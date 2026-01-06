ETV Bharat / state

নিজের বিধানসভায় দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে বঙ্কিম, বাইকে চড়ে পালালেন রাজ্যের মন্ত্রী !

বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে যান বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ৷ সেই সময় বিক্ষোভের মুখে পড়েন সাগরের বিধায়ক ।

Bankim Chandra Hazra
মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরাকে ঘিরে বিক্ষোভ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 6, 2026 at 9:17 PM IST

নামখানা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 6 জানুয়ারি: নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কর্মীদের এক অংশের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা । পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে শেষমেষ নিজের গাড়ি ছেড়ে বাইকে চেপে এলাকা ছাড়তে হয় । ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকায় ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা এলাকায় ৷ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকায় বাড়ি বিজেপি নেতা বীরেন গিরির ৷ কয়েক বছর আগে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন । সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নিজে সেই দলবদলু বিজেপি নেতার সঙ্গে বৈঠক করার জন্য তাঁর বাড়িতে যান । সেই খবর জানাজানি হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের কর্মী সমর্থক ক্ষুব্ধ হন । এলাকায় যখন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা পৌঁছান, তখনই মন্ত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা ।

নিজের বিধানসভায় দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে বঙ্কিম, বাইকে চড়ে পালালেন রাজ্যের মন্ত্রী ! (ইটিভি ভারত)

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের সময় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বীরেন গিরি । তারপর গেরুয়া শিবিরে গিয়ে তিনি তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করেন আদালতে । তা সত্ত্বেও কেন তৃণমূলের মন্ত্রী ওই নেতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তার বিরোধিতা করেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ।

যদিও তৃণমূলের দাবি অন্য ৷ নামখানার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, "2021 সালে বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা রাজনগর এলাকায় বীরেন গিরির বাড়ির কাছে একটি দুর্গা মন্দিরে মানত করেছিলেন । শনিবার সেই দুর্গা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী ৷ যেহেতু বীরেন গিরির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে বঙ্কিমবাবুর, সেই সুবাদে ওঁর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলতে গিয়েছিলেন তিনি । সেসময় গ্রামবাসীরা এলাকার কিছু সমস্যা নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীকে জানান । গ্রামবাসীদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি ।"

Bankim Chandra Hazra
দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে মন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "মন্ত্রী নিজের গাড়ি ছেড়ে বাইকে করে পালিয়ে গিয়েছেন, এটা সত্য নয় ৷ আসল ঘটনা হল, ওই এলাকায় কিছুটা রাস্তা খারাপ থাকার কারণে স্থানীয়রা তা মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন ৷ সেখানে চারচাকা গাড়ি যেতে পারবে না তাই কিছুটা রাস্তা বাইকে চেপে গিয়েছিলেন বিধায়ক । এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই ।"

Bankim Chandra Hazra
বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা (নিজস্ব ছবি)

সাগর মণ্ডল 5-এর বিজেপির যুব সভাপতি অভিজিৎ মাইতি বলেন, "এলাকাবাসীদের জনরোষের বহিঃপ্রকাশ এটা । এলাকাবাসী তাদের পরিষেবা পাচ্ছে না । রাস্তাঘাট বেহাল তাই মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে । এ রাজ্যে এই ঘটনা নতুন কিছু নয় প্রতিমুহূর্তে কোনও না কোনও জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে ৷ উনি কোন বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার । এইটা সৌজন্যতা ।"

