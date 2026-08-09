ওই রাত আমি ভুলব কী করে ? আরজি করের নির্যাতিতার স্মরণে অগ্নিমিত্রার কবিতা
2024 সালের 9 অগস্টের সেই রাতের স্মৃতি বলতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা জানালেন, ঘটনার খবর পেয়েই তিনি সজল ঘোষ, কৌস্তুভ বাগচী-সহ অন্যদের সঙ্গে আরজি করে পৌঁছে গিয়েছিলেন।
Published : August 9, 2026 at 4:42 PM IST
আসানসোল, 9 অগস্ট: 'ওই রাত আমি ভুলব কী করে ?', দু'বছর পরেও আরজি করের সেই রাত ভুলতে পারেননি অগ্নিমিত্রা পাল । রবিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক-ছাত্রীর স্মরণে দু'মিনিট নীরবতা পালনের পর নিজের লেখা কবিতা আবেগভরা কণ্ঠে পাঠ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী । 2024 সালের 9 অগস্টের সেই রাতের স্মৃতি বলতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা জানালেন, ঘটনার খবর পেয়েই তিনি সজল ঘোষ, কৌস্তুভ বাগচী-সহ অন্যদের সঙ্গে আরজি করে পৌঁছে গিয়েছিলেন । রাতভর মৃত ছাত্রীর পরিবারের পাশে ছিলেন বলেও জানান তিনি ।
আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার দু'বছর পূর্ণ হল রবিবার । সেই উপলক্ষে রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে দু'মিনিট নীরবতা পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয় । সকাল 11টা থেকে 11টা 2 মিনিট পর্যন্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা নীরবতা পালন করেন । আসানসোল জেলা হাসপাতালের কর্মসূচিতেও যোগ দেন অগ্নিমিত্রা । নীরবতা শেষে সেখানেই আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসক-ছাত্রীর উদ্দেশে নিজের লেখা কবিতা পাঠ করেন তিনি ।
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, "সেই দিন ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি, সজল ঘোষ, কৌস্তুভ বাগচী-সহ অনেকেই পৌঁছে গিয়েছিলাম । আমরা সারা রাত জেগে ছিলাম । অভয়ার পরিবারের সঙ্গে ছিলাম ।” তার পরেই সেই রাতের স্মৃতি থেকে লেখা কবিতা পাঠ করেন তিনি । কবিতার নামও, 'সেই রাত আমি ভুলব কী করে ?'
দু'বছর আগে আরজি কর হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল । হাসপাতাল থেকে রাজপথ, বিচারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন সাধারণ মানুষ । মামলার তদন্তভার পরে সিবিআইয়ের হাতে যায় । আদালতে দোষি সাব্যস্ত একমাত্র অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হয়েছে । কিন্তু ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত কি না, তদন্ত কতটা এগিয়েছে, সেই প্রশ্ন এখনও আলোচনায় । নির্যাতিতার পরিবারের তরফেও বারবার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয়েছে ।
আরজি করের স্মৃতির আবহেই রবিবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে শুরু হল ক্যানসার রোগীদের জন্য একটি স্থায়ী কেমোথেরাপি ওয়ার্ড । এত দিন হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োজন অনুযায়ী কেমোথেরাপি দেওয়া হত । এ বার তার জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে । অগ্নিমিত্রাই সেই ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন । হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশা, নির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় কেমোথেরাপির পরিষেবা চালু হলে রোগীদের চিকিৎসা আরও সুশৃঙ্খল ভাবে করা সম্ভব হবে ।
এর পাশাপাশি যক্ষ্মা রোগীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'নিক্ষয় মিত্র' প্রকল্প নিয়েও সচেতনতা কর্মসূচিতে যোগ দেন অগ্নিমিত্রা । এই প্রকল্পে যে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন এক বা একাধিক টিবি রোগীকে দত্তক নিয়ে তাঁদের পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন । তাঁদেরই বলা হয় 'নিক্ষয় মিত্র' ।
অগ্নিমিত্রার আবেদন, সামর্থ্য থাকা মানুষ আরও বেশি করে এই উদ্যোগে যুক্ত হোন । তাঁর কথায়, একজন মানুষ যদি একজন বা দু'জন যক্ষ্মা রোগীর সুষম আহারের দায়িত্ব নেন, তা হলে চিকিৎসার পাশাপাশি পুষ্টির দিক থেকেও তাঁদের সুস্থ হয়ে ওঠার লড়াই অনেকটা সহজ হতে পারে ।
এক দিকে আরজি করের নির্যাতিতার স্মৃতিতে নীরবতা, অন্য দিকে ক্যানসার রোগীদের জন্য নতুন চিকিৎসা পরিকাঠামো এবং যক্ষ্মা রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান - দু'বছর পর 9 অগস্টের দিনটিতে আসানসোল জেলা হাসপাতালে স্মরণ ও পরিষেবার দুই ছবি পাশাপাশি ধরা পড়ল । তবে অগ্নিমিত্রার কবিতায় ফিরে এল সেই রাতের স্মৃতিl, যে রাত, তাঁর কথায়, "ভুলব কী করে ?"