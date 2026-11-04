বাংলায় বিজেপি জিতলেই ভোট চুরি ! জ্ঞানেশ কুমারকে দশে 10 দিলেন জগন্নাথ

বাংলায় বিজেপি জিতলেই ভোট চুরি ! জ্ঞানেশ কুমারকে দশে 10 দিলেন জগন্নাথ
State Minister Jagannath Chattopadhyay: নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর কথায়, কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরতে না-পেরে কেউ রামলীলা ময়দানে ছুটছেন ৷
Published : November 4, 2026 at 12:49 PM IST
বর্ধমান, 4 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিতলেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ ৷ অথচ অন্য রাজ্যে বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই । SIR-কে হাতিয়ার করে বিরোধীদের এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধেই সরব হলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকার প্রশংসা করে তাঁকে 10-এ 10 দিলেন তিনি । মন্ত্রীর দাবি, এতদিন পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারী, মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার যে দাবি উঠেছিল, নির্বাচন কমিশন সেই কাজই করেছে । আর তাতেই বিরোধীদের এত আপত্তি ।
মঙ্গলবার বর্ধমানের রবীন্দ্রভবনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন জগন্নাথ। উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-সহ আরও অনেকে । মন্ত্রী বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার দাবি বিজেপি নতুন করে তোলেনি । মৃত ও স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার দাবিও দীর্ঘদিনের । এমনকি 2005 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও লোকসভায় অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছিলেন ।" সেই সময়ের ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর প্রশ্ন, জ্ঞানেশ কুমার যখন সেই কাজই করে দেখালেন, তখন বিরোধীদের এত গায়ে লাগছে কেন?
জগন্নাথ কটাক্ষ করে বলেন, "কোন রাজনৈতিক দল মৃত ভোটারের ভোটে জিততে চায় ? কোন দল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর ভোটে কিংবা স্থানান্তরিত ভোটারের ভোটে জিততে চায়?" তাঁর অভিযোগ, এতদিন বুথে প্রকৃত ভোটারের পরিবর্তে 'ভূতের ভোটে' জেতার সংস্কৃতি চলেছে । মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভোটার তালিকা থেকে সেই ভূত তাড়িয়েছেন । এবার প্রকৃত ভোটাররা নিজের ভোট নিজে দিয়েছেন । তাই নিরপেক্ষ নির্বাচন করানোর জন্য জ্ঞানেশ কুমারকে তাঁরা 10-এ 10 দেবেন বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী ।
বিরোধীদের ভোট চুরির অভিযোগের পালটা প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "অন্য রাজ্যে কংগ্রেস বা অন্য বিরোধী দল জিতলে SIR কিংবা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না । অথচ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি জিততেই দেশজুড়ে ভোট চুরির অভিযোগ তোলা হচ্ছে ।" তাঁর দাবি, অতীতের পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনে ভোট লুঠের অভিযোগের ইতিহাস ভুলে গিয়ে এখন বিরোধীরা নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করছে ।
এদিন বিরোধীদের বিরুদ্ধে দেশকে অস্থির করার চেষ্টার অভিযোগও তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, ভোটে বিজেপিকে হারাতে না পেরে বিরোধীরা 'রেজিম চেঞ্জ'-এর পরিকল্পনায় নেমেছে । নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, "কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরতে না পেরে কেউ রামলীলা ময়দানে ছুটছেন, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক লীলা সাঙ্গ হয়ে গিয়েছে, সেটা এখনও বুঝতে পারছেন না ।" বাংলাদেশের অনুপ্রেরণায় ভারতে কোনও আন্দোলন সফল হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।