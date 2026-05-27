'মেসি না পাড়ার নন্টে ! শিল্পীর সৃষ্টিকে সম্মান দিয়ে মূর্তি সরানো হবে', মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

'মেসি না পাড়ার নন্টে ! শিল্পীর সৃষ্টিকে সম্মান দিয়ে মূর্তি সরানো হবে', মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা
লেকটাউনের মোড়ে বিশ্ব ফুটবলের যুবরাজ লিওনেল মেসির মূর্তিটি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে ৷ তাই সেটি সরিয়ে ফেলা হবে, জানালেন পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা ৷
Published : May 27, 2026 at 8:34 PM IST
আসানসোল, 27 মে: বিশ্বের কিংবদন্তি ফুটবলার মেসির মূর্তি বসেছিল লেকটাউনে ৷ মূর্তিটি উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং ফুটবলের যুবরাজ ৷ এই মূর্তিই এখন বিপজ্জনকভাবে দুলছে ৷ তাই মূর্তিটি এবার সরানো হবে, বুধবার জানালেন পুর ও নগোরন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
সম্প্রতি মেসির মূর্তিটি হাওয়ায় নড়ছে বলে খবর প্রকাশিত হয় । এই প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "মূর্তিটি ওই স্থান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও সম্মানের সঙ্গে রাখা হবে ৷" মেসি মূর্তি নিয়ে বিতর্ক নিয়ে মন্ত্রী বলেন, "মেসির মূর্তিটি আমরা সরাব ৷ মূর্তিটি হাওয়াতে দুলছে, যে কোনও সময় এটা ভেঙে পড়তে পারে ৷ যদিও ওই মূর্তিটি মেসির নাকি পাড়ার নন্টের, সেটা বোঝা মুশকিল ৷ আমি নিজেও একজন শিল্পী ৷ তাই যে শিল্পী ওই মূর্তিটি বানিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিকে অপমান করব না ৷"
তিনি আরও বলেন, "পিডব্লিউডি'র জায়গা দখল করে অনুমতি ছাড়া ওটা বানানো হয়েছে ৷ তাই মেসির মূর্তিটি সরিয়ে অন্য কোনও পার্কে রাখার পরামর্শ দিয়েছি আমি ৷ পাশাপাশি যে বিরাট একটা পেডেস্টাল বানানো হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ সেই পেডেস্টালটাকে ভাঙা হবে ৷ কিন্তু মেসির মূর্তিটি কোনও রকম ভাবে যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে নজর রেখে কোনও পার্ক বা একটা যথাযথ জায়গায় সেটা স্থাপন করব ৷"
অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন ভেবেছিলেন যে তাঁরা আইনের ঊর্ধ্বে ৷ তাঁদের হয়তো কেউ ছুঁতে পারবে না ৷ যে কারণে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা এতদিন সারা ভারতবর্ষে লাগু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে লাগু হয়নি ৷ তাঁরাও যে আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং তাঁরা যদি বেআইনি বিল্ডিং বানিয়ে থাকেন বা বেআইনি কাজ করে থাকেন, তার তদন্ত হবে এবং দরকার হলে বেআইনি অংশটি ভাঙা হবে ৷ কিন্তু আমরা সময় দেব ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সময় দেওয়া হয়েছে ৷ তিনি দশ দিন সময় চেয়েছেন ৷ তারপর তিনি উত্তর দিলে সেই অনুযায়ী আমরা সিদ্ধান্ত নেব ৷"
গত বছরের 13 ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতীতে আসনে আর্জেন্তিনার ফুটবলার লিওলেন মেসি ৷ তাঁকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ৷ পরে তিনি ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে ইস্তফা দেন ৷ প্রবল বিতর্ক তৈরি হয় ৷
যুবভারতীতে মেসিকে দেখতে না পেয়ে ভাঙচুর করেছিল উন্মত্ত জনতা ৷ তবে তার পাশাপাশি মেসির একটি মূর্তি ঘিরে জোর বিতর্ক ছড়িয়েছিল ৷ গত ডিসেম্বরে লিওনেল মেসির সফরের সময় কলকাতার লেকটাউনের ঘড়ি মোড়ে বসানো হয়েছিল তাঁরই একটি মূর্তি ৷ গত 13 ডিসেম্বর রাজ্যের তৎকালীন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর উদ্যোগে মূর্তিটি বসানো হয় ৷ অনেকেই মূর্তি নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন ৷ সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলের বন্যা বয়ে যায় ৷ অনেকেই দাবি করেন মেসির সঙ্গে মূর্তির কোনও মিল নেই ৷