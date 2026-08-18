টাকা পেলেও পরের মাস থেকে নাম বাতিল হতে পারে 'অন্নপূর্ণা'য়, কী জানালেন মন্ত্রী ?

টাকা পেলেও পরের মাস থেকে নাম বাতিল হতে পারে 'অন্নপূর্ণা'য়, কী জানালেন মন্ত্রী ?
টাকা প্রাপকদের মধ্যে পরবর্তীতে যদি কেউ অযোগ্য হয়, তাহলে অন্নপূর্ণা থেকে তাঁর নাম বাতিল হবে ৷ মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী মালতি রাভা।
Published : August 18, 2026 at 10:15 PM IST
কোচবিহার, 18 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশ মতো 17 অগস্ট রাজ্যের মহিলাদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকেছে ৷ এই টাকা তৃতীয় কিস্তির (জুন, জুলাই, অগস্ট) ৷ এপ্রসঙ্গে বলা দরকার গতকাল যাঁরা টাকা পেয়েছেন তা প্রথম কিস্তির ৷ তবে এখনও যাঁরা 3000 টাকা পাননি, তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ আগামী 21 তারিখের মধ্যে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেয়ে যাবেন ৷ এরপর মঙ্গলবার এক বিবৃতি দিলেন রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দফরের মন্ত্রী মালতি রাভা রায়। কী বললেন তিনি ?
মালতি রাভা রায় এদিন বলেন, "17 অগস্ট অনেকই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা পেয়েছেন। এখনও এনকোয়ারি চলছে। পরবর্তীতে যদি দেখা যায় তাঁরা অযোগ্য তাহলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাতিল হবে।"
রাজ্য সরকারের 100 দিনের কাজের পূর্তিতে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "অন্নপূর্ণা যোজনায় 31 জুলাই পোর্টাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 56 লক্ষ এনকোয়ারির মধ্যে আছে। এনকোয়ারি শেষ হলে পোর্টাল খুলে দেওয়া হবে। বিগত সরকার (তৃণমূল) 10 লক্ষ পুরুষকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছে। মৃত মানুষকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছে। ওরা 500 টাকা দিয়ে শুরু করেছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে 1500 টাকা করেছে। সেখানে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার একমাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি মতো অন্নপূর্ণা যোজনায় 3000 টাকা করে দিতে শুরু করেছে।"
এরপর তিনি আরও বলেন, "গতকাল থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু হয়েছে ৷ আগামী 21 তারিখের মধ্যে টাকা ঢুকবে অ্যাকাউন্ট। যাদের টাকা ঢোকেনি, হয়তো তাঁদের ব্যাঙ্কে সমস্যা রয়েছে নয়তো ফর্ম ফিলাপ করতে ভুল করেছে। তবে এনকোয়ারি চলছে। প্রকৃত যোগ্যরা সকলেই পাবেন। কেউ বঞ্চিত হবেন না বলে মন্ত্রীর দাবি। এরপরই মালতি বলেন, "কিন্তু পরবর্তীতে যদি দেখা যায় তারা অযোগ্য তাহলে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাতিল হবে।"
পাশাপাশি, তিনি আরও এক বিষয় নিয়ে মুখ খোলেন ৷ মন্ত্রীর সংযোজন, "গত কয়েকদিনে ISI চর সন্দেহে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকা থেকে 4 জনকে গ্রেফতার করেছে STF ৷ দিনহাটা জঙ্গীদের সেফ করিডর। পুরো রাজ্যই এতদিন জঙ্গিদের জন্য নিরাপদ ছিল। এখন আর সেটা হবে না। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তায় বেশকিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী 21 অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গে আসবেন। তখন বেশকিছু পরিকল্পনার কথা জানাবেন।