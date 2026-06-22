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গড়িয়াহাট পুর বাজার দেখে রেগে অগ্নিশর্মা, হাল ফেরাতে 15 দিনের 'ডেডলাইন' অগ্নিমিত্রার

শহরের অন্যতম বড় মার্কেট গড়িয়াহাটে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । দোকানের সামনে পরিষ্কার না-থাকলে ব্যবসায়ীদের জরিমানা করার হুঁশিয়ারি ৷

Gariahat Municipal Market
গড়িয়াহাট পুর বাজারের অবস্থায় রেগে অগ্নিশর্মা মন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 22, 2026 at 4:13 PM IST

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কলকাতা, 22 জুন: গড়িয়াহাট পুর বাজার দোকানদার থেকে হকার, এমনকি পুর কর্মীদের অরাজকতার মুক্তাঞ্চল । প্রতি পদেই আবর্জনাময়, দোকানদাররা দখল করেছে সমস্ত হাঁটাচলার পথ, ফুটপাথ । ছাদ থেকে জল পড়ে নীচে জমে থাকে । গোটা বাজার দেখলে মনে হবে কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড । দোকানদারদের দখলদারি, যথেচ্ছ আবর্জনা ফেলা আর কর্মী-আধিকারিকদের চরম উদাসীনতা দেখে কার্যত রেগে অগ্নিশর্মা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।

তিনি এদিন ব্যবসায়ীদের দিলেন কড়া হুঁশিয়ারি । পাশাপাশি বাজারের সার্বিক স্বচ্ছতা ও প্রাথমিক কাঠামোগত হাল ফেরাতে পুর কর্মী-আধিকারিকদের 15 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিলেন মন্ত্রী । তিনি ফের আসবেন, এখানে দেখবেন 'স্বচ্ছ গড়িয়াহাট পুর বাজার' ৷ এমনটাই জানিয়ে দিলেন পুর কর্মী-আধিকারিকদের । অন্যতম বড় মার্কেটে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন তিনি ।

গড়িয়াহাট পুর বাজারের হাল ফেরাতে 15 দিনের 'ডেডলাইন' অগ্নিমিত্রার (ইটিভি ভারত)

মূলত নতুন সরকারের আমলে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপশি স্বচ্ছতা অভিযানে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কলকাতা শহরে । সোমবার কলকাতা পুরনিগমের আওতাধীন গড়িয়াহাট পুর বাজার পরিদর্শন করেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । সেখানে গিয়েই বাজারের বেহাল অবস্থার ছবি চাক্ষুষ করলেন তিনি । এদিন সকালেই তিনি গড়িয়াহাট পুর বাজারের সামনে হাজির হন । সঙ্গে ছিলেন সুডা আধিকারিক, কর্পোরেশনের যুগ্ম কমিশনার, সাফাই ও বাজার বিভাগের কর্মী আধিকারিকরা ।

Gariahat Municipal Market
গড়িয়াহাট পুর বাজার (নিজস্ব ছবি)

পরিদর্শনের শুরুতেই পুরমন্ত্রীর নজরে আসে বাজার লাগোয়া এবড়ো-খেবড়ো পেভার ব্লক দেওয়া ভাঙা চলার অযোগ্য ফুটপাথ । এর পরেই সেই ফুটপাথের সিংহভাগ দখল করে যথেচ্ছ হকারদের স্টল । স্টল ঘিরে আবর্জনা । এসব পরিষ্কারের নিদান দেন অগ্নিমিত্রা পাল । আইন মাফিক হকার স্টল করতে ও ফুটপাথ ঠিক করতে বলেন তিনি । এর পর ঢোকেন বাজারের অভ্যন্তরে । তিনি যত এগিয়েছেন প্রতি পদেই দোকানদারদের দখলদারি নজরে এসেছে তাঁর ।

Gariahat Municipal Market
পুর বাজার নিয়মিত পরিষ্কারের নিদান দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)

হাঁটাচলার পথ আটকে রাখা দোকাদারির সরঞ্জাম । পড়ে আছে দিকে দিকে আবর্জনা । আকাশ দেখা বা বাজারের অভ্যন্তরে সিলিং দেখা যাচ্ছে না প্লাস্টিকের স্তূপে । মাছ, মাংস থেকে ফুল-ফল কিংবা স্টেশনারি সব দোকানের এক ছবি । একের পর এক দোকানদারকে সতর্ক করতে দেখা গেল তাঁকে । তাঁর সাফ কথা, দোকান যেটুকু সেটুকুতেই ব্যবসা করতে হবে । নিজের দোকানের সামনে আবর্জনা ফেলে রাখা যাবে না । প্লাস্টিক লাগানো চলবে না । এই বাজারে সব মিলিয়ে প্রায় 1500 বেশি দোকান । ফলে এই চেহারা দেখে তিনি কর্মী আধিকারিকদের উপরেও ক্ষোভ প্রকাশ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন ।

Gariahat Municipal Market
ব্যবসায়ীদের কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর (নিজস্ব ছবি)

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী । নেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিচ্ছন্ন বাথরুম । একাধিক ক্রেতাদের ক্ষোভের কথাও শোনেন মন্ত্রী । তিনি এদিন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের লক্ষ্য হল মানুষের জন্য কাজ করা । বাংলার মানুষ আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে । তাদের জন্য আমরা দায়বদ্ধ । আজ আমরা গড়িয়াহাট বাজার পরিদর্শন থেকে শুরু করলাম । কলকাতা শহর এবং রাজ্যের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে প্রতিটা বাজারে পরিদর্শন হবে । শুধু আমি নয়, সংশ্লিষ্ট এলাকার আধিকারিকরা এই পরিদর্শন করবেন । সেখানে যে ন্যূনতম পরিষেবা দেওয়া, মহিলা পুরুষ উভয় মানুষের জন্য আধুনিক পরিচ্ছন্ন শৌচালয় তৈরি করতে হবে বাজার এলাকাগুলিতে ।"

Gariahat Municipal Market
গড়িয়াহাট পুর বাজার পরিদর্শনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব ছবি)

ব্যবসায়ীদের কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, "রাস্তাগুলো এখানে অত্যন্ত নোংরা । রিভার ব্লকগুলো ভাঙা । যেকোনও বয়স্ক মানুষ বিপদের মুখে পড়তে পারেন । বাজারের ভিতরে কাদায় কাদায় ভর্তি । প্রতিটা দোকানে অতিরিক্ত জায়গা দখল করে রেখেছে । সাধারণ মানুষের জায়গা দখলদারি করে রেখেছে । সেইগুলো সমস্ত ঠিক করতে বলেছি । বিদ্যুতের তার বা অন্যান্য তার যেগুলো ঝুলছে সমস্ত ঠিক করতে বলেছি । সাফাইকর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করবেন সকাল, দুপুর এবং রাত তিনবেলা । যে দোকানের সামনে ময়লা থাকবে, সেই দোকানদারকে ফাইন করা হবে । তাকে দিয়েই ময়লা তোলানো হবে এবং সেই ভিডিয়ো আমরা সামাজিক মাধ্যমে ছাড়ব । দোকান পরিষ্কার রাখবেন, আর রাস্তাটা আবর্জনাময় করে রাখবেন, এটা হতে পারে না । আপনার দোকানের সামনের অংশ পরিষ্কার করার দায়িত্ব আপনার ।"

পাশাপাশি বিগত তৃণমূল সরকারকে বিঁধে তিনি আরও বলেন, "অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কেমন কী আছে দেখে নিতে বলেছি । আমি 15 দিন বাদে আসব । বাজারের অভ্যন্তরে সাইকেল, বাইক এসব রাখার অধিকার আপনাদের নেই । বাইরে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি । সেখানে রাখা হবে । যিনি সাফাই কর্মী, যিনি নিরাপত্তা কর্মী, যিনি এই বাজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এরা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ ৷ প্রত্যেকে আমরা দায়বদ্ধ । আসলে বিগত 15 বছর ধরে এই দায়বদ্ধতা এক বিন্দু ছিল না । সেটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে । এখন কাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রাখতেই হবে ।"

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KMC MARKET
AGNIMITRA PAUL
গড়িয়াহাট
অগ্নিমিত্রা পাল
GARIAHAT MARKET

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