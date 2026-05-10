ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট নির্মূল করার হুঁশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর

এসটি ভুয়ো সার্টিফিকেটধারীদের নির্মূল করার পাশাপাশি অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার হুঁশিয়ারি মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর ৷

Published : May 10, 2026 at 5:10 PM IST

বর্ধমান, 10 মে: শিক্ষকতা থেকে সরাসরি রাজ্যের মন্ত্রিসভায় জায়গা। দায়িত্ব পেয়েই আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন এবং ভুয়ো এসটি (ST) সার্টিফিকেট নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য সরকারের নয়া মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। শনিবার কলকাতার ব্রিগেডের মঞ্চে সাঁওতালি ভাষায় শপথ নেওয়ার পর থেকেই জঙ্গলমহলে তাঁকে ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক চর্চা। রবিবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার জাহের থানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

মন্ত্রিত্ব পেয়েই বর্ধমানে এসে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে বলেন, "রাজ্যে যে সব ভুয়ো এসটি বা তপশিলী সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ যেসব অফিসার বেআইনিভাবে এই সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনা তাঁর আছে বলেও জানান তিনি।

বাঁকুড়ার রানীবাঁধ কেন্দ্রের বিধায়ক ক্ষুদিরাম টুডু পেশায় একজন শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন দাবি ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল (BJMPM) সংগঠনের অন্যতম পরিচিত মুখ হিসেবে জঙ্গলমহলে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

এর আগেও দু’বার রানীবাঁধ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়াই করলেও জয় আসেনি। তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তনুশ্রী হাঁসদাকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে রাজনৈতিক মহলে চমক সৃষ্টি করেছেন। নির্বাচনে ক্ষুদিরাম টুডু পেয়েছেন 1 লক্ষ 31 হাজার 145 ভোট।

অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী তনুশ্রী হাঁসদা পেয়েছেন 78 হাজার 876 ভোট। প্রায় 52 হাজার 269 ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেন তিনি ৷ জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক সমীকরণ অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিন বর্ধমানে এসে মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু জানান, এখনও পর্যন্ত কোন দফতরের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হবে তা চূড়ান্ত হয়নি। তবে যে দফতরই দেওয়া হোক না কেন, দায়িত্ব বুঝে নিয়েই তিনি দ্রুত কাজ শুরু করবেন। একই সঙ্গে তিনি তৃণমূল আমলের দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, “চুরি-দুর্নীতিতে সব ভরে গিয়েছিল, সেটা সবাই জানে। আমি আদিবাসী সমাজের জন্য কাজ করতে চাই। রাজ্যে যত ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে, সব নির্মূল করব।”

মন্ত্রী আরও জানান, শুধু ভুয়ো সার্টিফিকেট বাতিল করাই নয়, যাঁরা এই সার্টিফিকেট ব্যবহার করে কলেজে ভর্তি হয়েছেন, চাকরি করছেন বা মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন, তাঁদেরও তদন্তের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি যেসব সরকারি আধিকারিক বেআইনিভাবে এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এছাড়াও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও জানান ক্ষুদিরাম টুডু। তাঁর দাবি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা-সহ বিভিন্ন জেলায় বহু আদিবাসী হস্টেল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে রয়েছে। সেই সমস্ত হস্টেল পুনরায় চালু করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। মন্ত্রীর এই ঘোষণার পর আদিবাসী মহলে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে।

