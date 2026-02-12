নদী সংস্কারে জোর, জার্মান সংস্থার সঙ্গে শীঘ্রই হতে চলেছে মউ স্বাক্ষর: সেচমন্ত্রী
বৃহস্পতিবার সল্টলেকের জলসম্পদ ভবনে রাজ্যের সেচ ও জলপথ পরিবহণ মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া সাংবাদিক বৈঠক করেন৷
Published : February 12, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 12 ফেব্রুয়ারি: কয়েকদিন আগেই ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করেছে রাজ্য সরকার। তার পর রাজ্যে নিকাশি পরিকাঠামো এবং নদী সংস্কার নিয়ে একাধিক ঘোষণা করেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ পরিবহণ মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া৷ বৃহস্পতিবার সল্টলেকের জলসম্পদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি৷ সেখানেই তিনি এই ঘোষণা করেন৷
রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান দ্রুত রূপায়ণ করতে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি জানান। ইতিমধ্যেই এবারের বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
রাজ্য সরকার নদিয়া ও উত্তর 24 পরগনার জলঙ্গি এবং ইছামতী নদীর নাব্যতা ফেরাতে একটি পূর্ণাঙ্গ মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে রাজ্য। এই কারিগরি সহায়তার জন্য আগামী সপ্তাহে জার্মানির ‘জিআইজেড’ (GIZ) নামক একটি সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের মউ (MoU) স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই সংস্থাটি কোনও আর্থিক বিনিময় ছাড়াই নদী দু’টির পলি সমস্যা ও স্বাভাবিক প্রবাহ ফেরানোর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেবে। মন্ত্রী জানান, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে নদীগুলির জলধারণ ক্ষমতা বাড়বে এবং বর্ষার সময় বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হবে।
একই সঙ্গে গঙ্গাসাগর ও সুন্দরবনের নদী ভাঙন থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের রক্ষা করাকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সাগর দ্বীপের ঐতিহ্যবাহী কপিল মুনির আশ্রমকে ভাঙন থেকে বাঁচাতে আইআইটি মাদ্রাজ এবং ডাচ (Dutch) সংস্থার কারিগরি সাহায্যে বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ চলছে। প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সুন্দরবনের জনজীবন ও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্ত্রী দাবি করেন। মন্ত্রী আরও জানান যে 2026 সালের গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে নদী ড্রেজিংয়ের কাজও পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে চলছে।
শহর এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়েও এদিনের বৈঠকে আশার কথা শুনিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি জানান, প্রায় 1394 কিলোমিটার ড্রেনেজ চ্যানেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে 29 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এটি মূলত কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের জলনিকাশি স্বাভাবিক রাখতে এবং মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ সহায়তা করবে। গ্রামীণ এলাকার খালগুলোতে যেখানে ফাটল ধরেছে বা ইঁদুরের গর্তের কারণে জল অপচয় হচ্ছে, সেখানেও দ্রুত মেরামতির জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে।
এদিনের বৈঠকে নিকাশি নালা ও খাল সংস্কারের কাজে যুক্ত কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। মন্ত্রী স্বীকার করেন যে দূষিত জলে নেমে কাজ করার সময় কর্মীরা চর্মরোগ-সহ বিভিন্ন মারাত্মক সংক্রমণ এবং বিষাক্ত পোকামাকড় বা সাপের কামড়ের ঝুঁকির সম্মুখীন হন। এই ঝুঁকি কমাতে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থির হয়েছে যে আগামীতে প্রতিটি টেন্ডারে কর্মীদের জন্য গ্লাভস এবং হাঁটুর ওপর পর্যন্ত লম্বা গামবুট বা সুরক্ষাকবচ প্রদান করা সংশ্লিষ্ট এজেন্সির জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।
চাষাবাদের সুবিধার্থে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে 15টি জেলায় প্রায় 16 লক্ষ 26 হাজার 130 একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। বোরো ও রবি চাষের জন্য কোথায় কত জল ছাড়া হবে, তার তালিকাও ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ‘নো কস্ট ড্রেজিং’ বা ভলিউম শেয়ারিং মডেলে নদী থেকে পলি ও মাটি সরিয়ে নাব্যতা বাড়ানোর যে নতুন পদ্ধতি রাজ্য শুরু করেছে, তাতে সরকারি কোষাগারে প্রায় 152 কোটি টাকা রাজস্ব এসেছে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে, গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করেই যেন কেন্দ্র পদক্ষেপ করে, সেই বিষয়েও পুনরায় সতর্কবার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী।