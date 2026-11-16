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পুলিশ আর গুলি খাবে না, দুষ্কৃতীদের উপরে পাঠিয়ে দেবে ! এনকাউন্টার-কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh on Bolpur Encounter: মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর থেকে হুঁশিয়ারির সুরে যারা রতন শেখের মতো এরকম দুষ্কৃতী আছে, তাদের সাবধান হয়ে যেতে বলেন ।

Dilip Ghosh on Bolpur encounter
বোলপুর এনকাউন্টার-কাণ্ডে পুলিশের পাশে দাঁড়ালেন দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 16, 2026 at 1:55 PM IST

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মেদিনীপুর, 16 নভেম্বর: বোলপুরের নানুরে এনকাউন্টার । আর সেই এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে পুলিশকে গুলি-কাণ্ডে অভিযুক্ত রতন শেখের । এই ঘটনায় পুলিশের পাশেই দাঁড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ বললেন, "পুলিশ আর গুলি খাবে না, দুষ্কৃতীদের উপরে পাঠিয়ে দেবে ।"

রবিবার মেদিনীপুরে কয়েকটি জগধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে এসেছিলেন দিলীপ ঘোষ । সেই পুজো উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "যে সমাজ বিরোধী, যে গুলি চালাচ্ছিল সে তো গুলি খাবেই । আইনের বাইরে গেলে, পুলিশের বিরুদ্ধে গেলে সে গুলি খাবে । এটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যা চলতে থাকবে এখন ।" পাশাপাশি তিনি বলেন, "যারা এরকম যেসব দুষ্কৃতী আছে, তারা যেন সাবধান হয়ে যান ।"

পুলিশের বিরুদ্ধে গেলে গুলি খাবেই ! বোলপুর এনকাউন্টার-কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ (ইটিভি ভারত)

গত কয়কমাসে রাজ্যে একের পর এক এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷ বোলপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্যে এনকাউন্টারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট পাঁচজনে । ওই রতন শেখ নামে দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে এক পুলিশ কর্মীর পায়ে গুলি করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ ঘটনায় ব্যবহৃত সেই বন্দুকটি উদ্ধার করতে রতনকে নিয়ে নানুরের উচকরণ গ্রামের ইটভাটায় যায় পুলিশ । অভিযোগ, ওই বন্দুকটি হাতে পেয়ে রতন শেখ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান ৷ সেইগুলি পুলিশের একটি গাড়িতে লাগে ।

Dilip Ghosh
মেদিনীপুরে জগধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)

দ্বিতীয় গুলি চালানোর সময় পুলিশ পালটা গুলি করে ৷ আর তাতেই গুলিবিদ্ধ হন রতন শেখ ৷ তাঁকে নানুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা । এই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে সরগরম । যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, "পুলিশকে কেউ গুলি করলে তাকে বাতাসা দেওয়া হবে না ।" সেই সুরেই এবার সুর মেলালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷

Dilip Ghosh
রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ (ইটিভি ভারত)

যদিও বিচার ব্যবস্থার উপর পুলিশের কি ভরসা নেই, এই প্রশ্নের জবাবে দিলীপ ঘোষ পালটা যুক্তি দিয়ে বলেন, "আদালতের উপর নিশ্চয়ই ভরসা রয়েছে ৷ কিন্তু অপরাধীর উপর কোনও ভরসা নেই । যদি গুলি চালায়, গুলি খাবেই । সেখানে আদালতে প্রসঙ্গই উঠে না । দুষ্কৃতী যদি আদালত না মানে, পুলিশ কেন আইন মেনে গুলি খাবে?"

TAGGED:

DILIP GHOSH ON BOLPUR ENCOUNTER
DILIP ON RATAN SHEIKH ENCOUNTER
DILIP GHOSH ON ENCOUNTER
বোলপুরে এনকাউন্টার
বোলপুরে এনকাউন্টার নিয়ে দিলীপ ঘোষ

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