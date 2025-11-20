ETV Bharat / state

হোমস্টে ও টেলিমেডিসিনে সক্রিয় হতে সমবায়গুলিকে আহ্বান মন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার 72তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হয়৷ সেখানেই এই কথা বলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার৷

Cooperative Week
সমবায়ের সপ্তাহের অনুষ্ঠান (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সমবায়গুলিকে হোম স্টে, টেলিমেডিসিন এবং অন্যান্য উদীয়মান পরিষেবা খাতে আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানালেন সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বৃহস্পতিবার 72তম সর্বভারতীয় সমবায় সপ্তাহের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘‘প্রযুক্তির যুগে যুব সমাজের জীবিকাবৃদ্ধিতে সমবায়ই হতে পারে বড় শক্তি।’’

মন্ত্রী জানান, রাজ্যের 4 হাজার 800টি পিএসিএস-এর (প্রাইমারি অ্যাগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি) মধ্যে 3 হাজার 700টিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে অভিজ্ঞ প্রবীণদের সঙ্গে যুবকদের উদ্যম ও দক্ষতার মেলবন্ধন ঘটবে। এই সমন্বয়ই সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে৷

প্রদীপ মজুমদার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন দমদমের একটি সমবায়ের উদ্যোগের কথা, যেখানে পার্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করে যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে৷ পার্কিং লটের কাজ থেকে ব্যাক-অফিস ব্যবস্থাপনার কাজও হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে। তিনি জানান, রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সমবায়গুলি ই-পস মেশিন নিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের দরজায় আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

Cooperative Week
সমবায়ের সপ্তাহের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়৷ (নিজস্ব ছবি)

সমবায় মন্ত্রী বলেন, “হোম স্টে ও টেলিমেডিসিন খাতে বাংলা দেশজুড়ে অন্যতম সেরা পারফর্মিং রাজ্য। সমবায়গুলি এই উদীয়মান খাতগুলিতে কাজ করলে, তা ভবিষ্যতের বড় শক্তি হয়ে উঠবে।” প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায়গুলিকে আধুনিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলতে রাজ্যও উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানান তিনি।

1928 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া একটি বক্তব্যকে স্মরণ করে প্রদীপ মজুমদার বলেন, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনই বলেছিলেন, টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা অপরিহার্য। আজ রাষ্ট্রসংঘ 2025 সালকে আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ঘোষণা করেছে ‘Cooperatives Build a Better World’ থিমে। প্রায় একশো বছর আগে বাংলায় যে চিন্তা জন্মেছিল, আজ বিশ্ব সেই ভাবনাকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে।”

TAGGED:

সমবায়
HOMESTAY
TELEMEDICINE
সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার
COOPERATIVE WEEK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.