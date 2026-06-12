ঘরগুলো যেন হরর মুভির সেট! 1953-তে তৈরি লাইব্রেরি দেখে হতাশ গ্রন্থাগারমন্ত্রী
শুক্রবার সকালে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের ওই লাইব্রেরিতে আচমকাই যান গ্রন্থাগারমন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ৷
Published : June 12, 2026 at 8:04 PM IST
মালদা, 12 জুন: প্রায় আলো আঁধারি প্রতিটি ঘর৷ ধুলোয় ঢাকা আসবাবপত্র৷ শুধু আসবাবপত্রই বা কেন, ঘরগুলিতে থাকা সবকিছুই ধুলোময়৷ এখানে ওখানে মাকড়শার জাল৷ তার মধ্যে একটি আলো হাতে একজন৷ যেন ঘরের প্রতিটি কোনায় কিছু খুঁজছেন৷ একবার দেখলে মনে হবে এ বোধহয় কোনও হরর ফিল্মের শুটিং চলছে৷
কিন্তু বাস্তবে এটা ইংরেজবাজার ব্লকের বাংলাদেশ লাগোয়া মহদিপুর উদয়ন সাহিত্য সমিতি টাউন লাইব্রেরির দৃশ্য৷ শুক্রবার সকালে সেই দৃশ্যই ধরা পড়ে লাইব্রেরিতে উপস্থিত মানুষজনের৷ আর অন্ধকার ঘরে যিনি আলো হাতে কিছু দেখছিলেন তিনি আর কেউ নন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারমন্ত্রী গৌরীশংকর ঘোষ৷ সরকার অনুমোদিত এই লাইব্রেরির পরিস্থিতি দেখে নিজের হতাশা গোপন রাখেননি তিনি৷
মহদিপুর টাউন লাইব্রেরির ইতিহাস অনেক পুরনো৷ এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে 1953 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই লাইব্রেরি৷ এক দশক আগেও সেখানে নিয়মিত যেতেন স্থানীয় ছেলেমেয়েরা৷ যেতেন বয়স্করাও৷ লাইব্রেরিতে প্রচুর বই ছিল৷ নিয়মিত সংবাদপত্র আসত৷ এখন সেসব যেন সোনালি অতীত৷ হাজারো বই এখন উইপোকার সুখাদ্য৷ যা কাঠের আসবাবপত্র ছিল, সেসবও নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রায়৷ লোহার আসবাবগুলিতে জং ধরেছে৷ নোনা ধরা দেওয়াল সবকিছুর অগস্ত্যযাত্রাকে ত্বরাণ্বিত করছে৷
শুক্রবার সকালে কাউকে কিছু না জানিয়ে এই লাইব্রেরিতেই চলে আসেন রাজ্যের নয়া গ্রন্থাগারমন্ত্রী৷ নিজেই ফোন করে লাইব্রেরির কর্মকর্তাদের ডেকে আনেন৷ খবর পেয়ে সেখানে চলে আসেন স্থানীয় কিছু মানুষজনও৷ তাঁরা সবাই মন্ত্রীকে লাইব্রেরির দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন৷ অবশ্য তারই মধ্যে লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষ প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলছিল, তারা লাইব্রেরিকে কতটা যত্নে রেখেছে৷
সব দেখেশুনে নিজের হতাশা চেপে রাখেননি গৌরীশংকর ঘোষ৷ তিনি বলেন, “আজ মহদিপুর লাইব্রেরি দেখতে এসেছিলাম৷ লাইব্রেরির অবস্থা একেবারে বেহাল৷ দীর্ঘদিন ধরে এখানে দফতরের আধিকারিকরা আসেন না৷ দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইব্রেরিয়ান বাইরে থেকে আসেন৷ সপ্তাহে একদিন লাইব্রেরি খোলেন৷ আমি এখানে এসে তাঁদের ফোন করি৷ ফোন পেয়ে তাঁরা এসেছিলেন৷ লাইব্রেরিতে বইপত্র রয়েছে৷ কিন্তু সেসব দেখভালের কেউ নেই৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘লাইব্রেরির 10 কাঠা জায়গা রয়েছে৷ তবে সেটাও ব্যবহার না হয়ে নষ্ট হচ্ছে৷ ব্যবহার না হওয়ায় লাইব্রেরি ভবনের অবস্থাও খুব খারাপ৷ এই লাইব্রেরি দেখে আমার মনে হচ্ছে, 15 বছরের তৃণমূল জমানায় সব লাইব্রেরির একই অবস্থা৷ স্টাফ নেই৷ বসবাসের উপযোগী পরিবেশ নেই৷ ঘরগুলি স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে৷ বইপত্রে ধুলো জমেছে৷ তৃণমূলের শাসনকালে গ্রাম বাংলার ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরি থেকে কোনও সুবিধে নিতে পারেননি৷ বঞ্চিত হয়েছেন৷’’
মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘তবে বাংলায় পরিবর্তন হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেভাবে কাজ চলছে তাতে আগামিদিনে শুধু এই লাইব্রেরি নয়, মালদা-সহ রাজ্যের প্রতিটি লাইব্রেরির হাল ফেরাতে হবে৷ লাইব্রেরিগুলিকে আধুনিক করে তুলতে হবে৷ প্রতিটি এলাকার মানুষ যেন লাইব্রেরি থেকে জ্ঞান বিকাশের সুবিধে পান, আমাদের সরকার সেই ব্যবস্থা করবে৷”