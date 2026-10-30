আবাস যোজনার ভুয়ো আবেদন ছাঁটাইয়ে কড়া বার্তা মন্ত্রী দিলীপের

আবাস যোজনার ভুয়ো আবেদন ছাঁটাইয়ে কড়া বার্তা মন্ত্রী দিলীপের
Minister Dilip Ghosh Warning on Paschim Banga Awas Yojana: উত্তরবঙ্গে তিন দিনের কর্মসূচি শেষে ভুয়ো আবেদন বাদ দেওয়া নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মন্ত্রী দিলীপ ।
Published : October 30, 2026 at 3:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গ সফর শেষে গ্রামীণ উন্নয়নে প্রশাসনের গতি বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মীদের সমস্যা সমাধানের স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । টানা তিন দিনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মসূচির শেষ দিনে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠনের উত্তরবঙ্গ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তিনি পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষার আশ্বাস দেন । আবাস যোজনার তালিকায় অযোগ্যদের নাম থাকা নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি ।
কর্মীদের উদ্দেশ্যে শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের সম্মানিক অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে । আগামী দিনে এই ভাতা আরও বৃদ্ধি করার বিষয়ে সরকার যে অত্যন্ত ইতিবাচক, তা জানিয়ে দিলীপ বলেন, "সরকার সর্বদা কর্মীদের পাশে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । তবে, সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি দায়িত্ব পালনেও কর্মীদের সমান নিষ্ঠাবান হতে হবে । কর্মীরা ঠিকমতো কাজ করলে তাঁদের বকেয়া বা সমস্যা মেটাতে সরকার পিছপা হবে না ।"
উত্তরবঙ্গ সফরের সূচনা করে দার্জিলিংয়ে ঐতিহ্যবাহী 'সরস মেলা'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী । সঙ্গে ছিলেন পঞ্চায়েত দফতরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু প্রামাণিকও । উদ্বোধনের পর গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন বা জিটিএ এবং পার্বত্য পরিষদের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে অংশ নেন মন্ত্রী ।
পরে জলপাইগুড়ির গরুমারায় স্থানীয় বিডিও ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে কৃষি বিপণন দফতরের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি । উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক স্তরে শূন্যপদ পূরণ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে । পাহাড়ে নতুন স্থায়ী পদ তৈরিতে খানিক সময় লাগার কথা মেনে নিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "স্থায়ী পদ তৈরিতে আইনি প্রক্রিয়া রয়েছে, তবে প্রশাসনিক গতি স্তব্ধ হতে দেওয়া যাবে না । প্রয়োজন হলে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করে পাহাড়ের কাজ সচল রাখা হবে ।"
রাজ্যের অন্যতম চর্চিত বিষয় 'আবাস যোজনা' নিয়েও শিলিগুড়ির সভা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী । আবাস যোজনার তালিকায় অস্বচ্ছতা ও ভুয়ো নাম থাকার অভিযোগ প্রসঙ্গে কড়া অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, "আবাস যোজনায় বহু আবেদন জমা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তার মধ্যে অনেক ভুয়ো আবেদনও ঢুকে রয়েছে । আমাদের মূল লক্ষ্য প্রকৃত দুঃস্থ ও গৃহহীনদের মাথার উপর ছাদ দেওয়া । শীঘ্রই সম্পূর্ণ তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হবে এবং যারা অবৈধভাবে নাম তুলেছে, তাদের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলে প্রকৃত যোগ্য প্রাপকদের হাতেই বাড়ি তৈরির টাকা তুলে দেওয়া হবে ।"
প্রশাসনিক পর্যালোচনার পাশাপাশি সমসাময়িক রাজনীতি ও বিরোধী শিবিরের কটাক্ষের জবাব দিতেও ছাড়েননি পঞ্চায়েত মন্ত্রী । মমতা-পন্থী তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য এবং পুলিশ আধিকারিকদের দেওয়া হুঁশিয়ারির তীব্র সমালোচনা করে দিলীপ বলেন, "প্রশাসন সম্পূর্ণ আইন মেনে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে নিজের কাজ করছে । কে, কাকে হুঁশিয়ারি দিল বা ব্যক্তিগত স্তরে কী মন্তব্য করল, তাতে রাজ্য সরকারের নিয়ম-নীতি বা প্রশাসনিক কাজে কোনও প্রভাব পড়ে না ।"
বিরোধী নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে খোঁচা দিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, "ক্ষমতায় এসে পুলিশ বা কাউকে দেখে নেওয়ার যে স্বপ্ন বিরোধীরা দেখছেন, তা অধরাই থেকে যাবে । তাঁদেরহুল গান্ধীর মতো দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে ।" শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়ে রাজ্য সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, শিক্ষা দপ্তরের স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং বিদ্যালয়গুলির উপযুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই বর্তমানে সরকারের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার ।