হুমায়ুনের জনসভায় জেইউপি-তে যোগ দিলেন ফিরহাদ হাকিমের আত্মীয়

হুমায়ুনের জনসভায় জেইউপি-তে যোগ দিলেন ফিরহাদ হাকিমের আত্মীয়
বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ তার আগে হুমায়ুন কবিরের জনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দিলেন ববি হাকিমের আত্মীয় ৷
Published : January 31, 2026 at 9:02 PM IST
বেলডাঙা, 31 জানুয়ারি: মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের জামাই ইয়াসিন হায়দার যোগ দিলেন হুমায়ুন কবীরের জেইউপি দলে ৷ শনিবার বেলডাঙার খাগরুপাড়ার জনসভায় তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর ৷ আগামী দু-তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে এই যোগদান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ময়দানে ফের বড়সড় চমক ৷ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের জামাই ইয়াসিন হায়দার আনুষ্ঠানিকভাবে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের শিবিরে যোগ দিলেন ৷ দীর্ঘদিন ধরেই ইয়াসিন হায়দারের রাজনৈতিক গতিবিধি নিয়ে নানা মহলে কানাঘুষো চলছিল ৷
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সরাসরি মুর্শিদাবাদে এসে হুমায়ুন কবীরের হাত ধরায় অনেকেই বিস্মিত ৷ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় ৷ সেই হুমায়ুন কবীরের শিবিরে ইয়াসিনের যোগদান নিঃসন্দেহে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷ ইয়াসিনকে পাশে নিয়ে হুমায়ুন কবীর বলেন, "যোগ্য ব্যক্তিদের সঠিক সম্মান দেওয়া প্রয়োজন ৷ ইয়াসিনের মতো মানুষ আমাদের সঙ্গে এলে সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে ৷"
ফিরহাদ হাকিম তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শীর্ষ নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন ৷ তাঁর পরিবারের সদস্যের এভাবে মুর্শিদাবাদের এক ‘বিক্ষুব্ধ’ বিধায়কের শিবিরে যোগদান দলীয় ভারসাম্যে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
এই যোগদান কি শুধু মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কাজের লক্ষ্যেই, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে আরও বড় কোনও রাজনৈতিক কৌশল—তা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে চর্চা তুঙ্গে ৷ এদিন বেলডাঙায় জনতা উন্নয়ন পার্টির মেগা জনসভা ছিল ৷ বেলডাঙার খাগড়ুপাড়া মাঠে সভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷
হুমায়ুন কবীর জনসভায় দশ লক্ষ মানুষের জমায়েতের হুঙ্কার দিয়েছিলেন ৷ সেই লক্ষ্যে অনেক পিছনেই থাকতে হয়েছে তৃণমূলের সাসপেন্ডে হওয়া বিধায়ককে ৷ এদিনের সভায় জেলার বিভিন্ন ব্লক ও বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় 50 হাজার সমর্থক হাজির হয়েছিলেন ৷ সভায় উপস্থিত ছিলেন আসাউদ্দিন ওয়েসির প্রতিষ্ঠিত মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি, এসডিপিআই দলের রাজ্য সভাপতি হাকিবুল ইসলাম, আজাদ সমাজ পার্টির ইমতিয়াজ আহম্মেদ, কংগ্রেস নেতা খোরায়েব আলম ৷