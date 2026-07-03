10 জুলাই ডেডলাইন ! বন্ধ চটকল খুলতে বড় নির্দেশ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের

10 জুলাই ডেডলাইন ! বন্ধ চটকল খুলতে বড় নির্দেশ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের
সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া ৷ প্রশাসন সূত্রের খবর, এর ফলে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শ্রমিক ফের কাজের সুযোগ পেতে পারেন ৷
Published : July 3, 2026 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা রাজ্যের চটশিল্পে ফের আশার আলো । আগামী 10 জুলাইয়ের মধ্যে বন্ধ থাকা চটকলগুলি ধাপে ধাপে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং । প্রথম পর্যায়ে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের তিনটি বন্ধ জুট মিল - বরানগর জুট মিল, জগদ্দল জুট ইন্ডাস্ট্রিজ এবং এমকো জুট মিল পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে । এর ফলে প্রায় সাড়ে সাত হাজার শ্রমিক ফের কাজের সুযোগ পেতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি । ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রমিকদের মধ্যে খুশির হাওয়া ৷
শ্রম দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অর্জুন সিং একাধিকবার জানিয়েছিলেন, বন্ধ চটকল খুলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ফিরিয়ে আনাই তাঁর অন্যতম অগ্রাধিকার । সেই লক্ষ্যেই ইতিমধ্যেই 13টি জুট মিলের মালিকপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি ।
সম্প্রতি ব্যারাকপুর অঞ্চলের তিনটি বন্ধ চটকলের মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী । বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার রজত পাল, ব্যারাকপুরের ডেপুটি শ্রম কমিশনার মনোজ সাহা এবং সহকারী শ্রম কমিশনার হৃত্বিক মুখোপাধ্যায় ।
বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট তিনটি জুট মিল দ্রুত চালুর জন্য মালিকপক্ষ শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক নোটিশ জারি করবে । প্রথমে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে । পরিকাঠামো প্রস্তুত হওয়ার পর ধাপে ধাপে উৎপাদনও শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে । শ্রম দফতরের একাংশের মতে, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বহু শ্রমিক দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে আবার নিয়মিত আয়ের সুযোগ পাবেন । পাশাপাশি রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী চটশিল্পও নতুন করে গতি পেতে পারে ।
তবে শিল্প বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, শুধু কারখানা খুললেই সমস্যার সমাধান হবে না । নিয়মিত কাঁচামালের জোগান, বাজারে চাহিদা, উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি-সহ একাধিক সমস্যারও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান প্রয়োজন । তা না হলে পুনরায় চটকল বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে ।
এখন নজর 10 জুলাইয়ের দিকে । শ্রম দফতরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বন্ধ চটকলগুলির দরজা সত্যিই খুলে যায় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার ।