জঞ্জাল সাফাইয়ে অ্যাপ থেকে পার্কিংয়ে রাশ, মহিলাদের সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

জঞ্জাল সাফাইয়ে অ্যাপ থেকে পার্কিংয়ে রাশ, মহিলাদের সুরক্ষায় কড়া পদক্ষেপ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার
সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সুবিধার্থে যেদিকে পার্কিং করার নির্দিষ্ট অনুমতি থাকবে, শুধুমাত্র সেদিকেই গাড়ি রাখা যাবে ৷ রাজ্যজুড়ে আসছে একাধিক বদল ৷
Published : May 15, 2026 at 10:56 AM IST
কলকাতা, 15 মে: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই শহরবাসীর দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি সমাধানে কড়া পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে নতুন সরকার । রাজপথে বেআইনি পার্কিংয়ের জট সরানো থেকে শুরু করে শহরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এবার একগুচ্ছ নয়া নির্দেশিকা জারি করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ।
কলকাতার মেইন রোড হোক বা অলিগলি, যত্রতত্র বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে সাধারণ মানুষের হাঁটাচলার যে নিত্যদিনের হয়রানি, তা আর বরদাস্ত করা হবে না বলে বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন মন্ত্রী ।
পার্কিং নিয়ে কড়া রাজ্য সরকার
এতদিন ধরে শহরের রাস্তায় গাড়ি দাঁড়ালেই এক শ্রেণির যুবক হাতে স্লিপ নিয়ে ছুটে আসতেন, যা শহরের এক অতি পরিচিত দৃশ্য ছিল । অভিযোগ, এই পার্কিং স্লিপগুলির সিংহভাগই ছিল সম্পূর্ণ ভুয়ো, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পকেট কাটা হলেও সেই রাজস্ব সরকারের কোষাগারে পৌঁছত না । বিভিন্ন জায়গায় ভুয়ো পার্কিং স্লিপ নিয়ে তৃণমূলের ক্যাডার এবং অন্যান্য মানুষ টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ ৷ পুরমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরনের অবৈধ পার্কিং এবং জালিয়াতি আজ থেকেই কঠোরভাবে বন্ধ করার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে ।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, সারা রাজ্যে যেদিকে পার্কিং করার নির্দিষ্ট অনুমতি থাকবে, শুধুমাত্র সেদিকেই গাড়ি রাখা যাবে, যাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সুবিধা হয় । পথচারীদের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করলে সেই পার্কিং স্লটটি বাতিল পর্যন্ত করে দেওয়া হতে পারে বলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, পার্কিংয়ের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যথেচ্ছভাবে টাকা আদায় বন্ধ করতে সরকার প্রতিটি পার্কিং লটের জন্য একটি নির্দিষ্ট রেট চার্ট বা ভাড়ার তালিকা তৈরি করে দিচ্ছে । এই নির্ধারিত হারের বাইরে কেউ নিজের খুশিমতো অতিরিক্ত এক পয়সাও দাবি করতে পারবে না । যে যার নিজের মনের মতো খুশি হয়ে যেখানে সেখানে পার্কিং করতে পারবেন না বলেও তিনি সাফ জানিয়েছেন । এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দফতর ও পুরসভাগুলিকে দ্রুততার সঙ্গে নোটিস পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে ।
শহরের পরিচ্ছন্নতায় অ্যাপ
শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখতেও এবার প্রযুক্তির হাত ধরতে চলেছে রাজ্য সরকার । কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের জঞ্জাল সমস্যা মেটাতে একটি বিশেষ অ্যাপ চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল । এই অ্যাপে জিও-ট্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে ।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাস্তায় কোথাও আবর্জনা বা ময়লা পড়ে থাকতে দেখলে সাধারণ মানুষ নিজেদের মোবাইল ফোনে ওই অ্যাপের মাধ্যমে ছবি তুলে জিও-ট্যাগ করে সরাসরি পাঠিয়ে দিতে পারবেন । সেই অভিযোগ সরকারের কাছে পৌঁছনোর এক থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যেই সংশ্লিষ্ট পুরসভা বা কর্পোরেশনের কর্মীরা সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে আসবেন ।
মন্ত্রীর অভিযোগ, গত 15 বছর ধরে শহর কলকাতার চূড়ান্ত নোংরা অবস্থা দেখে এসেছেন তাঁরা, যেখানে চূড়ান্ত নোংরাভাবে ড্রেনগুলি পড়ে থাকত । সেই পুরনো অবস্থার বদল ঘটিয়ে কলকাতাকে পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিণত করতে এই নয়া অ্যাপ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বলে দাবি । এই বিষয়ে সাধারণ মানুষ যাতে সরাসরি মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনের সাহায্য পান, তার জন্যই এই উদ্যোগ ।
শিশু ও মহিলা সুরক্ষায় জোর
নাগরিক পরিষেবাকে আরও সুগম করার পাশাপাশি নারী ও শিশু সুরক্ষাতেও বিশেষ জোর দিয়েছে নতুন সরকার । পুর ও নগরোন্নয়ন এবং শিশু ও নারী কল্যাণ - এই দুই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট কল সেন্টার বা হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হবে ।
পুরোন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা হলে নাগরিকরা ওই নম্বরে ফোন করে জানাতে পারবেন এবং তার ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে । একইভাবে নারী এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের যে কোনও সমস্যার কথাও ওই একই নম্বরে ফোন করে জানানো যাবে ।
মন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে চাইল্ড হেল্পলাইন নম্বর থাকলেও মহিলাদের জন্য আলাদা কোনও হেল্পলাইন নম্বর নেই । তাই আপাতত শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বরের সঙ্গেই মহিলাদের বিষয়টি জুড়ে একই সঙ্গে ব্যবহার করা হবে । ফোন ওই একটি নির্দিষ্ট নম্বরেই আসবে, এরপর সেখান থেকেই সমস্যাগুলিকে পৃথক করে নিয়ে নির্দিষ্ট বিভাগ অনুযায়ী দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার । প্রতিটি পদক্ষেপেই নয়া সরকার বুঝিয়ে দিচ্ছে, সাধারণ মানুষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তারা বদ্ধপরিকর ।