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31 জুলাই 'ডেডলাইন'! 4100 গ্রামে জল জীবন মিশনের কাজ শেষের নির্দেশ মন্ত্রীর

মঙ্গলবার সল্টলেকে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভবনে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক হয় ৷ সেখানেই এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

Jal Jeevan Mission
রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 1, 2026 at 1:23 PM IST

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কলকাতা, 1 জুলাই: রাজ্যের প্রান্তিক স্তরে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোল পশ্চিমবঙ্গ সরকার । জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের (পিএইচই) অধীনে থাকা জল জীবন মিশন বা জেজেএম-এর কাজকে আরও ত্বরান্বিত করতে এবার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিল রাজ্য প্রশাসন । প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত তৎপরতার সঙ্গে আগামী 31 জুলাই, 2026-এর মধ্যে রাজ্যের অন্তত চার হাজার একশোটি গ্রামে জল জীবন মিশনের কাজ 100 শতাংশ সম্পন্ন করার এক বিরাট লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে ।

শুধু কাজ শেষ করাই নয়, একইসঙ্গে এই গ্রামগুলিতে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজের চূড়ান্ত শংসাপত্র বা সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া নিয়মমাফিক সম্পন্ন হয়, তা-ও সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে । মঙ্গলবার সল্টলেকে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভবনে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দারের সভাপতিত্বে আয়োজিত ওই বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের সচিব রণধীর কুমার-সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা ।

Jal Jeevan Mission
সল্টলেকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের ভবনে বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ মন্ত্রীর

​গ্রামীণ বাংলায় পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন জোগান সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার । সেই লক্ষ্যপূরণেই এদিন আধিকারিকদের কড়া বার্তা দিয়েছেন মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দার । জল জীবন মিশনের অধীনে থাকা প্রকল্পগুলির কাজ যাতে কোনওভাবেই থমকে না-থাকে, তার জন্য আধিকারিকদের সময়মতো কাজ শেষ করার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । পর্যালোচনা বৈঠকে অজয়কুমার পোদ্দার বলেন, "পানীয় জল সরবরাহের মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি কোনওভাবেই ফেলে রাখা চলবে না । রাজ্যের সার্বিক পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে এই সমস্ত প্রকল্পের কাজ পূর্বনির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে ।"

তাঁর এই বার্তার মধ্যে দিয়ে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় এই পরিষেবা প্রদানে সরকার কোনওরকম প্রশাসনিক ঢিলেমি বরদাস্ত করতে রাজি নয় । ​মঙ্গলবারের এই পর্যালোচনা বৈঠকে শুধুমাত্র বর্তমান কাজের খতিয়ানই নেওয়া হয়নি, বরং আগামিদিনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা রোডম্যাপও তৈরি করা হয়েছে ।

পাঁচ বছরের 'ভিশন প্ল্যান'

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দফতরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে একটি পাঁচ বছরের 'ভিশন প্ল্যান' বা রূপরেখা নিয়ে এদিন আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন মন্ত্রী । পাশাপাশি, আগামী 31 মার্চ, 2027 পর্যন্ত পানীয় জলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কীভাবে ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত করা হবে, তার একটি সুনির্দিষ্ট 'অ্যাকশন প্ল্যান' বা কর্মপরিকল্পনাও চূড়ান্ত করা হয়েছে এদিনের বৈঠকে । এর ফলে আগামিদিনে দফতরের কাজের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তৃণমূল স্তরে দ্রুত পরিষেবা পৌঁছবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

Jal Jeevan Mission
মন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দারের সভাপতিত্বে হয় এই বৈঠক (নিজস্ব ছবি)

​এদিনের বৈঠকে পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পানীয় জল প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও আলাদাভাবে বিশদ পর্যালোচনা করা হয় । এই দুই জেলায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে যে সমস্ত বড় মাপের প্রকল্পের কাজ চলছে, তা দ্রুত শেষ করার ওপর জোর দিয়েছেন মন্ত্রী । আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে যে সমস্ত বড় পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ চলছে, তার গতি অবিলম্বে বাড়াতে হবে । সাধারণ মানুষ যাতে দ্রুত এই প্রকল্পগুলির সুফল পান, তা নিশ্চিত করতে কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করা আবশ্যিক ।"

জল জীবন মিশন প্রকল্প

প্রসঙ্গত, গত 18 মে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ করেছিল রাজ্য সরকার । কেন্দ্রের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প 'জল জীবন মিশন'-এর সফল এবং কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতাপত্র বা মউ স্বাক্ষরিত হয় । জানা গিয়েছে, এই মিশনকে রাজ্যের বুকে আরও বৃহত্তর আকারে ছড়িয়ে দিতে জল জীবন মিশন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য 39 হাজার কোটি টাকার একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ যে আগামিদিনে আরও মসৃণ হবে, তা বলাই বাহুল্য । মঙ্গলবারের বৈঠকের পর এটা একপ্রকার প্রায় স্পষ্ট যে, নতুন চুক্তির পর কাজের বাস্তবায়নে এখন থেকেই আটঘাট বেঁধে ময়দানে নামতে চাইছে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর ।

TAGGED:

MINISTER AJAY KUMAR PODDAR
PHE DEPARTMENT MEETING
জল জীবন মিশন
জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী
JAL JEEVAN MISSION

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