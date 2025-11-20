হোমস্টে ও টেলিমেডিসিনে সক্রিয় হতে সমবায়গুলিকে আহ্বান মন্ত্রীর

হোমস্টে ও টেলিমেডিসিনে সক্রিয় হতে সমবায়গুলিকে আহ্বান মন্ত্রীর
বৃহস্পতিবার 72তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হয়৷ সেখানেই এই কথা বলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার৷
Published : November 20, 2025 at 9:36 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সমবায়গুলিকে হোম স্টে, টেলিমেডিসিন এবং অন্যান্য উদীয়মান পরিষেবা খাতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানালেন সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বৃহস্পতিবার 72তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘‘প্রযুক্তির যুগে যুব সমাজের জীবিকাবৃদ্ধিতে সমবায়ই হতে পারে বড় শক্তি।’’
মন্ত্রী জানান, রাজ্যের 4 হাজার 800টি পিএসিএস-এর (প্রাইমারি অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি) মধ্যে 3 হাজার 700টিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে অভিজ্ঞ প্রবীণদের সঙ্গে যুবকদের উদ্যম ও দক্ষতার মেলবন্ধন ঘটবে। এই সমন্বয়ই সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে৷
প্রদীপ মজুমদার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন দমদমের একটি সমবায়ের উদ্যোগের কথা, যেখানে পার্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করে যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে৷ পার্কিং লটের কাজ থেকে ব্যাক-অফিস ব্যবস্থাপনার কাজও হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে। তিনি জানান, রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সমবায়গুলি ই-পস মেশিন নিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের দরজায় আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে।
সমবায় মন্ত্রী বলেন, “হোম স্টে ও টেলিমেডিসিন খাতে বাংলা দেশজুড়ে অন্যতম সেরা পারফর্মিং রাজ্য। সমবায়গুলি এই উদীয়মান খাতগুলিতে কাজ করলে, তা ভবিষ্যতের বড় শক্তি হয়ে উঠবে।” প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায়গুলিকে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে রাজ্যও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানান তিনি।
1928 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া একটি বক্তব্যকে স্মরণ করে প্রদীপ মজুমদার বলেন, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনই বলেছিলেন, টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিহার্য। আজ রাষ্ট্রসংঘ 2025 সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ঘোষণা করেছে ‘Cooperatives Build a Better World’ থিমে। প্রায় একশো বছর আগে বাংলায় যে চিন্তা জন্মেছিল, আজ বিশ্ব সেই ভাবনাকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে।”