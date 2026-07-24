দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স, কড়া নজরদারির বার্তা দিয়ে প্রথম পুর-বাজেট পেশ অগ্নিমিত্রার

দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স, কড়া নজরদারির বার্তা দিয়ে প্রথম পুর-বাজেট পেশ অগ্নিমিত্রার
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল তাঁর বাজেট পেশ বক্তৃতায় দুর্নীতির তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ পাশাপাশি, একগুচ্ছ উন্নয়নের ঘোষণাও করেছেন ৷
Published : July 24, 2026 at 7:21 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: বিধানসভায় প্রথম বাজেট পেশ করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ শুক্রবার বিধানসভায় নিজের দফতরের বাজেট আলোচনায় জবাবি ভাষণ দেন তিনি ৷ এদিনের আলোচনায় তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পুরসভা মানেই আর দুর্নীতি বা কাটমানি নয় ৷ আগের সরকারের আমলে হওয়া সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে ৷
এদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষ মনে করেছেন পুরসভা মানেই দুর্নীতি, কাটমানি, বেআইনি নকশা অনুমোদন, বেআইনি নিয়োগ এবং রাজনৈতিক প্রভাব ৷ আমরা সেই সংস্কৃতি বদলাতে এসেছি ৷" সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে অগ্নিমিত্রা জানান, দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না ৷ তাঁর কথায়, "এই সরকার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের নীতি জিরো টলারেন্স ৷ যেখানে প্রকল্পের অর্থ লুট, জনগণের টাকা অপব্যবহার,বেআইনি কাজ হয়েছে, সেখানে নিরপেক্ষ তদন্ত হবে ৷ কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় ৷"
খোঁচা তৃণমূল সরকারকে
বাজেট ভাষণে বারবার উঠে এসেছে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের ব্যর্থতার কথা ৷ হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হলেও রাজ্যের বহু মানুষ পানীয় জল পান না ৷ অগ্নিমিত্রা বলেন, "অমৃত ওয়ান এবং টু প্রকল্পে যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে, সেখানে এখনও প্রায় 25 লক্ষ বাড়িতে জলের সংযোগই দেওয়া হয়নি ৷" কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে গত এক দশকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচের হিসাব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পুরমন্ত্রী ৷
শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে একাধিক নতুন ব্যবস্থা
শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে একাধিক নতুন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছেন অগ্নিমিত্রা ৷ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে ৷ বাড়ি থেকে নিয়ম করে জঞ্জাল সংগ্রহ করা হবে ৷ নজরদারির জন্য প্রতিটি বাড়িতে কিউআর কোড এবং জঞ্জালের গাড়িতে জিপিএস ট্র্যাকার বসানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
এক বছরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পাহাড় প্রমাণ জঞ্জাল সরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ৷ চালু হচ্ছে 'স্বচ্ছ' অ্যাপ ৷ রাস্তায় ময়লা বা জল জমে থাকতে দেখলে এই অ্যাপে ছবি তুলে পাঠালে দু'ঘণ্টার মধ্যে তা পরিষ্কার করা হবে ৷ আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে যত্রতত্র থুতু বা ময়লা ফেলার জন্য জরিমানাও চালু হচ্ছে ৷ পার্কিংয়ের ক্ষেত্রেও আসছে স্বচ্ছতা ৷ এক তারিখ থেকে নগদে পার্কিং ফি নেওয়া বন্ধ করে চালু হবে অনলাইন ব্যবস্থা ৷
প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য করতে বিভিন্ন বাজার ও পুরসভায় ভেন্ডিং মেশিন বসবে ৷ বাতিল বোতল দিলে বিনামূল্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ পাওয়া যাবে ৷ বাতিল প্লাস্টিক গলিয়ে রাস্তা তৈরি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হবে এবং মন্দির ও বাজারে ফেলে দেওয়া ফুল থেকে তৈরি হবে ধূপকাঠি ও আবির ৷ জলাশয় থেকে কচুরিপানা তুলে তা দিয়ে পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে ৷
রেস্তরাঁ বা হোটেলে বেঁচে যাওয়া খাবার বিলি
অগ্নিমিত্রা জানান, পূর্বতন সরকারের 'মা' ক্যান্টিন প্রকল্পের আদল বদলে যাচ্ছে ৷ এখন থেকে এই প্রকল্পের নাম 'মা আহার' ৷ খাবারের দাম পাঁচ টাকা থেকে বাড়িয়ে 15 টাকা করা হয়েছে ৷ সেখানে প্রতি সপ্তাহে ডিম, মাছ ও নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা থাকছে ৷ রেস্তরাঁর মতো বসে খাওয়ার জায়গা তৈরি করা হবে ৷ পাশাপাশি, রেস্তরাঁ বা হোটেলে বেঁচে যাওয়া ভালো খাবার সংগ্রহ করে গরিবদের মধ্যে বিলি করার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ৷
শহরের সৌন্দর্যায়ন
শহরের সৌন্দর্যায়নেও একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে এই নতুন সরকার ৷ মন্ত্রী জানান, কলকাতার আইকনিক কলেজ স্ট্রিটকে লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটের মতো সাজিয়ে তোলা হবে ৷ সেখানে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে ওয়াইফাই জোন ও হুগলি নদীর দু'ধারে রিভার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্টের কাজ হবে ৷ কলকাতার যানজট কমাতে আর্বান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের টাকায় রিং রোড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ পাহাড়ের দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক ও শিলিগুড়িকে হিল টাউন হিসেবে গড়ে তোলা হবে ৷ স্মার্ট সিটি হবে কোচবিহার, আসানসোল, দুর্গাপুর, তমলুক এবং নবদ্বীপ ৷ পুরসভা ভবনগুলিতে হবে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প ৷
এদিন বিধানসভায় 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য 14 হাজার 669 কোটি 80 লক্ষ 99 হাজার টাকার বাজেট পেশ করেন অগ্নিমিত্রা ৷ দুর্নীতি দমনে হুঁশিয়ারি দিয়ে সবশেষে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছেন, না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা ৷ যেখানে দুর্নীতি হয়েছে, ইনকোয়ারি শুরু হয়েছে ৷ যেখানে হয়নি, দ্রুত শুরু হয়ে যাবে ৷"