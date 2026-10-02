রেশনে 50 শতাংশ ছাড়, পুজোয় বিজেপি সরকারের স্পেশাল প্যাকেজ

রেশনে 50 শতাংশ ছাড়, পুজোয় বিজেপি সরকারের স্পেশাল প্যাকেজ
West Bengal Govt Special Ration Package: দুর্গাপুজো মানে উৎসবের মরশুম ৷ তাই সনাতনী হিন্দুদের জন্য বিশেষ রেশন প্যাকেজের ঘোষণা করলেন খাদ্য মন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ৷
Published : October 2, 2026 at 4:54 PM IST
বনগাঁ, 2 অক্টোবর: পুজো উপলক্ষে এবার স্পেশাল প্যাকেজ ঘোষণা করল রাজ্যের খাদ্য দফতর । রাজ্যের 2 কোটি 12 লক্ষ পরিবারকে 50 শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হবে রেশন ৷ উৎসবের মরশুমে দেওয়া হবে 250 গ্রাম সুজি ৷ শুক্রবার বনগাঁয় সাংবাদিক বৈঠকে এই স্পেশাল প্যাকেজের ঘোষণা করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ৷
তাঁর দাবি, "ভারতের ইতিহাসে কোনও রাজ্য সরকার পুজো উপলক্ষে এমন স্পেশাল প্যাকেজ করেনি ৷" রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম দুর্গাপুজোয় রেশনের স্পেশাল প্যাকেজ নিয়ে তিনি বলেন, "পুজো উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আমাকে ডেকে বলেন, হিন্দু সনাতনীরা আমাদের ব্যাপকভাবে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে ৷ বিগত সরকারের মতো পুজো প্যাকেজ না-করে নতুনত্ব কিছু করুন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নিই ৷ বিগত সরকার দশ শতাংশ ছাড়ে পুজোর সময় রেশন দিত, তাও সব উপভোক্তাদের নয় ৷"
খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "এর আগের সরকার অন্ত্যোদয় যোজনা, অর্থাৎ AAY, SPHH- এই দু'ধরনের কার্ডের উপভোক্তাদের 10 শতাংশ ছাড়ে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হত ৷ আমরা পুরো 50 শতাংশ ছাড়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে খাদ্যসামগ্রী বণ্টন করছি ৷ 78 লক্ষ পরিবার এই সুবিধা পেয়েছে ৷ এখন প্রায় 2 কোটি 12 লক্ষ পরিবার, অর্থাৎ রেশন ব্যবস্থার অধীনে থাকা পরিবারকে আমরা এই উৎসবের প্যাকেজের আওতায় এনেছি ৷"
এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ঋণের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আগের সরকার আমাদের উপর বিপুল ঋণের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও এই উৎসবের প্যাকেজ করছি ৷ এর জন্য সরকারের 114 কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে ৷ এটাই হিন্দু বাঙালি সনাতনীদের পুজোয় স্পেশাল প্যাকেজ ৷"
মন্ত্রী জানান, উৎসবের আবহে রেশনে প্রতিটি পরিবারকে 250 গ্রাম করে সুজি দেওয়া হবে ৷ কোনও ভেদাভেদ না করে পাঁচ শ্রেণির রেশন কার্ড হোল্ডার 2 কোটি 12 লক্ষ পরিবারকেই এই প্যাকেজ দেওয়া হবে ৷ তিনি আরও বলেন, "চিনির দাম 60 টাকা হলে, রেশনে 30 টাকা প্রতি কেজি দরে চিনি দেওয়া হবে ৷ ময়দার দাম 37 টাকা প্রতি কেজি হলে মিলবে 18-19 টাকা দরে ৷ সুজির দাম 40 টাকা হলে, 20 টাকা প্রতি কেজি দরে দেওয়া হবে ৷"
প্যাকেজে থাকছে পরিবার প্রতি এক কেজি করে চিনি, এক কেজি ময়দা এবং নতুন সংযোজন 250 গ্রাম করে সুজি ৷ প্যাকেজে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি সঠিক থাকবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী ৷ মন্ত্রী অশোক বলেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ধরনের পুজোর প্যাকেজ কোনও রাজ্য সরকার দেয়নি ৷ আগামী দিনে আর্থিক অবস্থা ভালো হলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে ৷"