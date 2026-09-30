'তৃণমূল এখন টুকরে টুকরে গ্যাং', হাবড়ায় তোপ অগ্নিমিত্রার
Agnimitra Paul TMC Reaction: ইন্ডিয়া শিবিরের বৈঠকে তৃণমূলের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিলেন না মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশের জন্যও পূর্বতন সরকারকেই দায়ী করলেন ৷
Published : September 30, 2026 at 8:28 PM IST
হাবড়া, 30 সেপ্টেম্বর: তৃণমূল এখন আর রাজ্য রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক নয় ৷ তৃণমূল এখন টুকরে টুকরে গ্যাংয়ে পরিণত হয়েছে ৷ বুধবার উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি জল প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এদিন তিনি রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে বিগত তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন ৷ পাশাপাশি, রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা নিয়েও নতুন সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন ।
এদিন হাবড়ার 22 নম্বর ওয়ার্ডের বাণীপুরে মুক্তিধাম মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি ও কেন্দ্রীয় সরকারের অম্রুত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ৷ দুই প্রকল্পের উদ্বোধনের পর দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "তৃণমূল আর রাজ্যে প্রাসঙ্গিক নয় ৷ তৃণমূল নানাভাবে ভেঙে গিয়েছে ৷ ওই দল এখন রাজ্যে টুকরে টুকরে গ্যাংয়ে পরিণত হয়েছে ৷ তৃণমূল দিল্লিতে যে বৈঠকেই যোগ দিক, আমরা তা নিয়ে ভাবছি না ৷ রাজ্যে যে দু'টি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে, দু'টিতেই বিজেপি জিতবে ৷"
সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল বিতরণের সরকারি একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, রাজ্যে কেউ সাইকেল কারখানা করতে চাইলে, সরকারের তরফে তাদের সবরকম সাহায্য করা হবে ৷ অতীতে আসানসোলে ঐতিহ্যবাহী একটি সাইকেল কারখানা ছিল ৷ অগ্নিমিত্রা সেই বিধানসভা এলাকারই বিধায়ক ৷
নতুন সরকারের উদ্যোগে পুরনো সাইকেল কারখানার পুনরুজ্জীবন হবে কি না, সাংবাদিকরা সে ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন ৷ জবাবে অগ্রিমিত্রা বলেন, "শুধু সাইকেল কারখানা নয়, হিন্দুস্তান কেবল কারখানা-সহ আরও বেশ কিছু কারখানা নতুন করে সেজে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আমাদের সরকার রাজ্যের শিল্প গঠনের জন্য সব রকম সহযোগিতা করবে ৷ ধীরে ধীরে রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠবে ৷"
রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে এদিন অগ্নিমিত্রা বিগত তৃণমূল সরকারের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "বিগত 15 বছর ধরে তৃণমূল রাজ্যে জঙ্গিদের এনেছে ৷ তৃণমূল সরকার জঙ্গিদের প্রশ্রয় দিয়েছে ৷ দেশের কোথাও জঙ্গি গ্রেফতার করলে দেখবেন, সে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেখানে গিয়েছে ৷ অর্থাৎ, তৃণমূল সরকারের সময় আমাদের রাজ্য জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল ৷ আমাদের সরকার আগে মানুষের সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে ৷ আমরা সীমান্তের খারিজি মাদ্রাসাগুলির দিকে নজর রাখছি ৷ জঙ্গি কার্যকলাপ রেয়াত করব না ৷ মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে উন্নয়নের পাশাপাশি জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে সব রকম পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন ৷"
এদিনের কর্মসূচিতে হাবড়ার বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল ও অশোকনগরের বিধায়ক সুময় হীরা উপস্থিত ছিলেন ৷ বিধায়ক দেবদাস জানিয়েছেন, বৈদ্যুতিক চুল্লি প্রকল্পে মোট 3 কোটি 82 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে ৷ মুক্তিধাম মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি উদ্বোধন ঘিরে বাসিন্দাদের মধ্যেও তুমুল উৎসাহ ছিল ৷ সকাল থেকে কয়েক হাজার মানুষ মুক্তিধাম মহাশ্মশান চত্বরে জড়ো হয়েছিলেন ৷