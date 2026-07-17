চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু হবে, 15 দিনে সঠিক রিপোর্ট না-পেলে ব্যবস্থা: অর্জুন
পাশাপাশি জলপাইগুড়ি থেকে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, 15 বছরের পুরনো বাসগুলোকে ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে ৷
Published : July 17, 2026 at 3:57 PM IST
জলপাইগুড়ি, 17 জুলাই: খুব শীঘ্র চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করা হবে । জলপাইগুড়িতে এসে এমনটাই জানালেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । তাঁর দাবি, চা-বাগান নিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছিল তাঁকে । 15 দিনের মধ্যে সঠিক তথ্য না-পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি ।
উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি দীর্ঘদিনের । 20টা বৈঠক হয়ে গেলেও এই নিয়ে জট কাটেনি ৷ এখনও লাগু হয়নি চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি । বিধানসভা ভোটের আগেও বিজেপির পক্ষ থেকে উত্তরের চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি লাগু করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল । উত্তরের প্রায় কয়েক লক্ষ চা-শ্রমিকদের দাবি মেটানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য সরকার । পাশাপাশি চা-শ্রমিকদের পিএফের টাকা কেটে নিলেও তা জমা করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ । সেই সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷
তিনি এদিন বলেন, "চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি দীর্ঘদিনের ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম মজুরি ঠিক করেছে । সেই অনুযায়ী খুব শীঘ্র চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি লাগু করা হবে ৷ তবে এখানে কিছু অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে ৷ তারা পিএফ, গ্র্যাচুইটি দিচ্ছে না ৷ কিছু চা-বাগান মালিক শ্রমিককে শ্রমিক বলে মানে না । অনেক ইউনিয়ন আছে তাদের একটা যোগসাজস আছে । তারা হাত মিলিয়ে শ্রমিকদের উপর বুলডোজার চালাচ্ছে ৷"
পিএফ দফতর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অর্জুন সিং ৷ তিনি বলেন, "পিএফ দফতর একটা ঘুঘুর বাসা । কেন্দ্রকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ খুব শীঘ্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যে আসবেন । বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে । চা-বাগান নিয়ে দফতরের আধিকারিকরা আমাদের ভুল রিপোর্ট দিয়েছিল । আগামী 15 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে । 15 দিনের মধ্যে সঠিক তথ্য না-এলে যেভাবে সঠিক রিপোর্ট আসবে সেটা দেখা হবে ৷"
মূলত জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের নবর্নিমিত রেল স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এদিন জলপাইগুড়িতে আসেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ৷ শুক্রবার তিনি এখানে পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন ৷ সেই বৈঠক শেষে 15 বছরের পুরনো বাসগুলোকে ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে জানান পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ।
তিনি বলেন, "জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমি এসেছি । আমি পরিবহণ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বললাম । আরটিওদের সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ পুরো দফতরকে কনট্রাকচ্যুয়াল বানিয়ে রেখেছে । কীভাবে ঠিক করা যায়, সেই পরিকল্পনা করা হচ্ছে । কেউ দায়িত্ব ছাড়াই কাজ করতে চাইছে । 15 বছরের বেশি গাড়িগুলোকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হবে । সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে সেটা দেখে নিতে হবে । সব গাড়ি ধীরে ধীরে সরবে ।"
পরিবহণের উন্নয়ন নিয়ে পুজোর আগে তাঁর অনেক পরিকল্পনা আছে বলে জানান মন্ত্রী । অর্জুন সিং বলেন, "আমার অনেক পরিকল্পনা আছে । উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে একসঙ্গে উন্নয়ন করা হবে । সরকারি সিস্টেমের উন্নয়ন ঘটানো হবে । পিঙ্ক কার্ড খুব তাড়াতাড়ি আনা হবে ৷ অর্থ দফতরের কাছে প্রস্তাব চলে গিয়েছে । খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে ৷"
পরিবহণ দফতরে কর্মী সংকট নিয়ে তিনি বলেন, "কর্মী নিয়োগের চিন্তাভাবনা আমাদের আছে । অস্থায়ী কর্মীরা যারা আসছে তাদের বিষয়টিও দেখা হবে । আমরা শ্রম দফতরের অনেক কর্মীকে ট্রান্সফার করেছি । পুরুলিয়াতে সাসপেন্ড করা হয়েছে । বার্তা পরিষ্কার আছে, ঠিক হয়ে যাও, না-হলে ঠিক করে দেওয়া হবে ।"
উল্লেখ্য, রাজ্যে 15 বছরের গাড়িগুলোকে রাস্তা থেকে তুলে দেওয়ার নির্দেশিকা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশ মেনেই রাজ্য সরকার কাজ করবে বলে জানিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং ।