আবাসের সার্ভের মেয়াদ বাড়ল 15 দিন, দুর্গাপুর থেকে ঘোষণা পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপের

আবাসের সার্ভের মেয়াদ বাড়ল 15 দিন, দুর্গাপুর থেকে ঘোষণা পঞ্চায়েত-গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপের
সময় বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে সঠিকভাবে সার্ভে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে ৷ পুরনো পর্যায়ে প্রায় 30 লক্ষ বাড়ির জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে ৷
Published : August 13, 2026 at 9:00 PM IST
দুর্গাপুর, 13 অগস্ট: আবাস যোজনার সার্ভের মেয়াদ বাড়ল আরও 15 দিন ৷ এবার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে সার্ভের কাজ সম্পূর্ণ করার উপর জোর দিচ্ছে রাজ্য ৷ বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে একথা জানান পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ একই সঙ্গে ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে অযোগ্য উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে টাকা ফেরতের প্রক্রিয়াও চলছে বলে জানান তিনি ৷
দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আগে 15 তারিখ পর্যন্ত আবাস যোজনার সার্ভের সময়সীমা ছিল ৷ কেন্দ্রের তরফে আরও 15 দিন সময় বাড়ানো হয়েছে ৷ প্রবল বৃষ্টি, একইসঙ্গে একাধিক কাজ চলা এবং পঞ্চায়েতে 11 হাজারেরও বেশি কর্মীর ঘাটতির কারণে সার্ভের কাজে কিছুটা দেরি হয়েছে ৷"
তিনি জানান, সময় বৃদ্ধির ফলে এবার প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে সঠিকভাবে সার্ভে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে ৷ যেসব বাড়িতে এখনও সার্ভে কর্মীরা পৌঁছতে পারেননি কিংবা কোনও কারণে সার্ভে করা সম্ভব হয়নি, তাঁদের নাম ও ঠিকানা ই-মেলে জানালে সেখানে কর্মী পাঠিয়ে সার্ভের ব্যবস্থা করা হবে ৷
বাংলার বাড়ি প্রকল্পের হিসাব তুলে ধরে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, "পুরনো পর্যায়ে প্রায় 30 লক্ষ বাড়ির জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে প্রায় 12 লক্ষ বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে ৷ তবে সেই উপভোক্তারা আদৌ যোগ্য কি না, তা ফের খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বাকি প্রায় 18 লক্ষ বাড়ির কাজ এখনও বাকি রয়েছে ৷"
পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্যায়ে 20 লক্ষ 20 হাজার উপভোক্তার কাছে টাকা পাঠানো হয়েছে ৷ দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকায় প্রায় সাড়ে 12 হাজার নাম ফলস বা অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ৷ তাঁদের টাকা ফেরতের জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার জন টাকা ফেরত দিয়েছেন ৷ বাকিদের কাছ থেকেও টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া চলবে।
কেন্দ্রীয় দলের পরিদর্শন ও রিপোর্টের পর বন্ধ থাকা কাজ ফের চালু হয়েছে ৷ তবে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না ৷ রাজ্যের 10 শতাংশ পঞ্চায়েতে বিশেষ অডিট চলছে ৷ আবাস ও একশো দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কোথাও গণ্ডগোল ধরা পড়লে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ যাঁরা আবাস যোজনার নামে গরিব মানুষের টাকা আত্মসাৎ করেছেন, তাঁরা কেউ রেহাই পাবে না বলে জানান মন্ত্রী ৷ পাশাপাশি দিন 125 দিনের কাজ ও আবাস যোজনার কাজ কোন গতিতে এগোচ্ছে সেই নিয়ে দুই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয় ৷ একাধিক নির্দেশিকা দেওয়া হয় ৷