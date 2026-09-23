অভিযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে খোদ মন্ত্রী, নার্সের গাফিলতিতে ক্ষোভ কলিতা মাজির

অভিযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে খোদ মন্ত্রী, নার্সের গাফিলতিতে ক্ষোভ কলিতা মাজির
Guskara Primary Health Centre: চিকিৎসকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সময়মতো রোগীকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেননি একজন নার্স। ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মন্ত্রী কলিতা মাজি ৷
Published : September 23, 2026 at 9:22 AM IST
বর্ধমান, 22 সেপ্টেম্বর: এতদিন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক-নার্সের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই অভিযোগের সুরেই সরব হলেন খোদ রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি। পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী পরিষেবায় নার্সের গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী।
তাঁর দাবি, চিকিৎসকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সময়মতো রোগীকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেননি একজন নার্স। ফলে রোগীর অবস্থা শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় ৷ এমনকী সংশ্লিষ্ট নার্সকে আগে সরানো হয়েছিল বলেও দাবি করেন তিনি। এভাবে রোগীদের পরিষেবা দিলে তাঁকে আর হাসপাতালে রাখা যাবে না, কড়া হুঁশিয়ারি কলিতা মাজির ৷
গুসকরা পুরসভার উদ্যোগে মঙ্গলবার গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত হয়েছিল 'স্বচ্ছতাই সেবা' কর্মসূচি। সেই কর্মসূচিতেই যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী কলিতা মাজি। তখনই তাঁর কাছে অভিযোগ জানান এক রোগীর পরিজন। রোগীর ছেলের অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি তাঁর 80 বছরের বাবা নারায়ণ তুড়ির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলেও সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবা মেলেনি। পরিবারের দাবি, চিকিৎসক রোগীর বিপি (ব্লাড প্রেসার) মাপা এবং ইনজেকশন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
কিন্তু নার্সকে বলার পরও সেই পরিষেবা পেতে দেরি হয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং স্যালাইন নিয়েও বারবার নার্সের কাছে যেতে হয়েছে তাঁদের। এমন পরিস্থিতিতে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় বলে দাবি পরিবারের। রোগীর ছেলে গণেশ তুড়ির আরও অভিযোগ, চিকিৎসকের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নার্সের কাছ থেকে তাঁরা সহযোগিতা পাননি।
তাঁর কথায়, "চিকিৎসককে বিষয়টি জানাতে একাধিকবার যেতে হয়েছে। চিকিৎসক একরকম নির্দেশ দিচ্ছেন, আবার নার্সের কাছ থেকে অন্যরকম কথা শুনতে হচ্ছে ৷" রোগীর পরিবারের দাবি, সময়মতো চিকিৎসা না-পেলে তাঁর বাবার পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারত। বর্তমানে রোগী কিছুটা সুস্থ রয়েছেন বলেও জানান তিনি।
ঘটনাটি সামনে আসার পরই ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী কলিতা মাজি। তাঁর অভিযোগ, চিকিৎসক রোগীকে দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ অনুযায়ী নার্স কাজ করেননি। তাঁর দাবি, সময়মতো অক্সিজেন দেওয়া হয়নি, প্রয়োজনীয় ব্লাড প্রেসার নেওয়া হয়নি, এমনকী ওষুধও দেওয়া হয়নি।
এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "নার্সেরই বেশি গাফিলতি। চিকিৎসকের কিন্তু গাফিলতি নেই। চিকিৎসক নার্সের সামনেই বলেছেন, আমি বলে দিয়েছি। কিন্তু নার্স সময়মতো অক্সিজেনটাও দেয়নি, প্রয়োজনীয় প্রেসার মাপেননি এবং ওষুধও দেননি। এটা নার্সের গাফিলতি। ওই নার্সকে আগেও সরানো হয়েছিল, আবার তাঁকেই এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এভাবে মানুষের ট্রিটমেন্ট করলে তাঁকে এখানে রাখা যাবে না।"
একইসঙ্গে গুসকরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা আরও উন্নত করার আশ্বাসও দেন প্রতিমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, "পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স এবং ওষুধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে হাসপাতালে পরিণত করার বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন তিনি। মন্ত্রীর কথায়, "সরকার সবে চার মাসের পথ অতিক্রম করেছে। এই সময়ের মধ্যেই হাসপাতালের পরিষেবা দ্রুত উন্নত করে সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকমতো চিকিৎসা পান, সেই চেষ্টা করা হবে।"