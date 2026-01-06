নিজের বিধানসভায় দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে বঙ্কিম, বাইকে চড়ে পালালেন রাজ্যের মন্ত্রী !

নিজের বিধানসভায় দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে বঙ্কিম, বাইকে চড়ে পালালেন রাজ্যের মন্ত্রী !
বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে যান বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ৷ সেই সময় বিক্ষোভের মুখে পড়েন সাগরের বিধায়ক ।
Published : January 6, 2026 at 9:17 PM IST
নামখানা (দক্ষিণ 24 পরগনা), 6 জানুয়ারি: নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের কর্মীদের এক অংশের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা । পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকে শেষমেষ নিজের গাড়ি ছেড়ে বাইকে চেপে এলাকা ছাড়তে হয় । ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকায় ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা এলাকায় ৷ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানা ব্লকের রাজনগর এলাকায় বাড়ি বিজেপি নেতা বীরেন গিরির ৷ কয়েক বছর আগে তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন । সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা নিজে সেই দলবদলু বিজেপি নেতার সঙ্গে বৈঠক করার জন্য তাঁর বাড়িতে যান । সেই খবর জানাজানি হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের কর্মী সমর্থক ক্ষুব্ধ হন । এলাকায় যখন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা পৌঁছান, তখনই মন্ত্রীর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শাসকদলের কর্মী সমর্থকরা ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের সময় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন বীরেন গিরি । তারপর গেরুয়া শিবিরে গিয়ে তিনি তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা করেন আদালতে । তা সত্ত্বেও কেন তৃণমূলের মন্ত্রী ওই নেতার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, তার বিরোধিতা করেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ।
যদিও তৃণমূলের দাবি অন্য ৷ নামখানার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, "2021 সালে বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা রাজনগর এলাকায় বীরেন গিরির বাড়ির কাছে একটি দুর্গা মন্দিরে মানত করেছিলেন । শনিবার সেই দুর্গা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী ৷ যেহেতু বীরেন গিরির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে বঙ্কিমবাবুর, সেই সুবাদে ওঁর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলতে গিয়েছিলেন তিনি । সেসময় গ্রামবাসীরা এলাকার কিছু সমস্যা নিয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীকে জানান । গ্রামবাসীদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি ।"
তাঁর কথায়, "মন্ত্রী নিজের গাড়ি ছেড়ে বাইকে করে পালিয়ে গিয়েছেন, এটা সত্য নয় ৷ আসল ঘটনা হল, ওই এলাকায় কিছুটা রাস্তা খারাপ থাকার কারণে স্থানীয়রা তা মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন ৷ সেখানে চারচাকা গাড়ি যেতে পারবে না তাই কিছুটা রাস্তা বাইকে চেপে গিয়েছিলেন বিধায়ক । এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই ।"
সাগর মণ্ডল 5-এর বিজেপির যুব সভাপতি অভিজিৎ মাইতি বলেন, "এলাকাবাসীদের জনরোষের বহিঃপ্রকাশ এটা । এলাকাবাসী তাদের পরিষেবা পাচ্ছে না । রাস্তাঘাট বেহাল তাই মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে । এ রাজ্যে এই ঘটনা নতুন কিছু নয় প্রতিমুহূর্তে কোনও না কোনও জায়গায় এই ঘটনা ঘটছে ৷ উনি কোন বিজেপি নেতার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, সেটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার । এইটা সৌজন্যতা ।"