কেন্দ্রের তদন্তকারী দল বক্সায়, 'বাঘিনির গর্ভপাতের খবর নেই আমাদের কাছে'; দাবি বনমন্ত্রীর

কেন্দ্রের তদন্তকারী দল বক্সায়, 'বাঘিনির গর্ভপাতের খবর নেই আমাদের কাছে'; দাবি বনমন্ত্রীর
Buxa Tigress Miscarriage: বক্সার বাঘিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং তার গর্ভপাত হয়েছে ৷ এমন কোনও খবর নেই সরকারের কাছে ৷ প্রতিবেদন শুভদীপ বর্মনের ৷
Published : November 12, 2026 at 8:45 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 12 নভেম্বর: বাঘিনির গর্ভপাতের কোনও খবর সরকারের কাছে নেই ৷ সম্প্রতি বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ থেকে বক্সার এনক্লোজারে আনা ডুয়ার্সের রানি বা BTR TF-1 অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং অসম থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার সময় তার গর্ভপাত হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি সংবাদপত্রে ৷ এই খবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও ৷
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "বাঘিনির গর্ভপাতের কোনও খবর আমাদের কাছে নেই ৷ কোন সংবাদপত্রে কী প্রকাশিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে কোনও মন্তব্য করব না ৷" বক্সার বাঘিনি BTR TF-1-এর সম্ভাব্য গর্ভপাতের খবর ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে এভাবেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওঁরাও ৷
তাঁর দাবি, গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল বক্সায় এসেছে ৷ তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে তখনই মন্তব্য করা যাবে ৷ বনমন্ত্রী বলেন, "তদন্তের জন্য দিল্লি থেকে একটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল এসেছে ৷ তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়ার পরেই এই বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারব ৷ বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে বক্সায় নিয়ে আসার আগে বাঘিনির প্রয়োজনীয় সমস্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল ৷ জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা ও তত্ত্বাবধান মেনেই গোটা স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ৷ তদন্তকারী দলকে সবরকম সহযোগিতা করার জন্য বনকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"
উল্লেখ্য, গত 29 সেপ্টেম্বর বিহারের বাল্মীকি জঙ্গল থেকে প্রায় তিন বছর বয়সি বাঘিনি BTR TF-1-কে বক্সায় নিয়ে আসা হয় । 2 অক্টোবর তাকে বক্সার জঙ্গলে মুক্ত করার পর সে অসমের রাইমোনা জঙ্গলে চলে যায় ৷ গত 3 নভেম্বর কোকরাঝাড়ের কাছে গেলাগুড়ি গ্রামের কাছ থেকে তাকে পুনরুদ্ধার করে বক্সায় ফিরিয়ে আনা হয় ৷ রাখা হয় রাজাভাতখাওয়ার সুরক্ষিত এনক্লোজারের মধ্যে ৷ কিন্তু এর পাঁচ দিনের মাথায় সে আবার এনক্লোজারের নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অসমে চলে যায় ৷
এরই মধ্যে একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, বাঘিনিটি প্রায় দু’মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল এবং অসমে তাকে ধরার সময় গর্ভে থাকা তিনটি ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷
বনমন্ত্রী আরও বলেন, বাল্মীকি থেকে বাঘিনিটিকে ধরার সময় থেকে শুরু করে বক্সায় আনার পরবর্তী সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দেখা হবে ৷ বক্সায় বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর যে উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই লক্ষ্য পূরণে বন দফতর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷
বক্সার জঙ্গলে বাঘিনিকে নিয়ে তৈরি হওয়া রহস্য ও জল্পনা নিয়ে বনমন্ত্রী আরও জানান, বাঘিনি ফের উধাও হয়ে গিয়েছে বা অসমে চলে গিয়েছে কিংবা বন দফতর তার কোনও খোঁজ পাচ্ছে না এগুলো সবই জল্পনা ৷ সম্পূর্ণ নজরদারিতেই রয়েছে বক্সার বাঘিনি ৷ এমনকী, বাঘিনির অবস্থান থেকে মাত্র 50-100 মিটারের মধ্যেই তার উপস্থিতির চিহ্ন মিলেছে ৷ তাকে দেখা যাচ্ছে, সে খাওয়াদাওয়া করেছে বলেও দাবি করেন বনমন্ত্রী ৷ রেডিয়ো কলারের সিগন্যালের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তার গতিবিধির উপর নজর রাখছেন বন দফতরের আধিকারিক ও কর্মীরা।
আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকারের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে বন দফতরের নজরদারি ব্যবস্থা, বাঘিনির জন্য তৈরি এনক্লোজারের পরিকাঠামো এবং তার শরীরে লাগানো রেডিয়ো কলারের কার্যকারিতা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বাঘিনি স্থানান্তর ও পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পরেও কীভাবে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস ৷ তাদের প্রশ্ন, পর্যাপ্ত নজরদারি ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বাঘিনি এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে গেল? এই ঘটনার নৈতিক দায় নিয়ে বনমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেছে দল ৷