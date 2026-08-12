শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সব ওয়ার্ড, উদ্যোগী অগ্নিমিত্রা

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সব ওয়ার্ড, উদ্যোগী অগ্নিমিত্রা
বিশেষ গুরুত্ব প্রসূতি বিভাগ ও শিশু বিভাগে ৷ প্রথম বছরের বিধায়ক ফান্ডের এক কোটি টাকা আসানসোল জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামনো উন্নয়নে খরচ ৷
Published : August 12, 2026 at 8:04 PM IST
আসানসোল, 12 অগস্ট: বিশ্বমানের পরিষেবা ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালও ইতিমধ্যেই ঝাঁ-চকচকে করা হয়েছে ৷ বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শুরু করে করিডোর, সিঁড়ি, হাসপাতাল চত্বর সমস্ত কিছুকেই পরিচ্ছন্ন করে তোলা হচ্ছে ৷ দীর্ঘদিনের চেনা নোংরা অপরিচ্ছন্ন সরকারি হাসপাতালের চেহারা এবার উধাও ৷
এবার আসানসোল জেলা হাসপাতালের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডকে গুরুত্ব সহকারে দেখে সেগুলিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে ৷ এর মধ্যে যেমন থাকবে প্রসূতি বিভাগ, মেডিক্যাল ও সার্জারি বিভাগ, তার সঙ্গে শিশু বিভাগকে আরও উন্নত এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্যের পুর ও নগরন্নোয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের উদ্যোগে এই সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতরের সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের সঙ্গে তিনি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন ৷ এছাড়াও তাঁর বিধায়ক ফান্ডের প্রথম বছরের এক কোটি টাকা তিনি সমস্তটাই হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য খরচ করবেন বলে জানিয়েছেন ৷
তৃণমূল আমলেই আসানসোল মহকুমা হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালের তকমা দেওয়া হয়েছিল ৷ তৈরি করা হয়েছিল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ৷ কিন্তু, নামেই জেলা হাসপাতাল ছিল এটি ৷ হাসপাতালের পরিকাঠামো থেকে শুরু করে চিকিৎসা পরিষেবা, কিছুই উন্নত ছিল না-বলে অভিযোগ ৷ এমনকি পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স ছিল না জেলা হাসপাতালে ৷
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে গিয়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরন্নোয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তিনি হাসপাতালের বেহাল পরিস্থিতি দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ৷ প্রথমেই তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন হাসপাতালকে ঝাঁ চকচকে করে তুলতে হবে এবং প্রতিদিনকার রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠাতে হবে ৷ বিষয়টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আসানসোল জেলা হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ভাস্কর হাজরাকে ৷
বর্তমানে হাসপাতালের শ্রী অনেকটাই ফিরেছে বলে রোগী এবং তাঁদের পরিজনরা জানাচ্ছেন ৷ শুধু তাই নয় হাসপাতালে চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে শুরু করে অনেক কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে ৷
তারই সঙ্গে আসানসোল জেলা হাসপাতালের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ নিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ হাসপাতালে এসে শুনেছিলেন মহিলা বিভাগ ও প্রসূতি বিভাগে মায়েরা গরমে কষ্টের মধ্যে থাকেন ৷ অন্যদিকে, প্রসূতি বিভাগকে আরও বড় করা হচ্ছে ৷ মোট 200 শয্যার প্রসূতি বিভাগ গড়ে উঠছে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন সমস্তটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে ৷ আসানসোল জেলা হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ভাস্কর হাজরা বলেন, "মন্ত্রীর উদ্যোগে প্রসূতি-পূর্ব বিভাগ বা অ্যান্টিনেটাল ওয়ার্ড, প্রসূতি বিভাগ, নর্মাল ডেলিভারি ওয়ার্ড, সিজারিয়ান ওয়ার্ড ও প্রসূতি পরবর্তী বিভাগ যেখানে মা ও শিশুর পর্যবেক্ষণ হয়, সব ওয়ার্ডই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হবে ৷ শুধু তাই নয় দু’টি মেডিক্যাল ওয়ার্ড ও দু’টি সার্জিক্যাল ওয়ার্ডকেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে ৷"
আসানসোল জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড বা শিশু বিভাগকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই নির্মাণ কার্য প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ বৈদ্যুতিন কাজকর্ম খুব দ্রুত শুরু হবে ৷ সেই ওয়ার্ডটি আগেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল ৷ বর্তমানে ওয়ার্ডটিকে আরও সুন্দরভাবে সাজানো এবং পুরোটাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হবে ৷
পুর ও নগরন্নোয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমি ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দফতের সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ জেলা হাসপাতালের যে সমস্ত নার্স এবং চিকিৎসকের শূন্য পদ ফাঁকা রয়েছে, সে বিষয়ে কথা হয়েছে ৷ গত 15 বছর হাসপাতালে বহু বিভাগে চিকিৎসক নেই, নার্স নেই ৷ বিষয়গুলি দেখা হচ্ছে ৷ এছাড়াও হাসপাতালে মহিলা বিভাগ, শিশু বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগগুলিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ আমার বিধায়ক কোটার এক কোটি টাকা আমি সমস্তটাই হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য খরচ করব ৷"