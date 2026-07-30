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মালদায় 'জল জীবন মিশনে' হাজার কোটির দুর্নীতি! মন্ত্রী বললেন, 'কাউকে ছাড়া হবে না'

মালদায় বরাদ্দ 800 কোটির মধ্যে অনুমোদন মাত্র 300 কোটি ! মন্ত্রীর প্রশ্ন, বাকি প্রায় 500 কোটি টাকার হিসাব কোথায় ?

Jal Jeevan Mission
এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 5:50 PM IST

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মালদা, 30 জুলাই: কাগজে-কলমে কোটি কোটি টাকার বরাদ্দ । অথচ বহু গ্রামে এখনও কলে জল ওঠে না । কোথাও পাইপ বসানো হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে জল বইছে না । কোথাও আবার পাইপ কেনা হলেও তা মাটিতে পোঁতা হয়নি । আবার কোনও প্রকল্পের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে গেলেও বাস্তবে কাজের অগ্রগতি প্রায় নেই বললেই চলে । তৃণমূল সরকারের আমলে কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পে মালদা জেলায় এমনই একের পর এক অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিস্ফোরক দাবি করলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পিএইচই) দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য । তাঁর অভিযোগ, "মালদায় এই প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে ।" শুধু তাই নয়, পুরো ঘটনার সরকারি তদন্তের ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি ।

তিনদিনের মুর্শিদাবাদ ও মালদা সফরে এসে একাধিক জল প্রকল্প ঘুরে দেখেন প্রতিমন্ত্রী । প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন, জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সঙ্গেও কথা বলেন । সেই পর্যালোচনার ভিত্তিতেই তিনি দাবি করেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে একাধিক গুরুতর অসঙ্গতি সামনে এসেছে । সফর শেষে তিনি জানান, সমস্ত পর্যবেক্ষণ নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে । সেটি রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই সরকারি তদন্তের সুপারিশ করবেন তিনি ।

মালদায় 'জল জীবন মিশনে' হাজার কোটির দুর্নীতি ! মন্ত্রী বললেন, 'কাউকে ছাড়া হবে না' (ইটিভি ভারত)

তিনি সবচেয়ে বড় প্রশ্নটি তুলেছেন বরাদ্দের অঙ্ক নিয়ে । মন্ত্রীর দাবি, 2024 সাল থেকে মালদা জেলায় জল জীবন মিশনের জন্য প্রায় 800 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে । অথচ বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে মাত্র 300 কোটি টাকা । তাঁর প্রশ্ন, "বাকি প্রায় 500 কোটি টাকার হিসাব কোথায় ? সেই অর্থ কীভাবে ব্যবহার হল ?"

জেলা প্রশাসনিক ভবনে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও মালদা এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে দেশের অন্যতম পিছিয়ে থাকা জেলা । কারণ, অতীতে বরাদ্দ হওয়া টাকা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি । মানুষের জন্য যে প্রকল্প ছিল, সেখানে মানুষেরই প্রাপ্য পরিষেবা পৌঁছয়নি ।"

Jal Jeevan Mission
আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে পিএইচই দফতরের প্রতিমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

মালদার মতো আর্সেনিক-প্রবণ জেলায় নিরাপদ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতায় বিপুল অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল । কিন্তু বাস্তবে চিত্র একেবারেই ভিন্ন বলে দাবি মন্ত্রীর । তাঁর কথায়, "কোথাও পাইপ বসানো হয়েছে, কিন্তু জল নেই । কোথাও কল বসেছে, কিন্তু সেই কলে কখনও জল আসেনি । কোথাও আবার পাইপ কিনে ফেলে রাখা হয়েছে । অর্থাৎ সরকারি অর্থ খরচ হয়েছে, কিন্তু প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়নি ।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, অনেক ক্ষেত্রে 40-42 কোটি টাকার প্রকল্প পরবর্তী সময়ে 100 থেকে 150 কোটি টাকার প্রকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে । কিন্তু সেই অনুপাতে কাজ এগোয়নি । ফলে প্রকল্প ব্যয়ের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন তিনি ।

Jal Jeevan Mission
মুর্শিদাবাদ ও মালদা সফরে ভাস্কর ভট্টাচার্য (নিজস্ব চিত্র)

যদিও কারও নাম করে সরাসরি অভিযোগ করতে চাননি প্রতিমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, "এখানে যিনি আগে বিধায়ক ছিলেন, যিনি এই দফতর সামলেছেন, তিনিও জানেন কীভাবে কী হয়েছে ৷ এখানকার যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনিও সবটা জানেন ৷ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কারও নাম করে মুখ খুলতে রাজি নই ৷ তবে যাঁরা অতীতে এই দফতরের দায়িত্বে ছিলেন বা স্থানীয় স্তরে প্রকল্পের দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হলে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হত না ।"

শুধু অভিযোগ নয়, অসমাপ্ত প্রকল্প দ্রুত শেষ করার রূপরেখাও দিয়েছেন তিনি । জানানো হয়েছে, যেসব প্রকল্পের কাজ 75 শতাংশের বেশি সম্পূর্ণ হয়েছে, সেগুলির জন্য ধাপে ধাপে অর্থ ছাড়া হবে । প্রথম কিস্তির কাজের অগ্রগতি যাচাই করে তবেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হবে । প্রতিটি প্রকল্পের উপর কড়া নজরদারির জন্য আলাদা মনিটরিং ব্যবস্থাও চালু করা হচ্ছে । প্রতি মাসে প্রকল্পগুলির অগ্রগতির রিপোর্ট সরাসরি মন্ত্রীর দফতরে জমা পড়বে ।

সফরের সময় মানিকচকের মথুরাপুর-শংকরটোলা ঘাটে নির্মীয়মাণ জল প্রকল্পও পরিদর্শন করেন ভাস্কর ভট্টাচার্য । সেখানে নির্মীয়মাণ জলাধারের পিলারে মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই ফাটল দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর । নদীভাঙনের ঝুঁকির বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন । ঠিকাদারদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "শুধু প্রকল্প তৈরি করলেই দায়িত্ব শেষ নয় । নিয়ম অনুযায়ী আগামী সাত বছর সেই প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ঠিকাদারদেরই নিতে হবে । নিম্নমানের কাজ হলে কাউকে ছাড়া হবে না ।"

মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বরের মধ্যে 79টি নির্মীয়মাণ প্রকল্প শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছে । এরপর ডিসেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের সময়সূচি তৈরি হবে । প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে ইঞ্জিনিয়ারদের তিন মাসের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।

প্রতিমন্ত্রীর এই বিস্ফোরক অভিযোগ ঘিরে মালদার রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে । এখন নজর, রাজ্য সরকার তদন্তের নির্দেশ দেয় কি না এবং তদন্তে প্রকল্পের আর্থিক লেনদেন ও বাস্তবায়ন নিয়ে কী তথ্য সামনে আসে ।

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MALDA
CORRUPTION IN JAL JEEVAN MISSION
PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPT
জল জীবন মিশন
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