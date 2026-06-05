না পোষালে অবসর নিন; জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার

না পোষালে অবসর নিন; জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের হুঁশিয়ারি অগ্নিমিত্রার
রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে গিয়ে হাসপাতালের অবস্থা দেখে চরম ক্ষুব্ধ হলেন অগ্নিমিত্রা পাল ৷ একাধিক কড়া নির্দেশ দিয়ে জানালেন, সাবধান ! সারপ্রাইজ ভিজিট চলবে ৷
Published : June 5, 2026 at 12:12 PM IST
আসানসোল, 5 জুন: জেলা হাসপাতালের অবস্থা দেখে উষ্মাপ্রকাশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে বৃহস্পতিবার হাসপাতালের প্রশাসনিক বিভাগ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হাসপাতালের হাল ফেরাতে নির্দেশ দিলেন । স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিলেন, যাদের পোষাচ্ছে না, তারা অব্যহতি নিন কাজ থেকে ।
রাজ্যে পরিবর্তনের পরে প্রথমবার আসানসোল জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক । পাঁচ বছর বিধায়ক থাকলেও প্রথমবার আমন্ত্রণ পেলেন অগ্নিমিত্রা পাল । বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই বৈঠকে যোগ দিতে এসেই অগ্নিমিত্রার কটাক্ষ, "গত পাঁচবছরও আমি বিধায়ক ছিলাম । আমার বিধানসভাতেই আসানসোল জেলা হাসপাতাল । অথচ, অন্য বিধানসভার বিধায়কদের ডাকা হলেও আমি কোনওদিন এই রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে ডাক পাইনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে ।"
বৈঠক শেষে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "হাসপাতালের প্রত্যেকটা করিডোরের কোণগুলোয় পিক ফেলা, ময়লা, ন্যাকড়া, ব্যান্ডেজ পড়ে রয়েছে । যেমন কলকাতার হাসপাতালের অবস্থা তেমনই আসানসোলের সরকারি হাসপাতালের অবস্থা । তার দায়িত্ব এনাদের নিতে হবে । প্রত্যেকটা কর্নারকে হোয়াইটওয়াশ করিয়ে পরিষ্কার করতে বলেছি এবং দিনে অন্তত দু'বার করে ঝাড়ু দিতে হবে, ঘর মুছতে হবে ফিনাইল দিয়ে । বাথরুমগুলো এত খারাপ অবস্থা টেকা যায় না গন্ধে । বলে দিয়েছি আমি যে কোনও সময় আসব ৷ হঠাৎ করে ঢুকে যাব । অন্তত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটা আগে দেখুন ।"
আসানসোল জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "কর্মী অনেক কম, ডাক্তারের সংখ্যা অনেক কম, সেগুলো তারা বলেছেন, আমি স্বাস্থ্য দফতরে কথা বলব । পাঁচিল নেই, সেখান দিয়ে গরু বাছুর ঢুকে যাচ্ছে । সাধারণ মানুষ পাঁচিল দিয়ে ঢুকে শর্টকাটে এদিক দিয়ে বেরোচ্ছে, এগুলো মানা নেই । হাসপাতালের সদর গেটে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই । দুনিয়ার টোটোওয়ালা ঢুকে যাচ্ছে । তাদের তেমন ঔদ্ধত্য, তেমন খারাপভাবে কথাবার্তা । সামনের রাস্তাটা ওয়ান ওয়ে করতে বলেছি, সেটা ট্রাফিক দেখে নিচ্ছে ওয়ান ওয়ে করা যাবে কিনা ।"
এছাড়াও তিনি বলেন, "হাসপাতালে একটাও র্যাম্প নেই । যদি কোনও দুর্ঘটনা হয়, আগুন লাগে, আমি জানিনা হাসপাতালের হুইলচেয়ার নিয়ে কী করে রোগীদের নিয়ে বেরোনো যাবে ।"
পাশাপাশি আসানসোল জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়ে প্রচুর অভিযোগ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী । এই বিষয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "প্রচুর অভিযোগ পেয়েছি আমি । অনেকেই সময় মেনে চলেন না । আমি বলে দিয়েছি সুপার সাহেবকে, 10টার সময় ঢুকবেন, 10টা 15 পর্যন্ত সময় দেবেন । ছ'টার সময় বেরোবেন । আমরা বায়োমেট্রিক করার চেষ্টা করছি । কিছু ডাক্তারবাবুদের নিয়েও অভিযোগ পেয়েছি । তারা এখানে একদিন আসেন, বাকিদিন অন্য জেলায়, অন্য শহরে গিয়ে চেম্বার করেন ৷ জুনিয়ররা হাসপাতাল সামলান, এগুলো চলবে না । খুব আনন্দে কাটিয়েছেন শেষ 15 বছর ৷ কোনও অ্যাকাউন্টেবিলিটি ছিল না, জবাবদিহি ছিল না । পাবলিকের পয়সা লুটেপুটে খাও - এখন কিন্তু সেটা হবে না ।"
হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান নিয়েও গর্জে ওঠেন অগ্নিমিত্রা । তিনি বলেন, "ওষুধের দোকান বন্ধ থাকবে না । ওষুধের দোকানে যার ঠিকা ছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু যিনি ঠিকা পেয়েছিলেন, তিনি জায়গা ছাড়ছেন না । কী অদ্ভুত ব্যাপার, এটা পশ্চিমবঙ্গেই সম্ভব ! পুলিশকে বলে দিয়েছি, দু'দিনের নোটিশ দেবেন, তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন । আর যিনি নতুন টেন্ডার পেয়েছেন তিনি চালাবেন এবং 24 ঘণ্টা দোকান খোলা থাকবে ।"
শেষে হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক ও প্রশাসকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "না পোষালে আপনারা অন্য জায়গায় চলে যান, ভিআরএস নিয়ে নিন । কিন্তু যদি থাকেন, কর্মসংস্কৃতি মেনেই কাজ করতে হবে । আমি হাসপাতালের চিকিৎসক-সহ সবাইকে বলে দিয়েছি, কাজ করতে হলে পেশাদারভাবে কাজ করুন, সময়ে আসুন, মানুষকে পরিষেবা দিন । আর যদি মনে করেন খুব চাপ পড়ে যাচ্ছে, দয় করে অবসর নিন, রিজাইন দিন ।"