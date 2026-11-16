পুলিশ আর গুলি খাবে না, দুষ্কৃতীদের উপরে পাঠিয়ে দেবে ! এনকাউন্টার-কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ
Dilip Ghosh on Bolpur Encounter: মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর থেকে হুঁশিয়ারির সুরে যারা রতন শেখের মতো এরকম দুষ্কৃতী আছে, তাদের সাবধান হয়ে যেতে বলেন ।
Published : November 16, 2026 at 1:55 PM IST
মেদিনীপুর, 16 নভেম্বর: বোলপুরের নানুরে এনকাউন্টার । আর সেই এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে পুলিশকে গুলি-কাণ্ডে অভিযুক্ত রতন শেখের । এই ঘটনায় পুলিশের পাশেই দাঁড়ালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ বললেন, "পুলিশ আর গুলি খাবে না, দুষ্কৃতীদের উপরে পাঠিয়ে দেবে ।"
রবিবার মেদিনীপুরে কয়েকটি জগধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে এসেছিলেন দিলীপ ঘোষ । সেই পুজো উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "যে সমাজ বিরোধী, যে গুলি চালাচ্ছিল সে তো গুলি খাবেই । আইনের বাইরে গেলে, পুলিশের বিরুদ্ধে গেলে সে গুলি খাবে । এটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যা চলতে থাকবে এখন ।" পাশাপাশি তিনি বলেন, "যারা এরকম যেসব দুষ্কৃতী আছে, তারা যেন সাবধান হয়ে যান ।"
গত কয়কমাসে রাজ্যে একের পর এক এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটেই চলেছে ৷ বোলপুরের ঘটনা নিয়ে রাজ্যে এনকাউন্টারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট পাঁচজনে । ওই রতন শেখ নামে দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে এক পুলিশ কর্মীর পায়ে গুলি করে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷ ঘটনায় ব্যবহৃত সেই বন্দুকটি উদ্ধার করতে রতনকে নিয়ে নানুরের উচকরণ গ্রামের ইটভাটায় যায় পুলিশ । অভিযোগ, ওই বন্দুকটি হাতে পেয়ে রতন শেখ পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান ৷ সেইগুলি পুলিশের একটি গাড়িতে লাগে ।
দ্বিতীয় গুলি চালানোর সময় পুলিশ পালটা গুলি করে ৷ আর তাতেই গুলিবিদ্ধ হন রতন শেখ ৷ তাঁকে নানুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা । এই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে সরগরম । যদিও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, "পুলিশকে কেউ গুলি করলে তাকে বাতাসা দেওয়া হবে না ।" সেই সুরেই এবার সুর মেলালেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷
যদিও বিচার ব্যবস্থার উপর পুলিশের কি ভরসা নেই, এই প্রশ্নের জবাবে দিলীপ ঘোষ পালটা যুক্তি দিয়ে বলেন, "আদালতের উপর নিশ্চয়ই ভরসা রয়েছে ৷ কিন্তু অপরাধীর উপর কোনও ভরসা নেই । যদি গুলি চালায়, গুলি খাবেই । সেখানে আদালতে প্রসঙ্গই উঠে না । দুষ্কৃতী যদি আদালত না মানে, পুলিশ কেন আইন মেনে গুলি খাবে?"