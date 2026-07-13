'মানুষ যাদের প্রত্যাখ্যান করেছে...' ! ঋতব্রতর 'আসল তৃণমূল' দাবি নিয়ে তোপ অগ্নিমিত্রার

'মানুষ যাদের প্রত্যাখ্যান করেছে...' ! ঋতব্রতর 'আসল তৃণমূল' দাবি নিয়ে তোপ অগ্নিমিত্রার
নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "এমন কঠোরভাবে আইন প্রয়োগে করা হবে যাতে কেউ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করার সাহস না পায় ৷"
Published : July 13, 2026 at 3:38 PM IST
দুর্গাপুর, 13 জুলাই: তাঁরাই আসল তৃণমূল ৷ আলিপুর আদালতের একটি নির্দেশকে হাতিয়ার করে এমনটাই দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই দাবিকে কটাক্ষ করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর কথায়, আজকের তৃণমূলের ছবি দেখলেই বোঝা যায়, দলটি কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত। তাই কেউ কেউ নিজেকে 'আসল তৃণমূল' বলছেন ৷ তা নিয়ে বিজেপির কোনও মাথাব্যথা নেই । কারণ মানুষই তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে ৷
সোমবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অগ্নিমিত্রা । সেখানেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই তিনি বলেন, "বিধানসভার ভিতরেই তো সব দেখা যাচ্ছে । এক দল তৃণমূল বসে থাকে, আরেক দল অভিমান করে বেরিয়ে যায় । আবার অন্য দিন উলটো ছবিও দেখা যায় । ওদের কে কী করছে, তা নিয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই । মানুষ যাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের নিয়ে ভাবারও প্রয়োজন নেই ।"
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিকেও এদিন কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি । অগ্নিমিত্রার অভিযোগ, সাধারণ মানুষের চিকিৎসার নামে রাজনৈতিক প্রচারই ছিল ওই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য । তাঁর কথায়, "হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দিয়ে অ্যালোপ্যাথির ওষুধ দেওয়ানো হয়েছে । কোটি কোটি টাকা খরচ করে শুধু ডায়মন্ড হারবারকে ব্র্যান্ড করার চেষ্টা হয়েছে । তার ফলে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে ৷ মানুষের পা কেটে ফেলতে হয়েছে । বাংলার মানুষ এর বিচার করে দিয়েছেন । আদালতও ক্ষমা করবে না, আমরাও করব না ।"
নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গেও কড়া বার্তা দেন অগ্নিমিত্রা । তিনি বলেন, "মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে । কোনও মহিলার সঙ্গে অসভ্য আচরণের চেষ্টা করলে রেহাই নেই । আমাদের সরকার আসার পর এই ধরনের অপরাধে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ।" একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, শতভাগ অপরাধ রোধ করা বাস্তবে সম্ভব নয় । তবে তাঁর দাবি, আইন প্রয়োগে কঠোরতা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনও অপরাধী মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করার সাহস না পায় ৷