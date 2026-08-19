হোটেল-আগুনে ফিরহাদের ভূমিকায় প্রশ্ন অগ্নিমিত্রার, রিপোর্ট দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে

হোটেল-আগুনে ফিরহাদের ভূমিকায় প্রশ্ন অগ্নিমিত্রার, রিপোর্ট দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে
বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখলেন পুরমন্ত্রী । সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী তাপস রায় ও রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ছিলেন দমকল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীও ।
Published : August 19, 2026 at 2:58 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট : ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পূর্বতন তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । তাঁর দফতরের প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও নিশানা করলেন ঘুরপথে।
অন্যদিকে, ইলেকট্রিকের ওভারলোডিং থেকে আগুন লাগায় দায়ভার সিইএসসিকেও নিতে হবে বলে মনে করেন মন্ত্রী। একইসঙ্গে হোটেল কর্তৃপক্ষ ফায়ার লাইসেন্স কীভাবে পেয়েছিল তাও খতিয়ে দেখা হবে জানান । বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে ঘুরে দেখলেন পুরমন্ত্রী । সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী তাপস রায় ও রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ছিলেন দমকল দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরীও ।
পরে সাংবাদিকদের অগ্নিমিত্রা বলেন, " গতকাল রাতে একটি চারতলা ভবন আগুন লাগে। এই বাড়িতে একসঙ্গে 10টি গেস্টহাউস চলছিল। সেখানেই লাগে আগুন । 6 জন পুরুষ 2জন মহিলা ও 1 জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে 80 জনকে উদ্ধার করা হয়ছে। পুলিশ দমকল খুব ভালো কাজ করেছে। আর তাই 80টা প্রাণ বেঁচে গিয়েছে।"
এরপরই পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে মন্ত্রী বলেন, "এই সমস্ত হোটেল কীভাবে চলছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। ট্রেড লাইসেন্স কী করে দেওয়া হল ? বিদ্যুৎ লাইন কী করে মিলল ? ফায়ার লাইসেন্স কেন দেওয়া হল- এই সমস্ত দেখতে হবে। হোটেলের পিছন থেকে নাকি ফায়ার এক্সিট ছিল বলে শুনলাম কিন্ত সেখানে একটা বড় বাড়ি তৈরি হয়েছে। হোটেলের গেট গুলো এখানে বন্ধ ছিল কিনা বলতে পারব না।"
এই ধরনের অব্যবস্থার জন্য আগের তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, "বিগত সরকারের সময় এসব অব্যবস্থা হয়ছে। অদূরেই কেএমসি। সেখানকার মেয়রই ছিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ছিলেন। তৎকালীন মেয়রের দফতর লাইসেন্স দিল কী করে ? তাঁর ভূমিকাও দেখা হচ্ছে।" সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, প্রাক্তন মেয়র-পুরমন্ত্রীর ভূমিকা দেখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে রিপোর্ট দেওয়া হবে। তারপর সবটা তিনি বিবেচনা করবেন।
অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হাজার হাজার এমন হোটেল গোটা বাংলা জুড়ে রয়েছে। কলকাতা থেকে শুরু করে হাওড়া সর্বত্র একই পরিস্থিতি । আমরা একটি টিম বানিয়ে যাতে দ্রুত এইসব হোটেলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব । তারাটোলা ঘটনার পর 27 টা নির্মাণকে চিহ্নিত করেছি। সেখানে কাজ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এটাই সব নয় । আরও অনেক আছে । সেখানেও যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব । নিশ্চিত থাকুন আপনারা ব্যবস্থা নেব। সবে 100 দিন হয়ছে। এই অল্প সময়ের মধ্য়ে সব বাড়ির পরিস্থিতি যাচাই করা সম্ভব নয়। আমরা মেশিন নই । তবু একটা টিম গঠন করছি। এই ধরনের হোটেল যাঁরা চালাচ্ছেন তারা নিজেরা বন্ধ করুন। না হলে আমরা করে দেব ।"