবার নতুন বিজেপি সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী ক্রীড়া বাজেট পেশের সময় খেলার ময়দানকে রাজনীতি মুক্ত রাখার অঙ্গীকার করেন ৷ একাধিক ক্ষেত্রে বিপুল অনুদানের কথা ঘোষণা করেন ৷
Published : July 23, 2026 at 7:47 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে বিধানসভায় জবাবি ভাষণে একাধিক নতুন প্রকল্প এবং আর্থিক অনুদানের কথা ঘোষণা করলেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ ক্রীড়াক্ষেত্রকে রাজনীতিমুক্ত করার পাশাপাশি তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড় তুলে আনাই যে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য, তা স্পষ্ট করে দিলেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বাজেট পেশের সময় তিনি অভিযোগ করেন, অতীতে রাজ্যে খেলাধুলোর নামে রাজনৈতিক সিন্ডিকেট চলেছে ।
এর ফলেই বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্র পিছিয়ে পড়েছে বলে তাঁর দাবি ৷ জাতীয় ফুটবল দলে বাঙালির সুযোগ না পাওয়া বা অলিম্পিকে রাজ্যের নগণ্য যোগদানের জন্য এই রাজনীতিকরণকেই দায়ী করেছেন ক্রীড়া মন্ত্রী । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ তুলে ধরে ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় একটা খুব সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, খেলার ময়দানকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে এবং সে মর্মে আমরা প্রত্যেকে আমরা সকল বিধায়ক এবং সকল যাঁরা জনপ্রতিনিধি আছেন, আমরা প্রত্যেকে সচেষ্ট হয়েছি খেলার ময়দানকে আমরা রাজনীতি মুক্ত রাখব ৷"
স্কুল ও কলেজ স্তর থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে সরকার 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস স্পোর্টস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম' চালু করছে ৷ এই প্রকল্পের অধীনে স্কুল ও কলেজের মাঠগুলির উন্নয়নে 15 লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, যুব সমাজের শারীরিক বিকাশের লক্ষ্যে 'স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট স্কিম'-এর মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় মাল্টি জিম তৈরিতে সরকার আর্থিক সাহায্য করবে ৷
অন্যদিকে, জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার মতো খেলোয়াড় তৈরি করেছে যে সমস্ত স্পোর্টস ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশন, তাদের জন্য 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্পোর্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফান্ড'-এর মাধ্যমে এক কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করা হয়েছে ৷ অনুমোদিত স্পোর্টস কোচিং ক্যাম্পগুলির জন্যও বছরে তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কথা জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী ৷
স্টেডিয়ামগুলির বেহাল দশা এবং সেখানে রাজনৈতিক দখলদারির অভিযোগও তোলেন মন্ত্রী ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে চরম অব্যবস্থা চলেছে বলে দাবি করেন ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ সরকারি সম্পত্তি দখল করে বিভিন্ন ক্লাব বেআইনি কাজ চালিয়েছে ৷ স্টেডিয়ামগুলিকে পুনরায় খেলার উপযুক্ত করে তুলতে একশো কোটি টাকার বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "কোন বেআইনি কাজ স্টেডিয়ামে হবে না, স্টেডিয়ামে আমাদের ছেলেমেয়েরা এসে দৌড়োবে, আমাদের বাচ্চারা দৌড়োবে, তারা ফুটবল খেলবে, তারা ক্রিকেট খেলবে, তারা হকি খেলবে ৷" দর্শকদের হয়রানি রুখতে যুবভারতীতে পেপারলেস অনলাইন টিকিট ব্যবস্থা চালু করার কথাও জানান তিনি ৷ খেলোয়াড়দের তথ্য সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধার জন্য একটি নতুন স্পোর্টস ইন্টিগ্রেটেড মোবাইল অ্যাপও আনা হচ্ছে ৷
খেলোয়াড়দের আর্থিক সুনিশ্চয়তার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করেছে ক্রীড়া দফতর ৷ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের জন্য 'চিফ মিনিস্টার্স কৃতি ক্রীড়াবিদ সম্মান যোজনা' চালু হচ্ছে ৷ এর মাধ্যমে তাঁদের প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ৷ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আওতায় চালু হচ্ছে 'অটল খেল সম্মান' ৷
এই প্রকল্পে অলিম্পিকে সোনা জিতলে এক কোটি টাকা, কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে পদক আনলে পঁচিশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ৷ রাজ্যের যুব সমাজের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বেকারদের 'যুব শক্তি ভরসা কর্মসূচি'-র মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে ৷ গ্র্যাজুয়েট বা তার বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নরা মাসে তিন হাজার টাকা এবং অন্যরা দু'হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন ৷ সবশেষে, দীর্ঘদিন রাজ্যে আটকে থাকা 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প পুনরায় চালু করে জেলায় জেলায় স্পোর্টস এক্সেলেন্স সেন্টার গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ৷