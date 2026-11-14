আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাবে রোবট, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দমকল মন্ত্রীর

আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাবে রোবট, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দমকল মন্ত্রীর
Humanoid Robot to Put Out Fire: আগুন নেভাতে দমকলবাহিনীতে যোগ দেবে হিউম্যনয়েড রোবট ৷ সিদ্ধান্ত হয়েছে এমনটাই । প্রতিবেদন সন্তু চৌধুরীর ৷
Published : November 14, 2026 at 3:58 PM IST
মূর্তি (জলপাইগুড়ি), 14 নভেম্বর: ভয়ঙ্কর আগুন, দমকল কর্মীরা অপরাগ ভিতরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ৷ এমন সময় রোবট আগুনের বুক চিরে উদ্ধার করে আনছে মানুষকে ৷ রজনীকান্তের 'রোবট' সিনেমার এই দৃশ্য এখনও নিশ্চয়ই দর্শকের মনে আছে ৷ অচিরে পশ্চিমবঙ্গে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থায় এমন ছবি দেখা যাবে বলে জানালেন দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী ৷
আগুন নেভানোর জন্য হিউম্যান রোবট কেনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানাচ্ছেন তিনি ৷ নতুন করে কেনা হয়েছে 250টি আধুনিক হাই ল্যাডার সম্পন্ন অগ্নি নির্বাপণ যান । এই সংখ্যা আর কিছুদিনের মধ্যেই 400-তে পৌঁছবে !
সেই সঙ্গে দমকল কর্মীদের জন্য বডি ক্যাম আনা হচ্ছে ৷ ফায়ার অপারেশনে গেলে তাঁদের শরীরে ক্যামেরা লাগানো থাকবে ৷ ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে দফতরে বসেই দেখা যাবে তাঁরা কী ধরনের অসুবিধার মধ্যে কাজ করছেন, কেমন কাজ করছেন ৷ এভাবে পুরো দমকল দফতরকে স্মার্ট হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে ৷ মাটিয়ালি ব্লকের মূর্তিতে ফেডারেশন অফ বেঙ্গল হোটেলিয়ার্সের কনক্লেভে এসে এই সমস্ত পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজ্যের দমকল ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী ৷
মন্ত্রী বলেন, "দফতরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ৷ রাজ্যে অনেক নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে ৷ প্রচুর নতুন নিয়োগ করা হবে ৷ নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ৷ আইন ও নিয়মে যেসব পরিবর্তন আনা দরকার, সেগুলিকে আরও সহজ করা হচ্ছে ৷ আমাদের আইন অনেক পুরনো, 1950-এর দশকের আইন ৷ সেটাকে পাল্টে নতুন করা দরকার ৷ ক্যাবিনেটে পাশ করানো-সহ অনেক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় বলে একটু সময় লাগছে ৷ কিন্তু ধীরে ধীরে খুব স্মার্ট একটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷"
পাহাড়ি অঞ্চলে আগুন নেভাতে জলাধার তৈরি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "শহরের ক্ষেত্রে বিশেষত বাজার, হোটেলগুলিতে জল ধরে রাখার কথা বলা হয় ৷ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমস্যাও হয় ৷ পাহাড়ের ক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা নিয়ে জলাধার তৈরি অসুবিধে ৷ সেখানে অন্য বিকল্প কিছু করা যায় কি না, সেগুলিও ভাবনা চিন্তার মধ্যে রাখা হচ্ছে ৷"
হোটেলগুলিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা মোকাবিলার জন্য় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না-থাকা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "হোটেল ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের আবেদন যথাযথ পরিমাণে ব্যবস্থা রাখা উচিত ৷ পশ্চিমবঙ্গের শেষ দু'টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হয়েছে, একটা তারাপীঠে অন্যটি মির্জাগালিফ স্ট্রিটে ৷ দু'টিই হোটেল ৷ কেউ আগুনে মারা যাননি ৷ সবার মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ায় ৷ দরজা-জানালা এমনভাবে তৈরি, সেগুলি খোলা যায়নি ৷ বাইরের সিঁড়ি থাকার কথা । তারাপীঠের হোটেলে সিঁড়ি ছিল । কিন্তু সিঁড়ির প্রত্যেকটা দরজা বন্ধ করা ছিল ৷"
তিনি বলেন, "ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখা দরকার ৷ প্রশিক্ষিত কর্মী রাখা দরকার ৷ হোটেল ছাড়াও সব ধরনের মল, প্রচুর রেস্তোরাঁ আছে, তাদেরকেও জানাতে চাই, সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে ৷ সরকার আপনাদের পরামর্শ দেবে ৷ আপনারা এগুলো করুন ৷ মানুষের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা আমাদের প্রথম কাজ ৷ তার জন্য আমাদের দফতর সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে সহযোগিতা করার জন্য ৷"
এই সমস্ত বিষয়ে 'ডুয়ার্সের ফায়ারম্যান' হিসেবে পরিচিত শরিফুল হক দমকল দফতরের পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ প্রয়োজন ৷ এর ফলে একদিকে যেমন প্রাণহানি কমবে, তেমনই কমবে ক্ষতির পরিমাণ ৷" তবে সার্বিক পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনায় এখনও কিছুটা সময় লাগবে বলেই অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ৷