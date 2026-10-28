আগে পুলিশ দেখেও কিছু করত না, এনকাউন্টার বিতর্কে তোপ দিলীপের
Dilip Ghosh on encounters: একাধিক রাজনৈতিক বিতর্ক, এনকাউন্টার ও বিরোধী শিবিরের ভূমিকা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।
Published : October 28, 2026 at 8:18 PM IST
বাগডোগরা, 28 অক্টোবর: কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছলেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বুধবার বিমানবন্দরে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একাধিক রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে শুরু করে এনকাউন্টার ও বিরোধী শিবিরের ভূমিকা নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন তিনি। এনকাউন্টার প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, "আগে পুলিশ দেখত কিন্তু কিছু করত না ৷ এখন পুলিশ আইন অনুযায়ী যা করার দরকার তাই করবে।"
রাজ্যে সাম্প্রতিক গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের এনকাউন্টার প্রসঙ্গে দিলীপ আরও বলেন, "সাজা আদালত দেবে। কিন্তু আইনের বিরুদ্ধে কেউ কাজ করলে, আইন থেকে পালাতে চাইলে, বাধ্য হয়ে পুলিশকে কিছু করতেই হবে। সেটাই হচ্ছে। আগে পুলিশ দেখত কিন্তু কিছু করত না, জনগণের খুব একটা বিশ্বাস ছিল না। এখন পুলিশ আইন অনুযায়ী যা করার দরকার তাই করবে।"
বিরোধীদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও বলেন, "বিরোধীরা ধর্ষকের পক্ষে না আইনের পক্ষে, আগে ওদের সেটা জিজ্ঞেস করুন।" সম্প্রতি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি মন্তব্য করেছেন, বিচার বিভাগীয় সংস্কার সংক্রান্ত প্রতিবাদ জারি থাকবে । এই মন্তব্য নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দিলীপ। রাজ্য বিজেপির এই শীর্ষ নেতার বক্তব্য, "ওদের তো আর কোনও কাজ নেই, তাই ওটাই করবে! নির্বাচনে বিজেপিই জিতবে, আর ওরা এভাবে বিরোধিতাই করে যাবে।"
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং দলের প্রবীণ নেতা পৃথ্বীরাজ চৌহানের বক্তব্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, "কোনও ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ওঁদের বয়সের দিকেও খেয়াল রাখা উচিত। এই বয়সে মানুষ বিশ্রাম নেয়। কিন্তু ওঁরা তা করছেন । এখন কংগ্রেস সারা জীবন এরকম ভুলই করতে থাকবে। ওই দলের সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে— সবাই আর কত কত ভুল করবেন ! তবে জনগণ কিন্তু কোনও ভুল করবে না। তারা বিজেপির পক্ষেই থাকবে । " বিরোধীদের আন্দোলনে সোনিয়া গান্ধির অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি মৃদু হেসে সংক্ষেপে উত্তর দেন, "চলে আসবেন, এখন পুজো কাটাচ্ছেন।"