'কলকাতার মাটিতে ঢাকার সিলেবাস তৈরি হবে না', স্পষ্ট বার্তা উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর
বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে ৷ সেখানে সিলেবাস কেমন হবে, তা স্পষ্ট করলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : August 4, 2026 at 9:22 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: নতুন সরকারের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম কেমন হবে, তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে সিলেবাস কমিটির প্রথম বৈঠকে তিনি বলেন, নতুন পাঠক্রম হবে রাজনীতিমুক্ত পাঠদান' এবং 'তোষণমুক্ত সিলেবাস'-এর ভিত্তিতে ৷
উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে পাঠক্রমে রাজনীতির প্রভাব ও তোষণের জায়গা থাকতে পারে না। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন, বিভিন্ন শিক্ষা আধিকারিক, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও শিক্ষকরা ৷ তাঁদের উদ্দেশে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এমন একটি পাঠক্রম তৈরি করতে হবে, যা একদিকে প্রথাগত জ্ঞানের ভিতকে মজবুত করবে, অন্যদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করবে ৷"
বর্তমান পাঠ্যবই নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, বর্ণপরিচয় ও সহজপাঠের মতো ভিত্তিমূলক বই সরিয়ে নতুন বই চালু করার পরও শিক্ষার্থীদের পাঠ দক্ষতা বাড়েনি ৷ একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, কিছু পাঠ্যবইয়ে অপ্রয়োজনীয়ভাবে 'তোষণের' ছাপ রয়েছে ৷
তাঁর মতে, শিশুদের উপর কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে না-দিয়ে স্বাভাবিক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ৷ এই প্রসঙ্গেই জগন্নাথ বলেন, "কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা ঢাকার সিলেবাস তৈরি করব না ৷" তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে রেখেই পাঠক্রম তৈরি করতে হবে ৷ পাশাপাশি, জেন আলফা প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে পরিবারবোধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয়ে নতুন সিলেবাস তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ৷
অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির প্রতি তাঁর আশা, সব পক্ষের মতামত নিয়ে এমন একটি পাঠক্রম তৈরি হবে, যা আগামী প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ৷ এদিন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "বর্তমান প্রজন্মের বড় অংশই 'জেন আলফা', যারা ছোটবেলা থেকেই টাচস্ক্রিন ও ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে বেড়ে উঠছে ৷" তাঁর কথায়, "যত বেশি টাচস্ক্রিন, তত বেশি বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে ৷"
সরস্বতী পুজোর প্রসঙ্গ টেনে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, "একসময় স্কুল-কলেজে এটি নিছক একটি সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরে সেটিকেও ধর্মীয় বিতর্কের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে ৷" তাঁর মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমাজমুখী পাঠক্রম তৈরি করা প্রয়োজন ৷ সেই লক্ষ্যেই অধ্যাপক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিলেবাস কমিটির সদস্যদের সব দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপযোগী পাঠক্রম তৈরির আহ্বান জানান তিনি ৷