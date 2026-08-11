পুরমন্ত্রীর 'মুখোমুখি' কর্মসূচির তালিকায় এবার বরানগর, থাকবে আরও একাধিক ছোট পুরসভা
পুরসভার নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের দিকেও এবার নজর দিচ্ছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
Published : August 11, 2026 at 11:27 AM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, আসানসোল পুরনিগমের পর এবার বরানগর পুরসভা ৷ সেখানকার বাসিন্দাদের পরিষেবা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ সরাসরি শুনবেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । বরানগর দিয়ে শুরু হলেও এই তালিকায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট পুরসভা যুক্ত হবে বলে জানা গিয়েছে ।
'টক টু মেয়র' কর্মসূচির আদলে রাজ্যে নতুন সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল শুরু করেছেন 'মুখোমুখি' । শেয়ার করেছেন ফোন নম্বর । সেখানে ফোন করে বিভিন্ন পুরনিগমের সমস্যার কথা জানাতে পারছেন নাগরিকরা । তবে এই কর্মসূচিতে এতদিন সমস্যা জানাতে পারতেন না পুরসভা এলাকাগুলোর মানুষজন ।
কারণ 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে সপ্তাহে তিন দিন হয় । যেদিন হয় তার দিন দুই আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় মন্ত্রী কোন পুরনিগম এলাকার নাগরিক সমস্যা শুনবেন । সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকরা ফোন করেন এবং তাদের নানা ধরনের পুর পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানান । সেই মতোই ব্যবস্থা নিতে বলা হয় । সমস্যার সমাধানও হয় । তবে এই সুযোগ থেকে এতদিন বঞ্চিত হচ্ছিলেন রাজ্যের অসংখ্য পুরসভা এলাকাগুলোর বাসিন্দারা। বঞ্চিত হচ্ছেন পর্ষদ এলাকার বাসিন্দারাও । সেই বঞ্চিত অংশের নাগরিকদের দিকেই এবার নজর দিতে চলেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ।
সম্প্রতি অগ্নিমিত্রা জানান, পুরনিগম এলাকার যেমন মানুষজনের সমস্যার কথা তিনি শুনে থাকেন, সেই মতোই এবার রাজ্যের বিভিন্ন ছোট পুরসভা এলাকার বাসিন্দাদের সমস্যার কথাও শুনবেন । আপাতত তার সূচনা হতে চলেছে বরানগর পুরসভা দিয়েই । সেই এলাকার নাগরিকরা এবার তাদের পুর পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যার কথা সরাসরি জানাতে পারবেন মন্ত্রীর কাছে । এই অভাব-অভিযোগ শোনার তালিকা বাড়বে ধীরে ধীরে । শোনা হবে আরও একাধিক পুরসভা এলাকার সমস্যার কথাও । আর সেগুলো মেটানোরও চেষ্টা করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
রাজ্যের পুরমন্ত্রী হওয়ার পরেই অগ্নিমিত্রা পাল এই 'মুখোমুখি' কর্মসূচির শুরু করেছিলেন। এক সময় বিগত তৃণমূল সরকারের সময় 'টক টু মেয়র' হত এই ধাঁচেই । সাধারণভাবে আবেদন নিবেদন কিংবা চিঠি দিয়ে আর্জি জানিয়ে যে সমস্যার সমাধান হত নাস এক ফোনেই নাগরিকদের সেই সমস্যা দ্রুত সুরাহা হত 'টক টু মেয়র' কর্মসূচিতে । যেখানে সরাসরি ফোনে মেয়রের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতেন নাগরিকরা ৷
বর্তমানে রাজ্যে সরকার বদলেছে, কর্মসূচির নামও বদলেছে । বদলেছে নিয়ম কানুন । বেড়েছে পরিসর । আগে কলকাতা ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মধ্যে এই 'টক টু মেয়র' পরিষেবা সীমাবন্ধ ছিল ৷ এই জমানায় রাজ্যের বিভিন্ন পুরনিগম এলাকার বাসিন্দারা এই কর্মসূচির সুফল পেতে শুরু করেছেন । এছাড়াও মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নিজে দলীয় দফতরে বসে সরাসরি নাগরিকদের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভাব অভিযোগ শুনছেন ।