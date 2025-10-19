কালীপুজোর আগেই ভিড়ের চাপে যান-যন্ত্রণা ! পায়ে হেঁটে মণ্ডপে মন্ত্রী, এক ঘণ্টা আটকে চিরঞ্জিত

কালীপুজোর আগেই ভিড়ের চাপে যান-যন্ত্রণা ! পায়ে হেঁটে মণ্ডপে মন্ত্রী, এক ঘণ্টা আটকে চিরঞ্জিত
যানজটের ফাঁসে আটকে খোদ মন্ত্রী রথীন ঘোষকে পায়ে হেঁটে যেতে হল মণ্ডপে । রেহাই পেলেন না চিরঞ্জিতও । পুজোর মুখে যানজটের চেনা ছবি বারাসতে ।
Published : October 19, 2025 at 10:55 AM IST
বারাসত, 19 অক্টোবর: পুলিশের বুলিই সার ! পুজোর মুখে যানজটের চেনা ছবি ফিরল বারাসতে । কালীপুজো শুরুর দু'দিন আগেই তীব্র যানজটে লণ্ডভণ্ড অবস্থা জেলার সদর শহরের । জাতীয় সড়ক তো বটেই, এমনকি রাজ্য সড়কেও গাড়ির লম্বা লাইনে রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠল আমজনতার ।যানজটের ফাঁসে আটকে পড়ে খোদ মন্ত্রী রথীন ঘোষকে শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে হল পুজো মণ্ডপে । যানজটের হাত থেকে রেহাই পাননি তৃণমূলের তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তীও । অভিযোগ, ব্যাপক যানজটের জেরে দীর্ঘক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে জেলা সদর বারাসতের ট্রাফিক অবস্থা ।
শনিবার রাতের যানজট কাটাতে গিয়ে কার্যত ল্যাজেগোবড়ে দশা হয় ট্রাফিক পুলিশের । চিরঞ্জিতের দাবি, যানজটের জেরে বারাসতের 11 নম্বর রেলগেট সংলগ্ন 12 নম্বর জাতীয় সড়কে তাঁকে ও মন্ত্রীকে অন্তত এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় । যানজটে নিজের বিধানসভা এলাকা বারাসতে এরকম দশা আগে কখনও তিনি দেখেননি বলেও সাফ জানিয়েছেন বিধায়ক ।
মন্ত্রী রথীন ঘোষ অবশ্য এর জন্য আবহাওয়া অফিসের আগাম নিম্নচাপের সতর্কতার জেরে মানুষের পুজো দেখার আবেগকেই দায়ী করেছেন । তবে সাধারণ মানুষ পুলিশের পরিকল্পনার ব্যর্থতাকেই দায়ী করছেন । তাঁরা এ-ও জানাচ্ছেন, পুজোর এখনও দু'দিন বাকি । তার আগেই শনিবার রাতে যদি এই অবস্থা দাঁড়ায়, তাহলে রবিবার কী হবে ? পুজোর সময় রাস্তায় বেরিয়ে যানজটের মুখে পড়ে মানুষকে যাতে নাকাল হতে না-হয়, সেই দিকটা পুলিশ প্রশাসনের দেখা উচিত বলেও মনে করছেন আমজনতার একাংশ ।
এমনিতেই ফি বছর যানজট লেগে থাকে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে । শহরের উপর দিয়ে যাওয়া 12 ও 35 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং টাকি রোডে সারা বছরই গাড়ির অত্যধিক চাপ থাকে । যার জেরে প্রায় সময়ই যানজটে ভুগতে হয় সাধারণ মানুষকে । চার চাকা গাড়ির পাশাপাশি যানজটের মূলে রয়েছে টোটোর লাগামহীন দৌরাত্ম্যও । দীপাবলি উৎসব অর্থাৎ কালীপুজোয় বারাসত শহরকে যানজট মুক্ত করতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে জেলা পুলিশ । যান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বারাসতের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে । সেই সঙ্গে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা পুলিশ । কিন্তু, এত কিছুর পরেও যানজটের সেই চেনা ছবি থেকে বেরিয়ে আসতে পারল না সদর শহর বারাসত । যার ফাঁসে আটকে স্বয়ং মন্ত্রীকে গাড়ি থেকে নেমে জাতীয় সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে যেতে হল মণ্ডপের দিকে ।
জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী প্রথমে যান বারাসতের 'আমরা সবাই ক্লাবের' পুজো উদ্বোধনে । ওই পুজো উদ্বোধনে হাজির ছিলেন বারাসতের চিকিৎসক-সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারও । সেখান থেকে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আরও একটি পুজো মণ্ডপে যেতে গিয়ে বিপাকে পড়েন মন্ত্রী-বিধায়ক দু'জনেই । তীব্র যানজটে 11 নম্বর রেলগেটের কাছে মন্ত্রী রথীন ঘোষের কনভয় আটকে যায় ।গাড়িতে বসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করেন তিনি । কিন্তু, যানজট না-ছাড়ায় শেষে জাতীয় সড়ক ধরে সোজা হাঁটা লাগান মন্ত্রী । যানজটের মুখে পড়ে একই অবস্থা হয় বারাসতের বিধায়ক তথা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীরও ।
যা নিয়ে পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের এই তারকা বিধায়ক বলেন, "জাতীয় সড়কে যানজট এতটাই ছিল যে 11 নম্বর রেলগেটের কাছে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে থাকতে হয় আমাদের । যানজটের মুখে পড়ে মন্ত্রী বুদ্ধি করে পায়ে হেঁটে অন্য একটি পুজো মণ্ডপে যান । কেউ ভাবতে পারিনি এত ভিড় হবে পুজোর আগেই । এটা থেকে স্পষ্ট, বারাসতের পুজোকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আছে । 15 বছর ধরে বিধায়ক পদে রয়েছি । এত ভিড় আগে কখনও বারাসতে দেখা যায়নি । সেটা মন্ত্রীও বলেছেন ।"
এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস বলেন, "12 নম্বর জাতীয় সড়কে সাময়িক যানজট সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই । কিন্তু, পরবর্তীতে তা সামাল দেওয়া গিয়েছে । পুজোর চারদিন জাতীয় সড়কে বড় গাড়ির যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেলে এই সমস্যা আর থাকবে না বলে আশা রয়েছে । এটুকু বলতে পারি, যান চলাচল সচল রাখতে ট্রাফিক পুলিশ যথেষ্ট তৎপর রয়েছে ।"