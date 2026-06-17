'এখনও মাথায় তৃণমূল ঘুরছে' ? জনকল্যাণ শিবিরের অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী জগন্নাথ

'এখনও মাথায় তৃণমূল ঘুরছে' ? জনকল্যাণ শিবিরের অব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ মন্ত্রী জগন্নাথ
নিজের বিধানসভা এলাকায় জনকল্যাণ শিবিরের অব্যবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ 'শো-কজ' করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী ৷
Published : June 17, 2026 at 5:00 PM IST
সিউড়ি, 17 জুন: 'এখনও কি মাথার মধ্যে তৃণমূল ঘুরছে নাকি' ? নিজের এলাকায় জনকল্যাণ শিবিরের পরিকাঠামোর অব্যবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ রাজ্যের মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ ফিন্যান্স অফিসারকে ডেকে রীতিমতো ধমকও দেন মন্ত্রী। এমনকি, যারা এই সরকারি ব্যানার লাগানোর দায়িত্বে ছিলেন তাদের 'শো-কজ' করার নির্দেশ দেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক ৷ 3 দিন ধরে বীরভূমের একাধিক জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শন করছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী।
দেড় দশক পর ফেরে রাজ্যে পালাবদল দেখেছে বাংলার মানুষ ৷ প্রথমবার বাংলায় ক্ষমতায় এসে জনকল্যাণ শিবিরের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছে বিজেপি সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে গত 15 জুন থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির ৷
বিগত তৃণমূল সরকারের প্রকল্প 'দুয়ারে সরকার'-এর আদলে ডবল ইঞ্জিন সরকারের 'জনকল্যাণ শিবির'। 3 দিন ধরে এই শিবির থেকে 55টি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ৷ যদিও, সবচেয়ে বেশি লাইন আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ও বার্ধক্য ভাতার প্রকল্পে ৷
প্রথম দিন থেকেই জেলাজুড়ে এই শিবির পরিদর্শন করছেন সিউড়ি'র বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সেই মত এদিন সিউড়িতে সিধু-কানু মঞ্চে জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে যান মন্ত্রী। সেখানে দেখা যায় শিবিরের জন্য যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া ব্যানার গুলি সঠিকভাবে লাগানো হয়নি ৷
নিজের বিধানসভা এলাকায় এমন অব্যবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ ৷ মন্ত্রী বলেন,"আমি এত শিবির ঘুরলাম। এখানে সবচেয়ে খারাপ ব্যান্ডিং প্রমোশন করা হয়েছে ৷ দুঃখের বিষয় এটা আমার বিধানসভা, আমার পুরসভা ৷ দেখলেন তো কীভাবে ছবির ব্যানার গুলো ঝুলিয়ে রেখেছে ৷ আসলে এই বোর্ডটা তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড ৷ আমি প্রশাসনের অন্যান্য অফিসারদের জানাব বিষয়টি।"
আর এতে রীতিমতো ক্ষুব্ধ মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ফিন্যান্স অফিসারকে বাইরে ডেকে সবার সামনে ধমক দেন তিনি ৷ এখনও কি মাথার মধ্যে তৃণমূল ঘুরছে ? এটা ব্যানার লাগানো হয়েছে ? মুখ্যমন্ত্রীর ছবি এভাবে লাগায় ? যত শিবির ঘুরলাম এখানে সবচেয়ে খারাপ প্রচার'। এভাবেই প্রশ্নবাণ অফিসারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন মন্ত্রী ৷ এমনকি, যারা এই ব্যানার লাগানোর দায়িত্বে ছিলেন তাদের অবিলম্বে 'শো-কজ' করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। যদি না-করা হয় তাহলে মন্ত্রী স্পষ্ট জামিয়ে দেন জেলা শাসককে বললেন ফিন্যান্স অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার একমাস পরেই প্রথম পরিষেবা প্রদান শিবির শুরু হয়েছে ৷ সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত শিবিরে বহু মানুষের ভিড় ৷ তবে বেশিরভাগ প্রকল্পের তেমন সুবিধা মিলছে না বলেও বহু জায়গায় জনমানসে ক্ষোভ রয়েছে ৷ অধিকাংশ প্রকল্পই অনলাইনে আবেদন করতে হবে বলে জানতে পারছেন উপভোক্তারা ৷ আর অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের কোন কাজ জনকল্যাণ শিবিরে হচ্ছে না ৷ তাই দূর-দূরান্ত থেকে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেককেই ৷ আর এই বিষয়গুলি দেখার জন্যই প্রথম দিন থেকে শিবিরগুলি পরিদর্শন করছেন বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়করা ৷ তবে এখনও পর্যন্ত বীরভূম জেলায় কত মানুষ নতুন সরকারের প্রথম শিবির থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেলেন, তার সরকারি পরিসংখ্যান মেলেনি ৷ যদিও, বহু ফর্ম বিতরণ হয়েছে ও শিবির থেকে প্রকল্পের সুবিধা পেতে কী কী করতে হবে, তার তথ্য জানতে পারেছেন উপভোক্তারা ৷