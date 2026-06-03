সমস্ত সরকারি অফিসে বায়োমেট্রিক হাজিরা, কর্মীদের দায়বদ্ধতায় কড়া মন্ত্রী

সমস্ত সরকারি অফিসে বায়োমেট্রিক হাজিরা, কর্মীদের দায়বদ্ধতায় কড়া মন্ত্রী
যত্রতত্র আবর্জনা ফেললেও এবার কড়া শাস্তি ৷ নদীতে বর্জ্য ফেলার বিষয়েও একাধিক কড়া নির্দেশিকা দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : June 3, 2026 at 7:38 AM IST
কলকাতা, 3 জুন: সরকারি অফিসে এবার থেকে চালু হবে বায়োমেট্রিক হাজিরা ৷ কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার সমস্ত দফতরে বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করবে ৷ মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
এদিন শহরের চুরিয়াল খালের ধার দিয়ে নিকাশি ও পলি অপসারণের কাজ পরিদর্শন করার সময় মন্ত্রী এই ঘোষণা করেন । তিনি বলেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ওপর অর্পিত কাজের জন্য অবশ্যই দায়বদ্ধ হতে হবে । কর্মীদের অবশ্যই যথাসময়ে দফতরে উপস্থিত হতে হবে এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে দফতর ত্যাগ করতে হবে । প্রতিটি সরকারি দফতরেই বায়োমেট্রিক হাজিরা ব্যবস্থা চালু করা হবে ৷"
মন্ত্রী আরও জানান, বিভিন্ন পৌর কর্মসূচির অধীনে নিযুক্ত সাফাই কর্মীদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা প্রসারিত করা হবে । তাঁর কথায়, "সাফাই কর্মীদের জন্যও একটি বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা থাকবে । তাঁরা পরিচয়পত্র বহন করবেন এবং নির্ধারিত স্থানে তাদের উপস্থিতি 'জিও-ট্যাগিং'-এর মাধ্যমে যাচাই করা হবে । জনগণের অর্থেই আমাদের বেতন মেটানো হয়, আর সেই অর্থ আসে করদাতাদের কাছ থেকে । তাই, জনগণের প্রতি আমাদের একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে ৷"
অগ্নিমিত্রা আরও ঘোষণা করেন যে, রাস্তাঘাট ও জনসমক্ষে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে সরকার আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করবে । এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "বর্জ্য অপসারণের বিষয়ে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে । এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা জনসাধারণকে তিন মাস সময় দেব । সেপ্টেম্বর মাস থেকে, যারা নিয়ম লঙ্ঘন করবেন, তাদের ওপর জরিমানা আরোপ করা হবে । যদি সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ না হয়, তবে জরিমানার মাধ্যমেই কাজ হবে ৷"
এলাকার সকল বাসিন্দাদের প্রতি মন্ত্রী আহ্বান জানান, যেন তাঁরা বিভিন্ন ধরণের আবর্জনার জন্য আলাদা আলাদা পাত্র ব্যবহার করে বর্জ্যকে উৎসস্থলেই পৃথক করে ফেলেন । পাশাপাশি তিনি সতর্ক করে দিয়ে জানান যে, পৌর নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্জ্য পৃথক করা না হলে, সাফাই কর্মীরা হয়তো সেই গৃহস্থালি বর্জ্য সংগ্রহ করতে অস্বীকার করতে পারেন ।
পরিদর্শনের সময় আদি গঙ্গা, বিধাননগর ক্যান্টনমেন্ট এলাকার নিকাশি খাল এবং পুজালি খালের পলি অপসারণ সংক্রান্ত বিষয়গুলোও পর্যালোচনা করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
নিকাশি পরিকাঠামোর উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে, এই আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন যে, বর্ষার আগেই বেশ কয়েকটি জলাশয় থেকে পলি অপসারণের কাজের অগ্রগতি কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে । যাদের বিরুদ্ধে গঙ্গায় অপরিশোধিত বর্জ্য জল ফেলার অভিযোগ রয়েছে মন্ত্রী সেইসব শিল্প সংস্থাগুলোকে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন । বলেন, "এমন প্রযুক্তি এখন সহজলভ্য, যা নিশ্চিত করতে পারে যে দূষিত জল যেন নদীতে প্রবেশ না করে । শিল্প সংস্থাগুলোকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো স্থাপন করতে হবে । যদি তারা পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ পর্যন্ত করে দেওয়া হতে পারে ৷"