গড়িয়াহাট পুর বাজার দেখে রেগে অগ্নিশর্মা, হাল ফেরাতে 15 দিনের 'ডেডলাইন' অগ্নিমিত্রার
শহরের অন্যতম বড় মার্কেট গড়িয়াহাটে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । দোকানের সামনে পরিষ্কার না-থাকলে ব্যবসায়ীদের জরিমানা করার হুঁশিয়ারি ৷
Published : June 22, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: গড়িয়াহাট পুর বাজার দোকানদার থেকে হকার, এমনকি পুর কর্মীদের অরাজকতার মুক্তাঞ্চল । প্রতি পদেই আবর্জনাময়, দোকানদাররা দখল করেছে সমস্ত হাঁটাচলার পথ, ফুটপাথ । ছাদ থেকে জল পড়ে নীচে জমে থাকে । গোটা বাজার দেখলে মনে হবে কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড । দোকানদারদের দখলদারি, যথেচ্ছ আবর্জনা ফেলা আর কর্মী-আধিকারিকদের চরম উদাসীনতা দেখে কার্যত রেগে অগ্নিশর্মা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
তিনি এদিন ব্যবসায়ীদের দিলেন কড়া হুঁশিয়ারি । পাশাপাশি বাজারের সার্বিক স্বচ্ছতা ও প্রাথমিক কাঠামোগত হাল ফেরাতে পুর কর্মী-আধিকারিকদের 15 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মন্ত্রী । তিনি ফের আসবেন, এখানে দেখবেন 'স্বচ্ছ গড়িয়াহাট পুর বাজার' ৷ এমনটাই জানিয়ে দিলেন পুর কর্মী-আধিকারিকদের । অন্যতম বড় মার্কেটে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তিনি ।
মূলত নতুন সরকারের আমলে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপশি স্বচ্ছতা অভিযানে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কলকাতা শহরে । সোমবার কলকাতা পুরনিগমের আওতাধীন গড়িয়াহাট পুর বাজার পরিদর্শন করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেখানে গিয়েই বাজারের বেহাল অবস্থার ছবি চাক্ষুষ করলেন তিনি । এদিন সকালেই তিনি গড়িয়াহাট পুর বাজারের সামনে হাজির হন । সঙ্গে ছিলেন সুডা আধিকারিক, কর্পোরেশনের যুগ্ম কমিশনার, সাফাই ও বাজার বিভাগের কর্মী আধিকারিকরা ।
পরিদর্শনের শুরুতেই পুরমন্ত্রীর নজরে আসে বাজার লাগোয়া এবড়ো-খেবড়ো পেভার ব্লক দেওয়া ভাঙা চলার অযোগ্য ফুটপাথ । এর পরেই সেই ফুটপাথের সিংহভাগ দখল করে যথেচ্ছ হকারদের স্টল । স্টল ঘিরে আবর্জনা । এসব পরিষ্কারের নিদান দেন অগ্নিমিত্রা পাল । আইন মাফিক হকার স্টল করতে ও ফুটপাথ ঠিক করতে বলেন তিনি । এর পর ঢোকেন বাজারের অভ্যন্তরে । তিনি যত এগিয়েছেন প্রতি পদেই দোকানদারদের দখলদারি নজরে এসেছে তাঁর ।
হাঁটাচলার পথ আটকে রাখা দোকাদারির সরঞ্জাম । পড়ে আছে দিকে দিকে আবর্জনা । আকাশ দেখা বা বাজারের অভ্যন্তরে সিলিং দেখা যাচ্ছে না প্লাস্টিকের স্তূপে । মাছ, মাংস থেকে ফুল-ফল কিংবা স্টেশনারি সব দোকানের এক ছবি । একের পর এক দোকানদারকে সতর্ক করতে দেখা গেল তাঁকে । তাঁর সাফ কথা, দোকান যেটুকু সেটুকুতেই ব্যবসা করতে হবে । নিজের দোকানের সামনে আবর্জনা ফেলে রাখা যাবে না । প্লাস্টিক লাগানো চলবে না । এই বাজারে সব মিলিয়ে প্রায় 1500 বেশি দোকান । ফলে এই চেহারা দেখে তিনি কর্মী আধিকারিকদের উপরেও ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন ।
অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী । নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচ্ছন্ন বাথরুম । একাধিক ক্রেতাদের ক্ষোভের কথাও শোনেন মন্ত্রী । তিনি এদিন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের লক্ষ্য হল মানুষের জন্য কাজ করা । বাংলার মানুষ আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে । তাদের জন্য আমরা দায়বদ্ধ । আজ আমরা গড়িয়াহাট বাজার পরিদর্শন থেকে শুরু করলাম । কলকাতা শহর এবং রাজ্যের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে প্রতিটা বাজারে পরিদর্শন হবে । শুধু আমি নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার আধিকারিকরা এই পরিদর্শন করবেন । সেখানে যে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া, মহিলা পুরুষ উভয় মানুষের জন্য আধুনিক পরিচ্ছন্ন শৌচালয় তৈরি করতে হবে বাজার এলাকাগুলিতে ।"
ব্যবসায়ীদের কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "রাস্তাগুলো এখানে অত্যন্ত নোংরা । রিভার ব্লকগুলো ভাঙা । যেকোনও বয়স্ক মানুষ বিপদের মুখে পড়তে পারেন । বাজারের ভিতরে কাদায় কাদায় ভর্তি । প্রতিটা দোকানে অতিরিক্ত জায়গা দখল করে রেখেছে । সাধারণ মানুষের জায়গা দখলদারি করে রেখেছে । সেইগুলো সমস্ত ঠিক করতে বলেছি । বিদ্যুতের তার বা অন্যান্য তার যেগুলো ঝুলছে সমস্ত ঠিক করতে বলেছি । সাফাইকর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করবেন সকাল, দুপুর এবং রাত তিনবেলা । যে দোকানের সামনে ময়লা থাকবে, সেই দোকানদারকে ফাইন করা হবে । তাকে দিয়েই ময়লা তোলানো হবে এবং সেই ভিডিয়ো আমরা সামাজিক মাধ্যমে ছাড়ব । দোকান পরিষ্কার রাখবেন, আর রাস্তাটা আবর্জনাময় করে রাখবেন, এটা হতে পারে না । আপনার দোকানের সামনের অংশ পরিষ্কার করার দায়িত্ব আপনার ।"
পাশাপাশি বিগত তৃণমূল সরকারকে বিঁধে তিনি আরও বলেন, "অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কেমন কী আছে দেখে নিতে বলেছি । আমি 15 দিন বাদে আসব । বাজারের অভ্যন্তরে সাইকেল, বাইক এসব রাখার অধিকার আপনাদের নেই । বাইরে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি । সেখানে রাখা হবে । যিনি সাফাই কর্মী, যিনি নিরাপত্তা কর্মী, যিনি এই বাজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এরা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ ৷ প্রত্যেকে আমরা দায়বদ্ধ । আসলে বিগত 15 বছর ধরে এই দায়বদ্ধতা এক বিন্দু ছিল না । সেটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে । এখন কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রাখতেই হবে ।"